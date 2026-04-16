Ex vicegobernador de Virginia Justin Fairfax mató a su esposa y luego se suicidó, según la policía

Por Rebekah Riess y Dianne Gallagher, CNN

El ex vicegobernador de Virginia Justin Fairfax, cuyo mandato estuvo marcado por denuncias de agresión sexual, mató a tiros a su esposa, Cerina Fairfax, dentro de su casa y luego se suicidó, informó la policía.

Los dos hijos adolescentes de la pareja estaban dentro de la vivienda cuando ocurrieron los disparos, dijo Kevin Davis, jefe de la policía del condado de Fairfax. Según explicó, uno de los hijos fue quien llamó al 911.

La policía del condado de Fairfax acudió a la casa de la pareja en Annandale, Virginia, en la madrugada de este jueves. Allí encontró muertos a un hombre y una mujer, informaron antes las autoridades. El mismo arma de fuego parece haber sido usada en ambos disparos, dijo Davis.

El tiroteo se originó en medio de una disputa doméstica relacionada con “lo que parece ser un divorcio complicado o conflictivo”, dijo Davis. Según explicó, Fairfax había recibido recientemente documentos judiciales en los que se le notificaba la próxima audiencia del proceso de divorcio.

Los detectives revisaron el caso con ayuda de “muchas cámaras” instaladas dentro de la vivienda como parte del proceso de divorcio, dijo Davis. También señaló que una llamada que hizo Justin Fairfax a la policía en enero, en la que denunciaba una supuesta agresión por parte de su esposa, no pudo ser corroborada.

“Es muy trágico para los hijos perder a ambos padres, y aún más trágico que estuvieran dentro de la casa cuando ocurrió”, dijo Davis. “Sin duda es un derrumbe estrepitoso para una familia relativamente conocida que aparentemente tenía muchas cosas a su favor”.

Los hijos están bajo el cuidado de sus abuelos y otros familiares, con apoyo de la división de servicios a víctimas del Departamento de Policía del condado de Fairfax, dijo Davis.

“La mitad de Estados Unidos probablemente pasa por un proceso de divorcio en algún momento, y muy rara vez, afortunadamente, termina así”, dijo Davis. “Es muy triste para esta comunidad… mucha gente que conoce a la familia Fairfax está en shock. Nosotros también”.

Fairfax, demócrata, fue vicegobernador de Virginia durante la gestión del gobernador Ralph Northam entre 2018 y 2022. También se postuló a gobernador de Virginia en 2021. Después de dejar el cargo, volvió a ejercer como abogado, mientras que su esposa trabajaba como dentista, según Davis.

Fairfax enfrentó llamados a renunciar tras las denuncias de agresión sexual en su contra en 2019.

El banco Capital One presentó en octubre de 2024 una demanda civil por deudas contra Fairfax por un monto principal de US$ 5.922,58, según registros del Tribunal General de Distrito del condado de Fairfax. En mayo de 2025, Discover Bank presentó otra demanda por deudas contra Fairfax por US$ 23.871,31, según los registros.

Ambos casos terminaron en fallos en rebeldía a favor de los bancos, según los registros. Un fallo en rebeldía ocurre cuando el demandado no responde a la citación judicial o no comparece ante el tribunal.

Glasser and Glasser, un bufete de abogados con sede en Norfolk que representó a los bancos en ambos casos, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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Con información de Dianne Gallagher, de CNN.