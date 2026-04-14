Tornados en Estados Unidos, en mapas y gráficos: cuántos son y dónde están

Por Matt Stiles y Curt Merrill, CNN

Más de 1.000 tornados azotan Estados Unidos en un año promedio, causando daños valuados en miles de millones de dólares y cobrándose la vida de decenas de estadounidenses.

Las tormentas se producen en todo el país a lo largo del año, pero son más frecuentes durante los meses de primavera y verano en el Sur Profundo, partes de las Grandes Llanuras y del Medio Oeste.

Sigue su frecuencia y sus ubicaciones recientes en esta página, que se actualiza a diario.

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción de Tormentas registran los informes de condiciones meteorológicas severas a medida que ocurren, incluidos los relativos a los tornados. Este mapa muestra el número y la ubicación de los informes preliminares de tornados registrados durante los últimos siete días:

Marzo marca el inicio de la típica temporada de tornados de primavera, siendo abril, mayo y junio los meses de mayor actividad. Mayo suele ser el mes más activo, con un promedio anual de 268 tornados, según los datos promedio del periodo 1991-2020.

Algunas zonas del país han registrado un mayor número de informes de tornados que otras, observándose concentraciones en el Medio Oeste, las Grandes Llanuras y el Sur. Se trata de regiones que, según un análisis de CNN, son propensas a las tormentas. Dicho análisis contabiliza los tornados dentro de una cuadrícula hexagonal de 25 millas que abarca todo el territorio continental de Estados Unidos.

Además de los daños materiales causados ​​cada año por los vientos destructivos, las tormentas también son responsables de numerosas muertes anualmente, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), agencia federal encargada de monitorear los fenómenos meteorológicos severos.

Desde 1991, un promedio de casi 70 personas han perdido la vida a causa de estos fenómenos cada año. Esta cifra se ve ligeramente inflada por los sucesos de 2011, año en el que fallecieron 553 personas. Más de 300 de esas muertes se produjeron durante un brote de tornados a finales de abril que se convirtió en uno de los episodios más mortíferos y costosos jamás registrados. Menos de un mes después, un tornado en Joplin (Missouri) causó la muerte de más de 150 personas, situándose como el séptimo tornado más mortífero en la historia de Estados Unidos.

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