Hay dos hoteles relacionados con “El Resplandor”. Uno está embrujado y en el otro es acogedor

Por David G. Allan, CNN

Puedes alojarte en el Hotel Overlook, el alojamiento famosamente escalofriante imaginado por el autor Stephen King y el director Stanley Kubrick en sus respectivas versiones de “El Resplandor”. Solo tienes que decidir qué Hotel Overlook le habla a tu alma.

Hay hasta tres hoteles Overlook. Está el que inspiró a King a escribir la novela, publicada en 1977. El que se ve en la adaptación cinematográfica de Kubrick de 1980. Y aquel en el que se basa el diseño interior de la película.

La historia que todos ellos ayudan a contar trata de un escritor, Jack Torrance, que consigue un trabajo como cuidador de un hotel lujoso, pero embrujado, durante la temporada baja de invierno y lleva a su familia. El hotel fantasmal convierte al escritor en un asesino contra su esposa, Wendy, y su hijo pequeño, Danny, y su única esperanza reside en los poderes de telepatía y precognición de Danny, descritos como “el resplandor”.

Qué Overlook elegir para alojarte podría depender de lo cerca que quieras que tu visita se ajuste a los elementos estéticos icónicos de la hipnótica película de Kubrick: aislamiento, nieve, arquitectura imponente, inquietantes fotos enmarcadas en blanco y negro, chimeneas gigantes, motivos nativoamericanos, pasillos, la habitación 237.

O podrías buscar “el resplandor” en sí. Como explica el chef principal del Overlook, Dick Hallorann (interpretado por Scatman Crothers en la película): “Algunos lugares son como las personas. Algunos resplandecen y otros no”.

A principios de marzo, el manto de nieve a ambos lados de la sinuosa carretera de montaña que sube hasta el Timberline Lodge de Oregon crecía con la altitud, y la temporada de esquí seguía en marcha. Al final de la carretera, en el estacionamiento del lodge, se me erizaron los vellos de la nuca cuando el Hotel Overlook apareció a la vista.

Si has visto “El Resplandor”, has visto Timberline Lodge, porque las tomas exteriores de la película son las únicas de un hotel real (la mayor parte del filme se rodó en los estudios Elstree, en Inglaterra). Después de haber visto la adaptación de Kubrick al menos una docena de veces, la visión del hotel gris en la vida real me hizo sentir náuseas: una pesadilla hecha realidad.

Lo que resultaba aún más inquietante era una gran máquina quitanieves roja estacionada en la nieve junto al albergue, igual que las de la película. Un niño pequeño con una chaqueta azul con capucha jugaba entre los montones de nieve a su lado. ¿Danny?

Antes de hacerse famoso en Hollywood, el histórico Timberline Lodge era un destino bien consolidado. Construido durante la Gran Depresión por trabajadores de la Works Progress Administration (WPA) de Franklin D. Roosevelt, el viejo lodge de piedra de estilo cascádico abrió al público en 1937 y pronto alojó a esquiadores que disfrutaban de las laderas del monte Hood. En lugar del laberinto de setos ficticio de la visión de Kubrick, la montaña más grande de Oregon domina el lodge.

Durante la larga temporada invernal, atraviesas las puertas principales talladas con cabezas indias para entrar en un animado lodge de esquí. Los huéspedes deambulan con botas haciendo ruido o se relajan frente a una enorme chimenea de piedra de cinco lados que se eleva tres pisos y es atendida por personal que arroja leña. El acogedor interior de piedra y madera, flanqueado por alas de habitaciones a ambos lados, es bastante diferente —y posiblemente más hermoso— que las tomas interiores del Overlook en pantalla. Candelabros de hierro vintage cuelgan de los altos techos de Timberline, bajo vigas hechas de abeto Douglas. Las entradas están arqueadas como catacumbas en antiguas catedrales de piedra.

El nivel inferior de Timberline Lodge ofrece coloridas exhibiciones de su historia. Mientras música de la década de 1930 suena de fondo, puedes ver una habitación de huéspedes recreada con el mobiliario original de la WPA y una copia del discurso que Roosevelt dio cuando inauguró el lodge en persona. Viejas fotos de esquiadores de hace décadas están enmarcadas cerca de una televisión que muestra en bucle una película muda antigua sobre la construcción de Timberline. No hay ninguna mención de “El Resplandor” ni de su reciente secuela —“Doctor Sleep”, estrenada en 2019, en la que Danny (ya adulto e interpretado por Ewan McGregor) regresa al Overlook—, que también se filmó brevemente en el lodge.

