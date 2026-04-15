¿Quién es Larry Devoe, el nuevo fiscal general de Venezuela que reemplaza a Tarek William Saab?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Larry Devoe fue elegido por la Asamblea Nacional de Venezuela como el nuevo fiscal general del país, un cargo en el que reemplaza a Tarek William Saab —quien ocupó esa posición durante casi una década— y al que llega tanto con la promesa de promover los derechos humanos como con cuestionamientos de algunas organizaciones no gubernamentales y especialistas por su desempeño en esta materia.

El nombramiento de Devoe, quien ha ocupado otros puestos desde los que ha defendido al chavismo, se suma a otros movimientos institucionales que el Gobierno ha impulsado desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, luego del operativo militar del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

Devoe fungía como fiscal encargado desde el 25 de febrero. Tomó el mando de la Fiscalía el mismo día que Saab comunicó su renuncia a la Asamblea Nacional, con el argumento de que ya había cumplido su ciclo al frente de la institución.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, fue quien propuso a Devoe mientras se llevaba a cabo el proceso para elegir un relevo definitivo. Se inscribieron en la convocatoria más de 70 personas, de las que Devoe fue elegido el jueves pasado.

Devoe es un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), tiene un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia y uno en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, ambas en España, y también estudió especializaciones en Derecho Penal y Criminalística, según dijo Jorge Rodríguez cuando lo propuso como fiscal encargado.

Antes, ocupó otras posiciones en el sector público durante el Gobierno de Maduro, quien asumió la presidencia de Venezuela en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.

Devoe fue representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde allí, reiteradamente rechazó que en su país se cometieran abusos y cuestionó la labor de los organismos internacionales. En 2019, por ejemplo, criticó que la CIDH expresara preocupación por las detenciones que se realizaban en Venezuela en el marco de las protestas sociales de ese año.

“La CIDH continúa violando el derecho internacional al pronunciarse sin requerir información al Estado concernido. Pareciera que olvidan que no son una ONG sino un organismo internacional sujeto a reglas que deben respetar”, dijo entonces en X.

El defensor de derechos humanos y sociólogo venezolano Rafael Uzcátegui consideró que estas posturas muestran que Devoe es “un convencido” de la labor de los gobiernos chavistas.

“Él siempre fue un negacionista de las violaciones de derechos humanos. Si tú buscas sus discursos, él era el abogado defensor del Estado venezolano. En ese sentido, era una persona de confianza de las autoridades, del propio Nicolás Maduro, aunque no estuvo muy cercano al círculo de Diosdado Cabello (actual ministro del Interior) y nunca tuvo buenas relaciones con Tarek William Saab, porque sabemos que tenía la apetencia de llegar a ser fiscal”, dijo Uzcátegui a CNN.

Devoe también fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo gubernamental creado en 2014. Además, en enero de este año la presidenta encargada lo incluyó en un nuevo Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, una iniciativa que busca promover “la estabilidad, la armonía social y el diálogo político nacional”, según se informó entonces.

La defensa de Devoe en favor del Gobierno y su negación de que en Venezuela se hayan cometido violaciones a los derechos humanos no han pasado inadvertidas fuera del país. En 2019, el Gobierno de Canadá lo incluyó en una lista de 43 personas a quienes impuso sanciones económicas por participar en “el deterioro de la democracia en Venezuela”, según informó entonces.

En repetidas ocasiones, Maduro y otros funcionarios y exfuncionarios venezolanos han rechazado este tipo de medidas, que tachan de arbitrarias.

Dentro de Venezuela, mientras tanto, algunas organizaciones no gubernamentales expresan dudas sobre la trayectoria de Devoe y consideran que él ahora tiene el reto de demostrar independencia como fiscal para que la institución no pueda ser usada para perseguir opositores, una denuncia constante durante la presidencia de Maduro, que el derrocado mandatario constantemente negó.

“La Fiscalía no puede continuar siendo una institución central en la persecución por motivos políticos. Debe estar al servicio de la justicia, sin discriminación, y contribuir a superar los vicios actualmente existentes en esa institución y en el Poder Judicial”, dijo el viernes la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), se pronunció de forma similar en un comunicado enviado a CNN.

“La designación de Larry Devoe, cuestionada por su cercanía con el régimen y un proceso poco transparente, genera preocupaciones legítimas de la sociedad civil. Bajo el escrutinio de los venezolanos y de la comunidad internacional, Devoe deberá demostrar su voluntad de romper con las prácticas del pasado e impedir que la Fiscalía siga siendo un instrumento de persecución, como ocurrió con su antecesor. Para empezar, debería impulsar la liberación de todos los presos políticos”, dijo.

CNN contactó a la Fiscalía para pedir comentarios sobre estos señalamientos y está en espera de respuesta.

El 25 de febrero, el diputado Jorge Rodríguez dijo que su propuesta para que Devoe asumiera como fiscal encargado —y a la postre como fiscal titular— era “un mensaje claro” de que al chavismo le interesa la defensa de los derechos humanos.

Dentro de esa línea, el primer comunicado de la Fiscalía ya bajo el mando de Devoe informó este viernes sobre una visita que funcionarios hicieron a la cárcel Rodeo I para observar las condiciones de los detenidos, luego de que algunos de ellos recientemente realizaron una protesta por la situación de hacinamiento y supuestos malos tratos que dicen vivir en el centro penitenciario.

“El Ministerio Público ratifica que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión”, dijo.

A pesar de estas declaraciones, algunos especialistas dudan que en realidad vaya a haber cambios en la Fiscalía con la llegada de Devoe.

“Creo que va a haber una línea de continuidad. Es un Tarek William Saab discreto”, dijo Uzcátegui, con el argumento de que no hasta ahora hay señales para estimar que habrá más cooperación con organismos internacionales en temas como justicia o combate a la impunidad.

“Él no es un reformador. Creo que viene a contener denuncias, a contener actuaciones independientes de la Fiscalía, y no sé si va a tener la capacidad de fortalecer a la propia institución, que está muy deteriorada, con cursos de formación de personal o cosas así”, añadió Uzcátegui, en sintonía con los puntos de vista de otros expertos.

Así, Devoe inicia su camino al frente de la Fiscalía de Venezuela con el respaldo del chavismo, pero también con dudas sobre qué hará desde esa posición.

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