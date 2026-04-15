Un jurado determina que Live Nation y Ticketmaster operaron como un monopolio y cobraron de más a los fans

Por Kara Scannell, CNN

Un jurado determinó que Live Nation y Ticketmaster operaron como un monopolio en su dominio de la industria de eventos en vivo y venta de boletos, validando las quejas de que el gigante del sector limitaba la competencia y elevaba las tarifas para los aficionados.

El veredicto se alcanzó tras un prolongado juicio en un tribunal federal de Nueva York que incluyó testimonios de altos ejecutivos de la industria musical y del entretenimiento. El jurado comenzó a deliberar el viernes.

Sin embargo, los fans no verán una reducción inmediata en los precios de los boletos ni en los cargos adicionales. El juez Arun Subramanian llevará a cabo ahora un segundo juicio para determinar qué medidas corresponden, incluyendo si se concede la solicitud de los estados de dividir la empresa o implementar otros cambios estructurales, como ordenar la venta de ciertos negocios.

“Será un terremoto en la industria en términos de la percepción de las personas, que sentirán que sus reclamos han sido validados”, dijo Scott Grzenczyk, abogado del despacho Girard Sharp.

“Hay una gran diferencia entre que la gente se queje de Goliat y obtener un veredicto de un jurado que confirme que Goliat era un monopolio y que actuó de manera indebida”, añadió.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 39 fiscales generales estatales, incluidos los de California y Nueva York, así como el de Washington, demandaron a Live Nation en 2024, alegando que su integración con Ticketmaster y su control de “prácticamente todos los aspectos del ecosistema de la música en vivo” han perjudicado a fans, artistas y recintos.

Durante la segunda semana del juicio, en una decisión que sorprendió incluso al juez, el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo confidencial con Live Nation. Un grupo reducido de estados se sumó al acuerdo, pero más de dos docenas continuaron con el juicio.

Ese acuerdo se alcanzó apenas semanas después de que la dirección del Departamento de Justicia apartara a Gail Slater, la jefa de la división antimonopolio conocida por abogar por un enfoque agresivo en los casos que supervisaba.

En una publicación en redes sociales tras el veredicto, Slater felicitó a la “poderosa coalición de fiscales generales estatales que respaldó este caso”.

“Hoy hicieron historia en materia antimonopolio. Dieron la batalla correcta, terminaron la carrera y mantuvieron la fe”, escribió Slater.

Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia, Live Nation aceptó permitir que competidores como SeatGeek o StubHub ofrezcan boletos para sus eventos, limitar las tarifas de servicio de boletos al 15 % y eliminar acuerdos exclusivos de contratación con 13 anfiteatros. El acuerdo incluye un fondo de 280 millones de dólares para compensar reclamaciones estatales por daños en los estados que se sumaron.

“Ante la disminución en la aplicación de las leyes antimonopolio por parte del Gobierno de Trump, este veredicto demuestra hasta dónde pueden llegar los estados para proteger a nuestros residentes de grandes corporaciones que utilizan su poder para aumentar ilegalmente los precios y perjudicar a los estadounidenses”, dijo en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta, un demócrata. “Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente de nuestra coalición integrada por estados tanto republicanos como demócratas que entendieron la necesidad de unirse para proteger a nuestros consumidores, empresas y economías estatales frente a la conducta ilegal de Live Nation”.

El jurado determinó que Ticketmaster cobró en exceso a los estados un promedio de US$ 1,72 por boleto, aproximadamente lo que los estados habían estimado. No se pidió al jurado que determinara el monto total de daños o sanciones, lo cual será decidido por el juez.

“Los tribunales no ordenarán medidas cautelares para reducir el precio de los boletos en 3 dólares por entrada”, dijo Grzenczyk, quien añadió que las medidas estarán orientadas a cambiar las prácticas del sector para hacerlo más competitivo.

“Incluso una vez implementadas esas medidas, puede pasar bastante tiempo antes de que los consumidores vean sus efectos”, agregó.

El acuerdo con el Departamento de Justicia requiere la aprobación del juez.

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Con información de Hannah Rabinowitz, de CNN.