Además de una réplica de un hacha de bombero apoyada sobre su hoja con la inscripción “Overlook Hotel” expuesta detrás de la recepción, y una sudadera con capucha de “El Resplandor” con la icónica escena de “¡Aquí está Johnny!” de Jack Nicholson que se puede comprar en la tienda de esquí, otras conexiones con la película clásica son más sutiles.

Están las numerosas máquinas quit, el vehículo de escape de Wendy y Danny Torrance (interpretados por Shelley Duvall y Danny Lloyd). Por un pasillo, me escabullí para echar un vistazo a la modesta, pero acogedora habitación 217, que comparte su número con el libro, pero no con la película. (Preocupado de que los huéspedes se asustaran y no vinieran, el lodge le pidió a Kubrick que eligiera un número que no correspondiera a una habitación real; él optó por el 237). En mi sencilla habitación tipo chalet de la era WPA en la planta baja, la ventana estaba medio cubierta por un banco de nieve, y la mitad superior ofrecía una vista de árboles alpinos y una gárgola con cabeza de carnero que sobresalía de una esquina del lodge.

Por lo demás, Timberline es más encantador —a la antigua— que inquietante. Un par de perros san bernardo residentes deleitan a visitantes y personal. Los objetos del hotel están etiquetados con letras de imprenta en letreros de madera, como “Teléfono de la casa” sobre un teléfono negro en la pared con sus dígitos en círculo. El buzón de correos está adornado con una escultura de un jinete del Pony Express. El lugar recuerda más a Wes Anderson que a Stephen King.

“Me parece que esquiar aquí arriba sería fantástico”, dice Jack Torrance (interpretado por Nicholson con un efecto hipnótico), durante su entrevista para el desafortunado trabajo de cuidador.

Tiene razón. El monte Hood, también conocido como Wy’east por los pueblos indígenas locales, es un estratovolcán activo en la cordillera de las Cascadas y tiene una de las temporadas de esquí más largas del país. Desde los remontes puedes ver el borde de la línea de árboles homónima justo por encima del lodge, donde da paso a la nieve y la roca desnuda del Wy’east, escalable y esquiable.

El mejor esquí está más arriba en la montaña, pero el lugar con más atmósfera es la pequeña cabaña de Phlox Point, un antiguo refugio para calentarse con acceso directo a las pistas, escondido en un claro del bosque entre dos pistas. Construida en 1930 y utilizada más tarde como refugio nocturno para los Boy Scouts durante 60 años, ahora es un lugar popular para disfrutar de unos tacos y una cerveza frente a una chimenea de piedra encendida, o alrededor de un fogón al aire libre. Dentro del lodge principal, el Ram’s Head Bar da a un cuadro nevado de árboles de hoja perenne a un lado y a una vista de las chimeneas al otro. El cantinero prepara un cóctel que calienta el cuerpo de sidra caliente y bourbon.

En la mañana previa al amanecer de mi partida, tomando café en un lugar privilegiado junto a una chimenea, tuve mi momento más de “El Resplandor”.

A través de los enormes ventanales, un par de faros lejanos centelleaban entre las sombras de los árboles. Iluminando el parche de nieve frente a él, una máquina quitanieve se abrió camino hacia nosotros, un recordatorio fantasmal de nuestro aislamiento invernal, con sus luces atravesándolo.

Si Timberline Lodge es indiferente a su relación con “El Resplandor”, el Stanley Hotel, en Estes Park, Colorado, ha cimentado su conexión —y su modelo de negocio— en ello.

Nueve años antes de que el hotel tuviera calefacción y pudiera permanecer abierto todo el año, King y su esposa Tabitha fueron los únicos huéspedes en la última noche de la temporada de 1974. Después de que ella se fue a la cama, el joven escritor tomó una copa servida por el cuidador de temporada baja de entonces, Lloyd Grady (ambos nombres homenajeados por separado en “El Resplandor”: Lloyd, el cantinero del hotel, y Grady, el cuidador de invierno que asesinó a su esposa y a sus hijas gemelas).

Mientras dormía en la habitación 217, King tuvo una pesadilla sobre el hotel atacando a su hijo. El resto es historia de la cultura popular.

Antes de hacer el popular tour de “El Resplandor” por la propiedad del hotel, me senté en el gran Whiskey Bar de mármol iluminado y pedí un Redrum Punch, una mezcla dulce y amarronada de ron y sabores frutales preparada con pericia por un cantinero más afable que el inquietante, aunque servicial, Lloyd de la película. Me hubiera gustado pedir el Torrance Twist, pero me oponía al ingrediente principal, el vodka; como bien saben los aficionados, el nombre de la bebida proviene de un experto en bourbon.

