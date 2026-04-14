Un periodista fue detenido en Kuwait tras publicar un video sobre la guerra de Irán, denuncian activistas

Por Brian Stelter, CNN

Ahmed Shihab-Eldin, periodista kuwaití-estadounidense conocido por su trabajo en VICE, HuffPost y Al Jazeera, ha sido detenido en Kuwait, según defensores de la libertad de prensa, tras compartir videos relacionados con la guerra de Irán.

La detención se produce en un momento en que Kuwait y otros estados del Golfo han intensificado la represión contra quienes publican imágenes de ataques con misiles iraníes y otros temas considerados delicados.

Organizaciones de vigilancia ciudadana han criticado duramente estas leyes tan estrictas.

En el caso de Shihab-Eldin, había estado compartiendo información en su Substack y en las redes sociales cuando comenzó la guerra, pero de repente dejó de publicar el 2 de marzo.

En ese momento se encontraba en Kuwait, visitando a su familia. Sus amigos creen que lleva casi seis semanas detenido. El martes, hicieron público su caso con la esperanza de que la publicidad contribuyera a su liberación.

“Instamos a Kuwait a liberar a Ahmed Shihab-Eldin y retirar todos los cargos en su contra”, declaró Sara Qudah, directora regional del Comité para la Protección de los Periodistas, en un comunicado. “El periodismo no es un delito, y el caso de Shihab-Eldin refleja un patrón más amplio de uso de las leyes de seguridad nacional para sofocar el escrutinio y controlar la narrativa”.

El grupo de defensa de los derechos civiles también afirmó que “se entiende que las autoridades lo han acusado de difundir información falsa, perjudicar la seguridad nacional y hacer un uso indebido de su teléfono móvil; acusaciones vagas y demasiado generales que se utilizan habitualmente para silenciar a los periodistas independientes”.

CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno kuwaití para obtener comentarios al respecto.

Los amigos de Shihab-Eldin han señalado que las imágenes y los videos que compartió en Substack ya eran de dominio público. Por ejemplo, compartió uno de CNN sobre el accidente de un avión de combate de la Fuerza Aérea estadounidense sobre Kuwait.

Sin embargo, las autoridades kuwaitíes advirtieron a los ciudadanos que no fotografiaran ni publicaran “ningún video ni información relacionada con misiles o lugares relevantes”.

“Estas acciones están siendo monitoreadas de cerca y se están tomando medidas enérgicas contra ellas, y los infractores son remitidos a las autoridades pertinentes para que se emprendan acciones legales”, informó el Kuwait Times a principios de este mes.

El Centro del Golfo para los Derechos Humanos afirmó en un informe reciente que los estados del Golfo han utilizado la guerra “para reprimir la libertad de expresión, confiscar las libertades públicas de los ciudadanos y atacar a periodistas, blogueros y activistas en línea que expresan opiniones que no se ajustan a las políticas gubernamentales”.

“Estas personas son sometidas a encarcelamiento y detención arbitrarios, así como a juicios injustos con cargos fabricados mediante el uso de leyes antiterroristas y de ciberdelincuencia”, declaró el grupo.

En los Emiratos Árabes Unidos, se han registrado numerosos casos de personas arrestadas por compartir fotos de ataques con misiles.

La noticia de la detención de Shihab-Eldin salió a la luz el martes, en parte porque ha sido una figura mediática muy conocida durante más de una década.

En 2011, fue cocreador y copresentador de “The Stream”, un programa pionero en Al Jazeera English, y posteriormente ayudó a lanzar la red de transmisión en vivo de HuffPost. Ha participado como invitado en CNN y en numerosas otras cadenas.

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