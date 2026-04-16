El papa León XIV advierte sobre un mundo devastado por “tiranos” tras las críticas de Trump

Por Christopher Lamb y Sophie Tanno, CNN

El papa León XIV advirtió que el mundo está siendo asolado por “tiranos” en unas contundentes declaraciones realizadas después de que el presidente Donald Trump atacara al pontífice por su postura sobre la guerra con Irán.

León XIV se ha convertido en un firme crítico del conflicto y, en su discurso, volvió a predicar un mensaje de paz y a reprender a los líderes que utilizan un lenguaje religioso para justificar la guerra.

“El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios”, dijo León XIII en un discurso durante su visita a Bamenda, la ciudad más grande de Camerún, el jueves.

El papa llegó el miércoles a Yaundé, la capital de Camerún, en la última parada de su gira por cuatro países africanos. A su llegada, instó al gobierno del país a erradicar la corrupción en medio del conflicto que estalló entre las fuerzas gubernamentales y los grupos separatistas anglófonos.

El papa viajó a Bamenda el jueves, donde fue recibido por miles de personas a su llegada en el papamóvil, muchas de ellas ondeando ramas de la paz. Entre la multitud se encontraba Jamconfidence Masha, costurera de Bamenda, cuya tienda fue destruida durante el conflicto. Afirmó que el papa traía un mensaje de “amor, esperanza y unidad”.

La elección del lugar es significativa: Bamenda es el epicentro de una sangrienta guerra civil que ha dejado más de 65.000 muertos y más de medio millón de desplazados.

El papa escuchó una serie de testimonios de personas afectadas por la crisis, entre ellas algunas monjas secuestradas.

Durante su discurso, el papa también condenó a quienes “manipulan la religión y el nombre mismo de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia”.

También se expresó con firmeza sobre la explotación de los recursos africanos. “Quienes saquean los recursos de su tierra suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, perpetuando así un ciclo interminable de desestabilización y muerte”, afirmó.

“Es un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta”.

Trump comenzó sus ataques contra el papa León XIV el domingo por la noche, denunciando su postura sobre la guerra con Irán y afirmando que es “terrible para la política exterior”.

“No nos gusta un papa que vaya a decir que está bien tener un arma nuclear… Es un hombre que no cree que debamos accionar con un país que quiere un arma nuclear para destruir el mundo”, declaró Trump a periodistas, y añadió: “No soy fan del papa León XIV”.

León XIV respondió el lunes mientras iba a bordo de su vuelo. “Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, afirmó, pero añadió: “No le temo a la administración Trump ni a proclamar abiertamente el mensaje del Evangelio”.

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Antonia Mortensen de CNN contribuyó con este reporte.