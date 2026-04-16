Aplazan la sentencia del “Pollo” Carvajal, ex jefe chavista que, en una carta, ofreció a Trump dar “detalles” contra Maduro

Por María Santana, CNN en Español

La sentencia contra el exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela (DIM), Hugo Carvajal, conocido como “El Pollo”, fue aplazada nuevamente, según confirmó un portavoz de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Hasta ahora no se ha fijado una nueva fecha.

Carvajal fue jefe de inteligencia militar bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que lo convirtió en una figura clave del chavismo durante más de una década.

La audiencia ha sido pospuesta en varias ocasiones desde que Carvajal se declaró culpable en junio de 2025 de cuatro cargos federales, entre ellos narcoterrorismo y delitos de narcotráfico.

El abogado defensor Renato Stabile, con experiencia en casos federales de narcotráfico de alto perfil, incluida la representación del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por Trump el año pasado tras ser condenado por cargos relacionados con drogas, dijo a CNN que, cuando un acusado coopera, la sentencia suele posponerse hasta que ese proceso concluye.

“Múltiples aplazamientos podrían ser un indicio, aunque no una confirmación, de que existe un acuerdo o que hay negociaciones en curso. Si Carvajal está cooperando y su sentencia sigue adelante, eso sería altamente inusual”, señaló Stabile.

En tanto, el abogado de Carvajal, Robert Feitel, dijo a CNN que no tenía comentarios sobre esa posibilidad.

Feitel compartió con CNN una carta que el “Pollo” le envió a Donald Trump en diciembre pasado,aproximadamente un mes antes de la captura del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses.

El documento, es hasta ahora la señal más clara de que Carvajal está dispuesto a “proporcionar detalles” y a compartir lo que describe como conocimiento interno sobre lo que califica como el “régimen criminal” de Maduro.

“Durante muchos años, fui un miembro de alto rango del régimen venezolano. Fui un general de tres estrellas en quien confiaron tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro… Hoy estoy en una prisión en Estados Unidos porque me declaré culpable voluntariamente de los delitos que se me imputan: una conspiración de narcoterrorismo. Escribo para expiar, diciendo toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años… Hoy veo la necesidad de dirigirme al pueblo estadounidense para hablar sobre la verdadera naturaleza del régimen venezolano”, escribió.

Carvajal, quien se declaró culpable de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en el país y delitos vinculados al uso de armas, era, según fiscales, “los ojos y oídos” del chavismo dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante más de una década y estuvo en el centro de una estructura de altos funcionarios venezolanos que habrían facilitado el envío de droga hacia territorio estadounidense.

Como figura clave dentro del aparato de inteligencia venezolano, Carvajal fue una de las piedras angulares del régimen chavista y uno de los asesores más cercanos a Maduro con acceso directo a las operaciones más sensibles del régimen.

En julio de 2014, fue detenido en Aruba, una isla bajo jurisdicción del Reino de los Países Bajos ubicada frente a las costas occidentales de Venezuela, a pedido de las autoridades de Estados Unidos, que lo vinculaban con el narcotráfico y las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Mediante una intensa presión diplomática, el Ggobierno de Maduro logró evitar que lo extraditaran a Estados Unidos aludiendo a la inmunidad diplomática que entonces tenía Carvajal, quien había sido nombrado cónsul en Aruba tras su paso por la jefatura de la inteligencia militar. Caracas logró traerlo de vuelta a Venezuela, donde fue recibido por el propio Maduro y la plana mayor del gobierno en un acto político, un episodio tensó las relaciones con Washington.

Feitel señaló que no tiene certeza de que Trump haya leído la carta.

Consultada por CNN, la Casa Blanca no respondió si el presidente estadounidense había respondido a la misiva, pero dijo: “Nicolás Maduro orquestó muchos crímenes contra Estados Unidos, incluidos el envío de drogas y terroristas a nuestro país para matar a estadounidenses. Afortunadamente, el Departamento de Justicia del presidente Trump arrestó a Maduro por sus numerosas acciones malvadas e ilegales, y ahora está a la espera de la justicia en el Distrito Sur de Nueva York”.

