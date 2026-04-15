Consultado por el futuro de Samuel Alito, Trump recordó cómo la muerte de Ruth Bader Ginsburg afectó a la Corte Suprema

Por Aileen Graef y John Fritze, CNN

El presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de que el juez conservador Samuel Alito renuncie más adelante este año, lo que le daría la oportunidad de nominar a un cuarto juez para la Corte Suprema.

Trump afirmó tener en mente una lista de candidatos potenciales en caso de que este año quede vacante un asiento en el tribunal de nueve jueces. Y al ser consultado sobre la importancia de la posibilidad de que Alito renuncie mientras los republicanos controlan el Senado, Trump señaló cómo la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg en 2020 alteró la composición de la corte.

“Ginsburg no pudo hacerlo, y realmente se perjudicó a sí misma dentro del Partido Demócrata”, declaró Trump a Maria Bartiromo, de Fox Business, en una entrevista emitida este miércoles. “La gente está muy enojada con ella, porque fui yo quien pudo nombrar a las personas en lugar de Biden”.

Trump hacía referencia a la decisión de Ginsburg de permanecer en la corte durante la administración de Obama. Cuando Ginsburg falleció en septiembre de 2020, a los 87 años, la vacante permitió a Trump —y al Senado, controlado por el Partido Republicano— nominar rápidamente a la jueza Amy Coney Barrett, lo que consolidó una mayoría conservadora de 6 a 3.

“Ella decidió que iba a vivir para siempre y, unos dos minutos después de las elecciones, falleció, y yo pude nombrar a alguien”, comentó Trump.

Trump señaló que desconoce si Alito o el juez Clarence Thomas renunciarían realmente. Los jueces de la Corte Suprema son nombrados de por vida, y sus decisiones sobre la jubilación suelen ser de carácter personal y estar rodeadas de hermetismo. Ninguno de los dos jueces ha dado a conocer sus planes.

Alito no respondió a una solicitud de comentarios de CNN sobre el tema.

Alito, de 76 años, es el segundo juez de mayor edad en la corte, después de Thomas, de 77 años, otro conservador incondicional. Desde hace meses circulan especulaciones sobre si Alito se jubilará a tiempo para que Trump pueda nombrar a un reemplazo y para que el Senado de mayoría republicana confirme al nuevo juez, garantizando así que el asiento no sea bloqueado por los demócratas ni ocupado por un posible presidente demócrata en 2029.

El miércoles, Trump declaró que no sabía si habría una vacante para finales de año, pero aseguró que Alito gozaba de “muy buena salud física”. CNN informó este mes que Alito fue trasladado a un hospital tras sentirse indispuesto durante una cena en Filadelfia. El tribunal comunicó que Alito recibió tratamiento por deshidratación y que, desde entonces, ha participado activamente en las audiencias orales.

“El juez Alito es un magistrado extraordinario y un juez brillante; comprende al país y, saben, hace lo que es correcto para la nación”, afirmó Trump.

Trump nombró a tres jueces para la Corte Suprema durante su primer mandato: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Barrett. Es poco probable que el equilibrio conservador-liberal de la corte —fijado en 6 a 3— cambie si Trump tiene la oportunidad de reemplazar a Alito o a Thomas; sin embargo, esto permitiría al presidente designar a alguien afín a su ideología que, previsiblemente, ocuparía un escaño en el tribunal durante generaciones. Ambos magistrados han votado con frecuencia a favor de las políticas de Trump en materia de inmigración, derechos de las personas transgénero y poder ejecutivo.

Tanto Alito como Thomas, por ejemplo, emitieron votos disidentes respecto a la decisión que tomó la corte en febrero, la cual bloqueó los aranceles globales de emergencia impuestos por Trump; una decisión que, desde entonces, ha provocado encendidas recriminaciones por parte del presidente. Dos de sus propios nominados —Kavanaugh y Barrett— respaldaron dicho fallo.

En la entrevista concedida este miércoles, Trump reiteró sus críticas hacia la mayoría conservadora de la corte, a pesar de que dichos magistrados han brindado al presidente una serie de victorias de gran repercusión en los últimos años, tanto en el ámbito de las medidas de emergencia como en apelaciones de fondo de gran calado —incluida la decisión de conceder a los expresidentes inmunidad frente a procesos penales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales—.

“Y los liberales sí que se mantienen unidos. Hay algo que distingue a esos jueces: se mantienen unidos como una piña, no como los republicanos”, comentó.

El presidente George W. Bush designó a Alito para la Corte Suprema, tribunal en el que ejerce desde el año 2006. Alito se ha alineado habitualmente con la postura de los fiscales, las entidades religiosas, los defensores del derecho a portar armas y los grupos provida. Hace cuatro años, Alito acaparó la atención nacional al redactar la opinión mayoritaria en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, fallo que revocó un precedente de décadas de antigüedad —conocido como Roe v. Wade— que establecía el derecho al aborto.

La Corte Suprema se adentra en la etapa de mayor actividad del año, periodo en el que los magistrados se dedican a redactar las sentencias de los casos más trascendentales del actual periodo de sesiones; muchos de estos casos guardan relación directa con las políticas impulsadas por Trump. El tribunal está examinando actualmente la facultad de Trump para destituir a los líderes de las agencias independientes —incluida la Reserva Federal—, así como su intento de poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento.

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