En el tour aprendes que el hotel probablemente se habría convertido en un fantasma en sí mismo de no ser por la afortunada visita de King. La posterior novela, la película de Kubrick y la miniserie más reciente (esta última filmada en gran parte en el Stanley, junto con “Dumb and Dumber” de Jim Carrey) atrajeron a nuevas oleadas de fans a este edificio de estilo neocolonial georgiano encalado, situado al pie de las montañas Rocosas.

“Bienvenido de nuevo, señor”, me saludó el recepcionista cuando hice el check-in. Pensé que me estaba tomando el pelo. Nunca había estado en el hotel antes. ¿O sí? Cuando, nervioso, pregunté si estaba haciendo un número de “El Resplandor”, se disculpó por su error, explicando que yo era el doble del CEO de la empresa matriz del hotel.

Mi habitación estaba en el vecino Aspire Hotel & Spa, que abrió en 2016 y, como explicó uno de mis guías del tour, es “demasiado nuevo para estar embrujado todavía”. Decepcionado, pregunté si podía cambiarme al hotel principal. Fue inaugurado en 1909 por F.O. Stanley (inventor, junto con su hermano, del automóvil Stanley Steamer, uno de los cuales está en el vestíbulo), y contaba con un ascensor Otis original, grandes chimeneas, fotos antiguas enmarcadas y —según los muchos tours del hotel— fantasmas.

Mientras el recepcionista buscaba opciones en la computadora, una niña de pelo largo se me acercó. Sin que yo se lo pidiera, dijo: “No quieres estar en el cuarto piso. Ahí es donde están los niños. Niños fantasma”. Su prima una vez se alojó en ese piso, explicó, y sintió a “alguien”, invisible, sentándose junto a ella en la cama. Mientras el recepcionista me hacía firmar el cargo por mi nueva habitación, la niña desapareció tan silenciosamente como había llegado.

Ten cuidado con lo que deseas. Mi habitación en el tercer piso —debajo de los niños fantasma y encima de la habitación 217— no estaba tanto embrujada como asaltada por los sonidos de una ruidosa obra de construcción afuera. Adquirido el año pasado por una asociación público-privada, el hotel está en plena expansión para incluir un centro cinematográfico con un museo de temática de terror en su interior.

Parece, bueno, excesivo. Ya hay frecuentes tours de fantasmas (“Aquí no asesinaron a nadie”, dijo mi guía, “pero aquí sí murió gente por causas naturales”) y un facilitador de sesiones espiritistas residente.

Aunque ni un solo segundo de la película de Kubrick se rodó en Colorado, el tour de “El Resplandor” termina dentro de la cabaña restaurada del cuidador con una recreación del baño de la película de la habitación 237, así como una recreación poco lograda del dormitorio de los Torrance, y el dormitorio y el baño (que ni siquiera se ven en la película) de las gemelas asesinadas. Una caja fuerte iluminada guarda una de las hachas de utilería de la película usadas por Nicholson.

Es un detalle irónico, dado que el tour explica cómo King detestaba vehementemente la adaptación de Kubrick, a pesar de haber sido uno de sus guionistas. No era solo porque la película difiere de la novela en algunos aspectos importantes, sino por la interpretación de Nicholson. Cuando escribió la novela, King tenía un problema con la bebida, luchaba con el bloqueo del escritor, daba clases para llegar a fin de mes y su matrimonio estaba en problemas. El personaje de Jack Torrance está esencialmente modelado a partir del autor, y King objetó lo instantáneamente amenazante que era la versión de Nicholson.

Y así, cuando el autor pudo volver a asegurarse los derechos cinematográficos de su novela, aprovechó la oportunidad para producir una miniserie de tres partes protagonizada por Steven Weber y Rebecca De Mornay, que es muy fiel a la novela. Se emitió en ABC en 1997 y ahora puede encontrarse en servicios de streaming, incluso gratis en Tubi.

Mi tour separado de historia del hotel a las 10 a.m. (además de los tours de “El Resplandor” y de historia, hay otro solo sobre fantasmas) llegó a la habitación 217 a la hora del check-out, cuando sus huéspedes se estaban yendo. Generosamente invitaron a la docena más o menos de nosotros a echar un vistazo. Era una habitación bien equipada, con una pequeña biblioteca cargada de terror y un busto de King encima del armario. “Solo unos pocos ruidos”, dijo el padre de la familia cuando alguien preguntó si habían tenido algún avistamiento de fantasmas.

