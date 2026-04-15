Sonia Sotomayor se disculpa por comentarios públicos “hirientes” sobre Brett Kavanaugh en materia de inmigración

Por John Fritze, CNN

La jueza Sonia Sotomayor emitió el miércoles una disculpa pública sumamente inusual a un colega, al decir que su crítica al juez Brett Kavanaugh en un caso anterior de inmigración fue injusta.

“En una reciente aparición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, me referí a un desacuerdo con uno de mis colegas en un caso anterior, pero hice comentarios que fueron inapropiados”, dijo Sotomayor en un comunicado. “Lamento mis comentarios hirientes. Me he disculpado con mi colega”.

El comunicado de Sotomayor se produjo después de unas declaraciones que hizo la semana pasada en Kansas, en las que criticó a Kavanaugh por su opinión concurrente en un caso de emergencia de inmigración de alto perfil relacionado con patrullas de ICE —un comentario sumamente raro y personal dirigido por un juez a otro.

Los jueces, en particular quienes terminan discrepando, a menudo lanzan pullas sobre cómo sus colegas del otro lado de una opinión plantean un asunto. Pero tanto los jueces conservadores como los progresistas —incluida Sotomayor— también hablan con regularidad sobre la cordialidad en el tribunal y sobre cómo los nueve jueces se llevan bien personalmente aun cuando discrepan vehementemente en muchos casos de alto perfil.

Eso fue lo que hizo que el tono de las declaraciones de Sotomayor resultara sorprendente.

“Tenía un colega en ese caso que escribió, ya saben, que estos son solo paros temporales”, dijo Sotomayor, según un informe de Bloomberg. “Esto viene de un hombre cuyos padres eran profesionales. Y probablemente en realidad no conoce a ninguna persona que trabaje por hora”.

CNN se había puesto en contacto con Sotomayor y Kavanaugh para pedir comentarios. Kavanaugh no respondió de inmediato a una solicitud de seguimiento de comentarios sobre la disculpa de Sotomayor el miércoles.

Sotomayor, la progresista de mayor antigüedad en el tribunal, hablaba la semana pasada sobre una opinión de principios de septiembre en la que el tribunal respaldó la iniciativa del presidente Donald Trump para permitir que los funcionarios de control migratorio continúen lo que los críticos describen como “patrullas itinerantes” en el sur de California que, según tribunales inferiores, probablemente violan la Cuarta Enmienda.

La mayoría del tribunal no ofreció una explicación de su decisión en ese caso, que se produjo pese a un duro disentimiento de los tres jueces progresistas.

Pero Kavanaugh, miembro del ala conservadora que se alineó con Trump, escribió en una concurrencia para explicar su razonamiento. Dijo que los factores que los agentes estaban considerando “tomados en conjunto pueden constituir al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en Estados Unidos”. Esos factores podrían incluir la aparente etnia de una persona, el idioma o su presencia en un lugar en particular, como una granja o una parada de autobús.

“Para ser claros, la aparente etnia por sí sola no puede proporcionar una sospecha razonable; sin embargo, conforme a la jurisprudencia de este tribunal sobre paradas migratorias, puede ser un ‘factor relevante’ cuando se considera junto con otros factores destacados”, escribió Kavanaugh.

“Es importante”, añadió Kavanaugh, “que la sospecha razonable significa únicamente que los agentes de inmigración pueden detener brevemente al individuo e indagar sobre su estatus migratorio”.

Grupos progresistas se han centrado en la concurrencia de Kavanaugh y han bautizado los encuentros migratorios en cuestión en el caso como “paradas Kavanaugh”. Grupos de defensa de inmigrantes han dicho que las paradas a menudo son mucho más prolongadas y más intrusivas de lo que el juez las hizo parecer en su opinión.

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