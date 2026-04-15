Wall Street se desplomó por la guerra con Irán, pero ahora está repuntando. Esta es la razón

Por John Towfighi, CNN

En las últimas dos semanas, las acciones estadounidenses han experimentado un repunte que ha ayudado al S&P 500 y al Nasdaq a borrar todas las pérdidas derivadas del estallido de la guerra con Irán.

El S&P 500 ha subido en nueve de las últimas diez sesiones bursátiles, acumulando una ganancia del 10 % en ese período y situando el índice por encima del 1 % desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán a finales de febrero.

Este miércoles, el S&P 500 se encaminaba a cerrar en un nuevo máximo histórico y superar su último récord alcanzado en enero. Esto representa un cambio drástico con respecto a hace apenas unas semanas, cuando el índice había caído aproximadamente un 9 % desde su máximo de enero.

¿Qué ha cambiado? Los inversores se han inclinado por el optimismo respecto al frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. También ha contribuido al repunte del mercado bursátil el retroceso en los precios del petróleo, aunque aún se mantienen elevados en comparación con los niveles previos a la guerra. Wall Street se encuentra además en plena temporada de presentación de resultados, y los inversores se muestran optimistas ante las previsiones de beneficios empresariales.

“Se ha producido otra recuperación en forma de V en el S&P 500, aprovechando las caídas para comprar”, escribió Ed Yardeni, veterano de Wall Street y presidente de Yardeni Research, en una nota.

Desde que experimentó una corrección a finales de marzo, el Nasdaq se ha disparado más de un 10 %, y se sitúa a menos de un 1 % de su máximo histórico alcanzado a finales de octubre.

Las bolsas mostraron un comportamiento diverso el miércoles: el Dow Jones cayó 125 puntos, un 0,26 %. El S&P 500 subió un 0,35 %. El Nasdaq ganó un 0,8 %, y registró su undécima sesión consecutiva al alza.

Los inversores se han volcado en las acciones ante cualquier indicio de que la guerra pueda estar llegando a su fin. El Dow Jones registró la semana pasada su mejor jornada en un año y acumula una subida de aproximadamente el 5 % este mes, por lo que se está recuperando tras la corrección sufrida a finales de marzo. El Dow Jones ha caído un 1 % desde que comenzó la guerra con Irán.

Pero “un sano escepticismo está justificado”, escribió Craig Johnson, analista técnico jefe de mercado de Piper Sandler, en una nota.

Según Johnson, la recuperación de las bolsas “parece basarse en la esperanza”, dado que los precios del petróleo siguen cotizando por encima de los US$ 90 por barril y persiste la incertidumbre sobre la duración de la guerra.

La recuperación de las acciones significa que los planes 401(k), las cuentas individuales de jubilación y las carteras personales invertidas en fondos que replican el S&P 500 u otros índices bursátiles de referencia estadounidenses se están recuperando tras unas semanas turbulentas.

Si bien las acciones han recuperado terreno, los precios de la gasolina y el diésel en Estados Unidos siguen elevados, lo que supone una carga para los presupuestos de los estadounidenses. El entusiasmo en el mercado bursátil podría no reflejar la realidad económica cotidiana de la gente.

Las bolsas han subido esta semana a pesar de la falta de acuerdo durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad el sábado y del anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo del estrecho de Ormuz.

“El reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán dejó un repunte de alivio”, escribieron los analistas de Citi en una nota. “Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo inusualmente alta, especialmente tras el anuncio de Estados Unidos del bloqueo del estrecho de Ormuz”.

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