Nuestra guía nos mostró fotos en su iPhone de apariciones captadas por visitantes anteriores en tours del Stanley. Una foto, tomada en lo alto de las escaleras junto a la recepción, mostraba a una joven de pelo largo que me recordó a alguien a quien había conocido antes.

En cuanto a cómo se compara con el Timberline en la escala de “El Resplandor”, el Stanley suma puntos por la historia de origen, los avistamientos de fantasmas, el hacha de utilería de la película e incluso medio punto por un laberinto de setos anémico plantado al frente en 2015. Pero es demasiado explotador comercialmente como para dar miedo. La tienda de regalos vende tazas de café de viaje y termos con la inscripción infantil en rojo: “Redrum”.

Tampoco se siente aislado en lo más mínimo. Desde el hotel puedes caminar a muchos de los lugares encantadores del pequeño y pintoresco pueblo de montaña de Estes Park. En el Timberline, en Oregon, me vi obligado a disfrutar todas mis comidas en la propiedad para evitar un largo trayecto en coche. Desde el Stanley, salí a correr a lo largo del lago Estes y atravesé una pequeña manada de alces, y fui a desayunar y almorzar a un restaurante con vistas a la montaña llamado Bird’s Nest, a una encantadora cafetería llamada Inkwell & Brew y a la cervecería The Hive de Estes Park, donde disfruté de su cerveza artesanal “Shining”.

En mi segunda noche, en el edificio principal, me acosté temprano y no experimenté ninguna visita espectral. Pero puse mi alarma para las 4 a.m., preparé una taza de café para llevar conmigo y salí de puntillas de mi habitación para hacer un recorrido autoguiado del hotel a esa hora sin vida. Estaba mirando y escuchando quién sabe qué, con mis pantalones de pijama de franela y descalzo, intentando asustarme.

Y encontré… nada ni remotamente espeluznante, incluso mientras miraba dentro de la sala de sesiones espiritistas en el segundo piso. Pero se me ocurrió que mis pasos sobre los suelos de madera chirriantes podrían haber molestado a huéspedes de sueño ligero. Puede que, de hecho, yo sea el fantasma que juran haber oído fuera de su habitación, alrededor de las 4 a.m., acompañado por un olor distintivo a café.

Por muy divertidos que sean Timberline Lodge y el Stanley Hotel, por razones muy diferentes, quizá quieras hacer dos paradas más para recrear el tour cinematográfico de “El Resplandor” de la familia Torrance.

El recorrido épico en coche hacia picos nevados y ominosos que Jack, Wendy y el pequeño Danny hacen en la película exige ir al Parque Nacional Glacier, en Montana, y tomar la carretera Going-to-the-Sun Road.

Y si quieres sentir que estás dentro del Overlook, ten en cuenta que los sets donde se filmó principalmente “El Resplandor” fueron en realidad una recreación muy cercana de espacios interiores de un tercer hotel: el grandioso e histórico Ahwahnee Hotel en el Parque Nacional Yosemite, en California, construido en 1927 y donde Stanley Kubrick se alojó una vez.

El Gran Salón del Ahwahnee es casi idéntico, desde los candelabros hasta el Salón Colorado de la película, que Jack toma como su cuarto de escritura. Los ascensores son igualmente similares (aunque los del Ahwahnee no vomitan galones de sangre). Si tu objetivo es agarrar un hacha de bombero y hacer tu video de Instagram mientras cojeas y llamas con voz ronca: “Danny, ¡ya voy!”, el Ahwahnee es el lugar para hacerlo.

Como corresponde, el Ahwahnee y el Timberline Lodge fueron diseñados por Gilbert Stanley Underwood, el mismo arquitecto que influyó en los interiores y exteriores de la película de Kubrick, mucho después de su muerte.

“El Resplandor” es un pastiche de visiones. King, Kubrick, Stanley y Underwood nos poseyeron con una historia y un lugar que nos persigue más de 40 años después de la adaptación cinematográfica y 50 años después de que el novelista despertara de una pesadilla en la suite del hotel que ahora lleva su nombre. Y puedes reservar una habitación en esa historia.

Pero, si quieres alojarte donde se alojó King, planifica con anticipación. La petición del Timberline a Kubrick de que cambiara el número de la habitación 217, para evitar que los huéspedes tuvieran miedo de hospedarse allí, resultó ser una decisión comercial poco acertada para el hotel de Oregon. La habitación 217 del Stanley, en Colorado, se reserva con hasta un año de anticipación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.