En el documento, Carvajal va más allá y alega que esta operación, conocida como el Cartel de los Soles, fue diseñada para utilizar las drogas como un arma contra Estados Unidos. Sostiene que lo que comenzó bajo el fallecido expresidente Chávez evolucionó hacia una estructura organizada con fines criminales liderada por Maduro y otros altos funcionarios:

“Las drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron producto de actos aislados de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”, expresó.

CNN contactó al abogado de Maduro y al Gobierno venezolano para solicitar comentarios, pero no ha recibido respuesta. Maduro ha rechazado reiteradamente estas acusaciones.

Carvajal asegura que rompió con el régimen en 2017. Tras esa ruptura, afirma que se vio obligado a abandonar Venezuela y vivir como prófugo durante años, hasta ser arrestado en España en 2021 y luego extraditado a Estados Unidos.

En la acusación federal presentada en 2019, la primera que menciona directamente a Nicolás Maduro, fiscales estadounidenses describen una estructura casi idéntica con lo que Carvajal detalla en su carta: una red integrada por altos funcionarios y grupos armados, con el objetivo de enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos y, según la acusación, “inundar” el país con droga.

“El Pollo” alega en el documento que este plan fue propuesto por el régimen cubano a Chávez a mediados de los años 2000 y ejecutado mediante presuntas alianzas con grupos armados y bandas criminales como el Tren de Aragua que operan dentro y fuera de Venezuela:

“El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad para que estas organizaciones terroristas operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos”, escribió Carvajal.

CNN solicitó comentarios a la presidencia de Cuba sobre estas declaraciones sin obtener respuesta, aunque el Gobierno cubano ha negado este tipo de acusaciones reiteradamente.

El exdirector de la DIM también describe presuntas operaciones de espionaje y cooperación en materia de inteligencia con Rusia y asegura que advirtió a Maduro sobre permitir la instalación de una base de escucha rusa en territorio venezolano.

“Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Hugo Chávez intervenir cables submarinos de internet que conectan gran parte de Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar comunicaciones del gobierno estadounidense. En 2015, advertí a Maduro que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una base secreta de escucha en la isla de La Orchila algún día provocaría bombardeos estadounidenses. Me ignoró”, señaló.

El Kremlin no respondió a las consultas de CNN sobre las afirmaciones de Carvajal, aunque las autoridades estadounidenses han advertido reiteradamente sobre operaciones de espionaje e influencia por parte de gobiernos extranjeros, incluida Rusia, dirigida a Estados Unidos, acusaciones que el Kremlin ha negado

Hasta ahora, ni su defensa ni el Departamento de Justicia han confirmado públicamente si Carvajal está cooperando con fiscales. Sin embargo, expertos legales señalan que el patrón en su caso plantea interrogantes.

Además de las mencionadas demoras en la sentencia, otros elementos, como la falta de información pública sobre la ubicación actual de Carvajal dentro del sistema penitenciario federal, también podrían apuntar a una posible cooperación, según el abogado defensor Stabile.

“Si un acusado no aparece en el sistema de localización de reclusos del Buró de Prisiones, eso también podría ser una señal de que está cooperando. En algunos casos, estos acusados son mantenidos fuera del registro público”, sostuvo el experto.

El abogado de Carvajal no respondió a preguntas de CNN sobre el lugar donde se encuentra detenido actualmente su cliente.

Estos desarrollos dejan abierta la posibilidad de que Carvajal pueda convertirse en un testigo clave contra su antiguo jefe y aliado. Sus propias palabras confirman que está dispuesto a hablar y revelar información que podría implicar directamente al régimen de Nicolás Maduro en una presunta red criminal de narcotráfico:

“Apoyo plenamente la política del presidente Trump hacia Venezuela, porque es una medida de autodefensa y está basada en la verdad. Estoy dispuesto a proporcionar detalles adicionales sobre estos asuntos al gobierno de Estados Unidos”.

Alfredo Meza, Mauricio Torres y Nina Subkhanberdina colaboraron con este reporte.

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