5 conclusiones de encuestas recientes sobre Irán que pintan un panorama cada vez más sombrío para Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente Donald Trump dijo en una nueva entrevista que se emitirá este miércoles que la guerra con Irán estaba “muy cerca de terminar” (aunque conviene tomar esa afirmación con cautela, ya que han pasado cinco semanas desde que dijo que estaba “completa”).

También presentó, posiblemente, su argumento más extenso hasta la fecha de que la guerra ha valido la pena pese al aumento de los precios de la energía y la volatilidad del mercado bursátil. Dijo que se trataba de impedir que Irán obtuviera alguna vez un arma nuclear.

“Para detener eso, ciertamente valió la pena”, dijo Trump a Fox Business Network, argumentando que los precios del petróleo no han subido tanto como pensó que podrían.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien”, añadió. “Y quizá la gente asume que vamos a ganar esto bastante pronto. Los hemos derrotado militarmente, totalmente”.

Sin embargo, esta es una visión optimista de la situación que no coincide con las percepciones de los estadounidenses.

De hecho, la guerra se está volviendo más impopular con el tiempo. Y a medida que hemos obtenido encuestas más amplias, estamos aprendiendo más sobre por qué es así.

Aquí hay algunos puntos clave al respecto.

Mientras Trump ha declarado que la guerra está cerca de terminar y es un éxito, los estadounidenses no lo ven así. Y ciertamente no la ven como un éxito estratégico.

Una encuesta de CBS News-YouGov del fin de semana mostró que el 36 % dijo que las operaciones militares fueron exitosas. Otro 31 % aseguró que era demasiado pronto para decirlo, mientras que el 33 % dijo que no fueron exitosas.

Pero los estadounidenses estaban aún menos convencidos del lado estratégico. Solo el 25 % afirmó que la guerra fue un éxito estratégico, muy por debajo del 42 % que la consideró un fracaso.

Y cuando se trata de objetivos clave, los estadounidenses abrumadoramente no ven que se estén cumpliendo:

Solo el 7 % dijo que los líderes de Irán ahora están más a favor de EE.UU. (a pesar de que Trump afirmó que Irán tiene un “nuevo régimen” que es “bastante razonable”).

Solo el 8 % dijo que la guerra ha impedido que Teherán amenace a otros países (a pesar de que Trump dijo que la guerra “detuvo” a Irán de apoderarse de o eliminar al Medio Oriente).

Y solo el 11 % dijo que ha detenido permanentemente el programa nuclear de Irán (a pesar de que Trump aseguró que ese es el objetivo número 1 y de haber dicho que sus ataques de junio en Irán “aniquilaron” sus instalaciones nucleares).

Incluso Trump podría conceder que ese último punto está en curso. Pero el otro punto clave es que los estadounidenses simplemente no creen que la guerra vaya a lograrlo.

De hecho, ni siquiera creen que la guerra haya sido positiva en ese frente.

Una encuesta reciente del Pew Research Center mostró que solo el 27 % de los estadounidenses dijo que la guerra, en última instancia, haría “menos probable” el desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán. Eso es lo mismo que el 27 % que lo consideró “más probable”. (Otros 4 de cada 10 fueron neutrales).

El planteamiento de Trump, tal como lo expuso en la entrevista con Fox Business, fue que los costos de hoy valdrán la pena por los beneficios a largo plazo.

Sin embargo, los estadounidenses no solo están preocupados por los costos económicos a corto plazo; tampoco ven el beneficio de seguridad a largo plazo.

Una nueva encuesta de Ipsos esta semana mostró que el 51 % dijo que los beneficios de la guerra no valdrían los costos, en comparación con solo el 24 % que afirmó que sí valdrían la pena. (El resto fue neutral).

También preguntó si la guerra haría que la seguridad nacional de EE.UU. fuera mejor o peor “a largo plazo”. Solo el 26 % aseguró que mejoraría la seguridad nacional, mientras que el 41 % dijo que en realidad la empeoraría.

Y una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst mostró un escepticismo similar.

Solo alrededor de 3 de cada 10 estadounidenses dijo que la guerra haría al mundo “más estable”, en comparación con la mitad que no estuvo de acuerdo.

A pesar de que algunos autodenominados partidarios de MAGA respaldan esta guerra, cada vez hay más pruebas de que la base de Trump, definida de manera más amplia, es bastante escéptica.

En muchas encuestas, el 20 % o el 25 % de los republicanos y de los votantes de Trump en general desaprueban la gestión de la guerra por parte de Trump. Pero también está la zona gris: estas personas no se oponen abiertamente a la guerra, pero tampoco le ven realmente el sentido.

La encuesta de Ipsos mostró que solo el 57 % de los republicanos pensaba que la guerra mejoraría la seguridad nacional de EE.UU. a largo plazo, y solo el 55 % dijo que el balance entre costos y beneficios valdría la pena.

De manera similar, la encuesta de CBS mostró que solo el 56 % de los republicanos afirmó que la guerra ha sido exitosa en términos de intereses estratégicos.

En ambos casos, la mayor parte del resto eligió una opción intermedia. Un enorme segmento de la base de Trump claramente no está convencido.

Incluso mientras Trump se ha inclinado cada vez más hacia una política exterior más militarista e intervencionista, los estadounidenses tienen menos confianza en él para llevarla a cabo.

La encuesta de Pew presenta algunos gráficos y cifras bastante llamativos:

El porcentaje de estadounidenses que no confían en que Trump tomará buenas decisiones sobre Irán ha aumentado del 50 % durante la campaña de 2024 al 56 % después de los ataques de junio contra las instalaciones nucleares de Irán, hasta el 64 % en marzo.

Hemos visto aumentos similares en lo que respecta a la guerra en Ucrania y al manejo de China.

Solo el 66 % de los republicanos y de los independientes inclinados hacia el Partido Republicano están al menos “algo” confiados en el manejo de Irán por parte de Trump.

De manera similar, la encuesta de CBS mostró que solo el 23 % de los estadounidenses tenía “mucha” confianza en Trump para tomar las decisiones correctas sobre Irán. Otro 18 % tenía “algo”, mientras que alrededor de 6 de cada 10 tenía “poca” o “ninguna”.

Quizás lo más preocupante políticamente para Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias es la inflación, que acaba de dispararse en medio del shock petrolero.

Los estadounidenses ya estaban en contra de Trump en ese tema, y eso ha empeorado para él desde que comenzó la guerra. El porcentaje de estadounidenses que desaprueba su manejo de la inflación ha estado en 67 %, 68 %, 69 % y 71 % en encuestas recientes.

Es bastante raro que 7 de cada 10 estadounidenses estén de acuerdo en algo, pero el fracaso de Trump en la inflación ahora es una de esas cosas.

Y parece estar afectando la cifra general del presidente sobre la economía. Una encuesta de CNN de hace dos semanas mostró que su índice de aprobación en ese tema cayó al 31 %, más bajo de lo que jamás fue para él mismo o para Joe Biden.

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