Hospitales colapsados ​​y comunidades destruidas: el Líbano se tambalea tras los ataques sin precedentes de Israel

Por Nada Bashir, Muhammad Darwish y Charbel Mallo, CNN

A las puertas del Hospital Universitario Rafik Hariri de Beirut, el costo humano de los ataques israelíes contra el Líbano, que han durado semanas, se reflejaba en los rostros de familias desesperadas que esperaban noticias de sus seres queridos. Las puertas de las ambulancias se abrían justo en la entrada en un intento de ocultar la escena. Y entonces rápidamente se introducían en el hospital, una tras otra, las bolsas para cadáveres.

“Hay muchos mártires. Desafortunadamente, varios de ellos aún esperan ser identificados”, declaró a CNN el director del hospital, Mohammad Zaatari. A pesar de ser el hospital público más grande del Líbano y operar a plena capacidad, el centro se encuentra dentro de una zona de evacuación ordenada por Israel, lo que significa que también podría convertirse en un objetivo. Con cientos de pacientes, incluidos los de cuidados intensivos, la evacuación no es una opción.

Fuera de las puertas del hospital, Mohamed Jirani caminaba de un lado a otro. Su tío había sido ingresado después de que un edificio de apartamentos fuera alcanzado por un ataque aéreo israelí el 8 de abril.

“No están atacando a combatientes. La mayoría de los heridos eran mujeres y niños, o personas desplazada”, declaró a CNN. “¿Por qué atacan a civiles si no tenemos armas? Vayan a cualquier hospital de Beirut e intenten encontrar un solo combatiente de Hezbollah. Todos son civiles”.

Estas fueron las escenas en Beirut la semana pasada, después de que la capital libanesa sufriera un ataque israelí de una magnitud sin precedentes, apenas unas horas después de que se firmara un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Ahora, mientras la diplomacia entre Israel y Líbano cobra impulso, la ciudad tiene un respiro, aunque recuperarse de la devastación llevará tiempo y los ataques en el sur continúan.

El gobierno israelí afirma que ataca a combatientes e infraestructura pertenecientes al grupo político y militante libanés Hezbollah, respaldado por Irán, que lleva décadas en conflicto con Israel. El objetivo, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es asegurar la región fronteriza norte de su país. En todo el Líbano, la población civil está sufriendo las peores consecuencias del conflicto, que se reavivó cuando Hezbollah comenzó a disparar contra Israel al inicio de la guerra.

El gobierno libanés, que incluye representantes políticos de Hezbollah, también ha presionado al grupo, ilegalizando su brazo paramilitar y ordenando a las fuerzas de seguridad del país que retiren de la capital todas las armas no estatales. Sin embargo, los dirigentes de Hezbollah argumentan que ellos, y no un ejército nacional débil, son la única fuerza capaz de defender al Líbano de los ataques israelíes y de una posible ocupación en el sur.

El sur del Líbano, donde Hezbollah ha tenido tradicionalmente un bastión, ha sufrido bombardeos y ataques terrestres casi constantes durante más de dos años. Ahora, esta última guerra ha extendido su alcance mucho más allá del frente. En todo el Líbano, pueblos y ciudades que antes se consideraban seguros, incluida la capital, se han visto azotados por una impredecible ola de ataques mortales de las fuerzas israelíes.

El Ministerio de Salud libanés afirma que más de 2.000 personas han muerto —entre ellas al menos 172 niños y 91 trabajadores sanitarios— y 7.000 han resultado heridas en tan solo seis semanas. Los ataques aéreos israelíes han causado muertos y heridos entre la población civil en sus hogares, en sus trabajos e incluso mientras se refugiaban en campamentos improvisados ​​para desplazados.

Hace poco más de una semana, las fuerzas israelíes lanzaron su mayor ataque coordinado contra el Líbano desde el inicio de esta última guerra, atacando, según describieron, 100 objetivos de Hezbollah en apenas 10 minutos. Los ataques israelíes suelen ir precedidos de alguna advertencia: el ominoso zumbido de drones a baja altura y una orden de evacuación difundida en redes sociales por el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sin embargo, este ataque se produjo sin previo aviso. CNN se ha puesto en contacto con las FDI para obtener declaraciones.

Barrios bulliciosos del centro de Beirut, que hasta ahora no se consideraban en la línea de fuego, fueron atacados con segundos de diferencia. Edificios residenciales, tiendas y negocios locales quedaron destruidos en un instante, dejando a las víctimas sepultadas bajo los escombros y a los supervivientes aferrándose a los restos ennegrecidos de sus apartamentos.

Los hospitales de todo Líbano se encuentran en estado de emergencia tras los ataques. CNN visitó el Hospital General Makassed de Beirut, donde una niña de tres años se recuperaba de heridas graves en la mano izquierda. Su madre contó que su hija había salido a jugar cuando el centro educativo donde se refugiaban fue bombardeado.

“Salí corriendo gritando ‘¡Mi hija, mi hija!’. No veía nada, solo oscuridad. La oía decir ‘mamá, mamá’, me llamaba”, relató la mujer a CNN. “Estaba removiendo los escombros con las manos. Intentaba ver, pero no podía. Y entonces vi su cara, su cabeza. La saqué yo misma y la cargué. Estaba en estado de shock”.

