A algunos republicanos les preocupa que la guerra con Irán les cueste el control de la Cámara de Representantes

Por Adam Cancryn, CNN

La Casa Blanca había marcado desde hacía tiempo el Tax Day como el inicio no oficial de una campaña crucial para las elecciones intermedias, con el objetivo de destacar la cantidad de dinero que la administración estaba devolviendo a los votantes.

Pero entonces el presidente Donald Trump lanzó una costosa guerra con Irán, disparó los precios de la gasolina y, por sí solo, trastocó meses de cuidadosa planificación política, aumentando las probabilidades de una derrota electoral aplastante que podría costar a los republicanos el control del Congreso.

Ahora, los funcionarios de Trump se esfuerzan por salvar su estrategia sobre la marcha, con la esperanza de convencer a los estadounidenses escépticos de que están mejor con Trump que antes. La Casa Blanca también ha buscado nuevas ideas para afrontar el aumento de precios, como acusar a los operadores de gasolineras de aprovecharse de la guerra para estafar a los consumidores.

Pero a siete meses de las elecciones de mitad de mandato, muchos republicanos admiten en privado que su posición se está deteriorando y que las posibilidades de mantener la Cámara de Representantes se desvanecen. Cualquier posibilidad de evitar grandes pérdidas en la Cámara —y posiblemente incluso en el Senado— en noviembre depende, en primer lugar, de que Trump se retire rápidamente de Irán, una tarea que claramente le está costando mucho lograr. “Necesitamos pasar a la ofensiva. Necesitamos un mensaje”, dijo un asesor de Trump. “Pero ahora mismo, todo está en suspenso hasta que termine la guerra”.

El panorama cada vez más sombrío para el Partido Republicano dista mucho de lo que Trump y sus principales asesores imaginaron hace apenas unos meses, cuando se habían unido en torno a un plan para centrarse drásticamente en la asequibilidad a medida que se acercaban las elecciones de mitad de mandato. Y subraya el daño significativo que Trump ha causado a las posibilidades de su partido al sumergir abruptamente a Estados Unidos en una guerra con Irán sin una salida clara.

Las repercusiones del conflicto durante las últimas siete semanas podrían haber anulado casi todo el progreso económico que el Partido Republicano planeaba presentar como argumento de campaña, según declararon a CNN más de media docena de republicanos, incluyendo los avances logrados para reducir los precios de la gasolina, controlar la inflación y fortalecer la sensación de seguridad financiera de los estadounidenses.

Trump, cuyos asesores de alto nivel prometieron que viajaría casi todas las semanas para destacar sus logros e impulsar a los candidatos locales, se ha mantenido mayormente atado a Washington y enfocado en asuntos exteriores. Su viaje a Nevada el jueves marcará su primer mitin en un estado clave en más de un mes. (Los estrategas republicanos aún creen que intensificará significativamente sus viajes para apoyar a los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado este otoño).

El presidente también llegará a Las Vegas en el momento más débil de su carrera política, con encuestas recientes que sitúan su índice de aprobación cerca de mínimos históricos en medio del descontento de los votantes por la economía y la guerra.

“Existe una correlación directa entre la aprobación del presidente y el desempeño del partido en las elecciones de mitad de mandato. No es mucho más complicado que eso”, dijo el encuestador republicano Whit Ayres. “Están frustrados e insatisfechos, y eso ha sido así desde hace tiempo, pero ahora lo es aún más”.

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai afirmó que las políticas económicas de Trump beneficiarían a los estadounidenses a largo plazo, argumentando que sus logros “van más allá de un reembolso de impuestos único”.

“Decenas de millones de estadounidenses de clase trabajadora tienen más dinero en sus bolsillos gracias a las medidas emblemáticas del presidente Trump”, declaró, añadiendo que la agenda está “sentando las bases para un éxito aún mayor”.

Los líderes republicanos del Congreso insisten en que tampoco están alarmados, argumentando que los escenarios catastróficos en los que podrían perder tanto la Cámara de Representantes como el Senado aún no se han materializado, y que los republicanos todavía cuentan con una ventaja en la recaudación de fondos que podría aumentar aún más si Trump utiliza el enorme presupuesto de campaña que controla a través de su super PAC MAGA Inc.

Sin embargo, la situación ha avivado los temores en otros sectores del Partido Republicano de que un mayor número de escaños tanto en la Cámara de Representantes como posiblemente en el Senado puedan estar ahora en juego, una preocupación ya de por sí aguda tras una serie de resultados malos en las recientes elecciones especiales.

En las últimas semanas, algunos legisladores republicanos, frustrados, han expresado en privado su preocupación de que la Casa Blanca esté subestimando la magnitud del desafío que supone la guerra, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. Se desconoce si estas quejas han llegado directamente a Trump.

