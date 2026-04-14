¿Tienes prisa por presentar tu declaración de impuestos en EE.UU.? No confíes en la IA para obtener ayuda

Por Jeanne Sahadi, CNN

Si estás quedándote atrás a la hora de presentar tus impuestos sobre la renta, ahora te quedan menos de 48 horas para presentar tu declaración —o solicitar una prórroga— antes del 15 de abril, antes de las 11:59:59 p.m. hora local.

Claramente no estás solo en esa carrera hacia la fecha límite. Al 3 de abril, el IRS había recibido 99,8 millones de declaraciones, o unas 40 millones menos que el total que se había presentado para la fecha límite de mediados de abril del año pasado.

Aquí tienes algunos consejos de última hora para evitar contratiempos.

El IRS y los profesionales de impuestos utilizan inteligencia artificial (IA). Los proveedores de software para la preparación de impuestos también la utilizan. Entonces, te preguntarás: “¿Por qué no yo?”.

Según el excomisionado del IRS, Danny Werfel, existen varias razones.

Werfel, quien supervisó el uso inicial de la IA por parte del IRS para mejorar el servicio y el cumplimiento tributario, reconoce el potencial de esta herramienta en el ámbito fiscal.

Sin embargo, advierte sobre los riesgos para los contribuyentes que, por su cuenta, planean utilizar —o ya han utilizado— plataformas de IA gratuitas de uso general para resolver dudas sobre sus impuestos personales y preparar sus declaraciones.

“Cuidado con las soluciones genéricas”, advirtió Werfel, quien ahora forma parte del consejo asesor estratégico de la consultora de gestión Alliant.

Para empezar, a diferencia de los programas de IA diseñados para fines fiscales, las plataformas de uso general (como Chat GPT, Google Gemini o Microsoft Copilot) no han sido diseñadas, entrenadas ni probadas para garantizar el cumplimiento tributario y la precisión, especialmente para las preguntas más específicas y detalladas que puedas tener debido a la nueva ley tributaria de julio pasado, que generó una serie de nuevas deducciones fiscales para particulares. Incluso los expertos en impuestos están trabajando con cautela mientras intentan aplicar las complejas normas que rigen quiénes pueden reclamarlas y qué porcentaje de sus ingresos es ahora deducible.

La calidad de la información que se obtiene de una plataforma de uso general también depende de la calidad de las preguntas. Si no tienes un conocimiento profundo de lo que preguntas (y es comprensible), es menos probable que proporciones preguntas útiles, lo que podría resultar en información confusa, incompleta o incorrecta. Como lo expresó el agente tributario Tom O’Saben en una conferencia de prensa: “Uso herramientas de IA a diario. Pero tengo una idea clara de hacia dónde queremos ir”.

Los datos financieros personales que ingresas también son menos seguros. “Estás entregando tu información más sensible a una plataforma donde tienes muy poca comprensión o garantías sobre cómo se utilizarán tus datos”, dijo Werfel.

Además, agregó que las declaraciones asistidas por IA pueden ser marcadas automáticamente por el sistema de procesamiento de declaraciones a nivel federal o estatal, lo que podría sacar tu declaración del proceso rápido y enviarla a revisión humana. Esto puede significar una demora considerable para recibir tu reembolso o simplemente para obtener una resolución sobre los problemas que tu declaración plantea a las agencias tributarias.

“Si piensas: ‘Voy a usar Chat GPT’, corres un gran riesgo de que tu declaración se retrase”, dijo Werfel.

Puedes obtener la información que necesitas utilizando el Asistente Interactivo de Impuestos del IRS.

Si eres un contribuyente de bajos ingresos y tienes al menos 60 años, puedes obtener asistencia gratuita para la declaración de impuestos en un centro VITA (Servicio Voluntario de Asistencia y Asesoramiento Tributario para Personas Mayores) o llamando al 800-906-9887. AARP también ofrece asistencia tributaria gratuita.