En sus tres años, su hija ya ha vivido dos guerras entre Israel y Líbano. Cuando se duerme, dijo su madre, se tapa los oídos para no oír el sonido de los bombardeos cercanos.

“¿Por qué mi hija tiene que vivir así? Se aferra a mí y se agarra a mi velo por el miedo. ¿Qué han hecho nuestros hijos para merecer esto?”, dijo.

Funcionarios del hospital dijeron que se estaban preparando para más víctimas, pero advirtieron que podrían quedarse sin suministros rápidamente si se enfrentaban a nuevos ataques masivos. La Organización Mundial de la Salud también advirtió que los suministros médicos esenciales en algunos hospitales del Líbano están a punto de agotarse.

“Si la guerra continúa, físicamente estamos aquí, estamos preparados”, dijo Joumana Najjar, gerente general del Hospital Makassed. “Nuestros médicos están listos, nuestro personal está listo. Pero tenemos una capacidad limitada en cuanto a suministros, en cuanto a medicamentos. No sé cuánto durará la guerra ni cuánto tiempo podremos sostenerla”.

“Siempre debemos estar preocupados por Israel; no sabemos qué harán después. Vimos lo que hicieron en Gaza”.

Con órdenes de evacuación forzosa vigentes al sur del río Litani, las fuerzas israelíes han intensificado progresivamente su ofensiva terrestre y sus ataques aéreos, dejando pueblos enteros de la región completamente destruidos.

Desde el 2 de marzo, las fuerzas israelíes también han redoblado su campaña de destrucción de puentes vitales que conectan el sur del Líbano con el resto del país, dejando la región cada vez más aislada. Más de un millón de personas en el país —alrededor del 20 % de su población total— han sido desplazadas.

Muchas de estas familias se encuentran ahora refugiadas en campamentos de desplazados en Beirut y sus alrededores, alojadas en escuelas, estadios y espacios comunitarios. Otras, sin embargo, siguen en la calle, con cientos de tiendas de campaña a lo largo del elegante paseo marítimo de la ciudad.

“Nuestra situación es muy desoladora. Nos fuimos sin siquiera nuestra ropa; no pudimos traer nada. Nos dijeron que nos refugiáramos aquí, y hemos estado aquí en estas tiendas desde entonces”, dijo Abu Mohamed, de 85 años. “Perdimos nuestra casa. Si volviéramos, tendríamos que llevarnos nuestra tienda de campaña. No nos queda nada”.

A lo largo de su vida, Abu Mohamed ha presenciado varias guerras con Israel, e incluso una ocupación israelí. Ahora, afirma, apoyará a cualquiera que defienda al país de las fuerzas israelíes.

“Podemos soportar todo esto mientras la resistencia se mantenga firme. Lo demás no importa, si tenemos comida, bebida o cualquier otra cosa. Lo único que importa son nuestros hombres en la frontera, ellos son quienes nos protegen. Están defendiendo nuestra tierra, defendiendo nuestro país, nuestra dignidad”.

Durante una visita a un campo de desplazados en Beirut, la ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Hanin Sayyed, declaró a CNN que “ni siquiera una sola persona en la calle es aceptable” para el gobierno libanés. Se dice que se han proporcionado refugios alternativos a quienes viven en campamentos improvisados, pero muchos desplazados, según Sayyed, se han negado a ser reubicados.

“El problema es que muchos no quieren irse. Quieren volver a casa, y es comprensible. Aún conservan la esperanza de poder regresar mañana a sus hogares en Dahiyeh o en el sur. Me resulta difícil decirles que no creo que eso vaya a suceder”, explicó.

Si bien el número de desplazados internos en Líbano sigue aumentando a medida que se amplían las órdenes de evacuación, todavía hay muchos en el sur que optan por quedarse.

En la antigua ciudad costera de Tiro, las calles estaban inquietantemente silenciosas cuando CNN la visitó. Para los residentes que se han quedado, el leve rugido de los aviones de combate israelíes sobrevolando la zona y el humo que se eleva a lo lejos son un recordatorio constante de que su ciudad es ahora una línea de frente. Los edificios residenciales han sido bombardeados repetidamente, e incluso las órdenes de evacuación se han extendido al mar, dejando a los pescadores sin poder ganarse la vida.

Marwan Al-Jouni nació y creció en Tiro. Su barrio cristiano se ha librado en gran medida de los peores ataques israelíes —Hezbollah ha afianzado su presencia en las zonas musulmanas de la ciudad—, pero afirmó que su comunidad apoya a sus vecinos chiítas.

“Nos mantenemos unidos y nos apoyamos mutuamente. Permanecemos juntos para no tener miedo”, declaró Al-Jouni. “En estos tiempos difíciles, no abandonaremos nuestra tierra. Nos mantendremos firmes, incluso ante toda la presión y las dificultades que afrontamos seguiremos aquí”.

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Rayhana Zaiter colaboró ​​con este reporte.