“En algún momento, la administración tendrá que cambiar su mensaje si (la guerra) no parece algo de lo que podamos simplemente salir”, declaró un miembro del equipo de campaña republicano.

Sin embargo, esa preocupación aún no se ha traducido en un cambio significativo de estrategia, en gran parte porque las reiteradas afirmaciones de Trump de que la lucha está prácticamente terminada han mantenido a su partido en un compás de espera. El conflicto ya se ha extendido más allá de la estimación inicial del presidente, de cuatro a seis semanas, y la aprobación por parte de Trump de una tregua de dos semanas no ha servido para aliviar el impacto económico.

En una reunión de senadores republicanos a principios de esta semana, el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, instó a sus colegas a destacar el promedio de US$ 250 mensuales adicionales en el salario neto que se estima que los estadounidenses recibirán en su reembolso de impuestos gracias a las políticas de Trump. Scott presentó encuestas internas que mostraban que bloques electorales clave estaban “abrumadoramente motivados por la preocupación por el costo de vida”, según una copia obtenida por CNN.

“Todo se complica más cuanto más se prolonga esto, porque hay más incertidumbre”, dijo un miembro del equipo de campaña republicano. “Pero no podemos desviarnos del plan, porque entonces todo se vendrá abajo”.

Existe al menos un motivo de consuelo para el círculo cercano de Trump: los asesores políticos que siguen de cerca el impacto de la guerra en la opinión pública observan poca mejoría en la percepción de los votantes sobre el Partido Demócrata, a pesar de su creciente descontento con el Partido Republicano. Esto les ha dado cierta esperanza de que los votantes descontentos con la situación actual aún puedan ser persuadidos a votar por los republicanos si ven mejoras en noviembre, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas.

Como resultado, los asesores de Trump han instado a los republicanos a resaltar el contraste entre las plataformas de ambos partidos, argumentando que los legisladores deben promover sus propias políticas y, al mismo tiempo, presentarse como baluartes contra la capacidad de los demócratas para impulsar una agenda mucho más progresista.

“Esa es la cuestión: ¿Quién va a estar al mando?”, dijo el asesor de Trump. “Lo mejor que tenemos a nuestro favor es que los demócratas están peor”.

También hay otro argumento importante que el Partido Republicano presentará próximamente. Si los republicanos no logran proteger sus mayorías en el Congreso, argumentarán, Trump enfrentará la amenaza de otro juicio político, un mensaje que consideran crucial para movilizar a los seguidores más fieles de MAGA, según varios republicanos involucrados en campañas para el Congreso.

Sin embargo, con la guerra en curso y los costos clave en aumento, existe un amplio consenso en que atacar a los demócratas solo constituye un argumento parcial del partido que controla la Casa Blanca y el Congreso.

Mientras tanto, funcionarios de Trump han buscado nuevas maneras de mitigar el impacto negativo de los precios de la gasolina, incluyendo la crítica pública a los operadores de gasolineras por no bajar rápidamente sus precios cuando el precio general del petróleo disminuye, según un asesor de Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, insinuó esta táctica de presión el miércoles, advirtiendo que la administración estaría “vigilando las gasolineras”. Sin embargo, durante esa misma comparecencia, admitió que las garantías previas de que los precios volverían a los niveles de antes de la guerra para el verano eran demasiado optimistas, y que el momento ahora dependería de cómo se desarrollaran las negociaciones con Irán.

“Contaban con las devoluciones de impuestos para impulsar la economía y controlar la inflación, y en ambos aspectos tienen ciertas preocupaciones”, dijo Douglas Holtz-Eakin, presidente del American Action Forum, de tendencia conservadora, y asesor económico republicano de larga trayectoria.

En cuanto a Trump, el simple hecho de que retome los mítines esta semana constituye un sólido primer paso, según los republicanos. Después de Nevada, tiene previsto hacer otra parada en Arizona el viernes.

Pero hay pocas garantías de que mantenga su discurso una vez allí. El lunes, la Casa Blanca organizó un encuentro entre Trump y un repartidor de DoorDash con el fin de promover su política, en gran medida popular, de “no gravar las propinas”.

Pero cualquier atención que pudiera haber recibido la disposición fiscal pronto quedó eclipsada por la decisión improvisada de Trump de explayarse sobre el bloqueo que acababa de imponer a Irán e intentar justificar una controvertida publicación nocturna en redes sociales en la que se presentaba como una figura similar a Jesús.

“Bloqueos navales y la divinidad del presidente”, dijo Holtz-Eakin después. “No era precisamente lo que habían planeado”.

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Sarah Ferris y Alayna Treene contribuyeron a este informe.