Los miembros de las fuerzas armadas pueden obtener ayuda gratuita para la declaración de impuestos y para resolver dudas fiscales a través de MilTax.

Si crees que aún le debes dinero al IRS por el año 2025, pero no crees que podrás presentar tu declaración antes del 15 de abril, aquí te explicamos cómo evitar (o al menos minimizar) las multas e intereses.

Primero, presenta el Formulario 4868 para obtener una prórroga automática para presentar tu declaración, sin multas, hasta el 15 de octubre.

Luego, antes del 15 de abril, envía al IRS el pago de lo que debes, o la mayor cantidad posible.

Si no solicitas una prórroga y tienes un saldo pendiente: es probable que se te aplique una multa por presentación tardía equivalente al 5% de tu saldo pendiente por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de tu declaración, hasta un máximo del 25%. Según el IRS, si tu declaración tiene más de 60 días de retraso, la multa mínima es de $525 (ajustada por inflación) o el saldo del impuesto adeudado, lo que sea menor.

También podrías estar sujeto a una multa por pago tardío, que generalmente es la mitad del 1% del impuesto que aún adeudas y que no se haya pagado antes del 15 de abril, hasta un máximo del 25%. (Para obtener más información sobre multas e intereses, incluyendo las circunstancias en las que podrías estar exento, consulta las instrucciones en la página 2 del Formulario 4868).

Además, deberás pagar intereses sobre el saldo pendiente hasta que lo pagues, más los intereses sobre cualquier multa que se te imponga y que no hayas pagado.

Si solicitas una prórroga pero no pagas lo que debes antes del 15 de abril: evitarás la multa por presentación tardía, pero deberás pagar intereses sobre el saldo pendiente y podrías estar sujeto a la multa por pago tardío más los intereses correspondientes.

Aburrido pero esencial: antes de presentar tu declaración, revisa tus cálculos y cuídala cuidadosamente, especialmente tu número de Seguro Social o número de identificación fiscal. Asegúrate también de incluir en tu declaración la información de cualquier formulario tributario de terceros que hayas recibido y del cual el IRS también haya recibido una copia (como un formulario 1099 o un W-2, etc.).

Cualquier error involuntario, errata u omisión retrasará el procesamiento de tu declaración y la entrega de tu reembolso.

Si esperas un reembolso y deseas recibirlo dentro del plazo habitual de 21 días después de presentar tu declaración, proporciona al IRS tu información de depósito directo en tu declaración de impuestos para la cuenta de tu elección (por ejemplo, cuenta bancaria, cuenta de jubilación, tarjeta de débito prepagada o aplicación de pago móvil).

Incluso puedes dividir tu reembolso entre hasta tres cuentas completando el Formulario 8888.

Si no proporcionas la información de depósito, recibirás una carta del IRS solicitándola dentro de los 30 días posteriores al procesamiento de tu declaración, según la Asociación Nacional de Profesionales Tributarios. Si prefieres un cheque en papel, NATP indicó que la carta incluirá información sobre excepciones y una línea telefónica específica para solicitar una excepción y la emisión de un cheque en papel. Después de seis semanas, el IRS emitirá un cheque en papel para evitar que se generen intereses sobre el reembolso.

Hablando de documentos en papel, lo más eficiente sería presentar tu declaración y realizar los pagos electrónicamente.

Sin embargo, si planeas enviar uno o ambos por correo, ten en cuenta que ha habido un cambio en la fecha en que el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) sella el correo. Para asegurarte de que tus documentos tengan matasellos y se consideren enviados en la misma fecha (a más tardar el 15 de abril), lleva el paquete a una oficina del Servicio Postal y solicita un matasellos manual (local) en el mostrador. El matasellos manual se aplicará sin costo alguno, según USPS.

Si deseas un comprobante de la fecha en que la oficina de correos recibió tu paquete, opta por un certificado de envío, correo registrado o correo certificado.

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