Otra mujer dice que el representante Eric Swalwell la agredió sexualmente

Por Casey Tolan, Allison Gordon y Kyung Lah, CNN

Una mujer acusó este martes al representante Eric Swalwell de haberla agredido sexualmente, al afirmar en una conferencia de prensa que el congresista la violó en 2018 en un hotel del área de Los Ángeles.

Lonna Drewes y su abogada, Lisa Bloom, dijeron que planeaban denunciar la presunta agresión ante el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Bloom se negó a compartir pruebas detalladas que respalden las acusaciones de Drewes, que CNN no ha podido verificar de manera independiente, al señalar que esa evidencia será presentada primero a las autoridades.

Swalwell, quien representaba un escaño congresional del Área de la Bahía de San Francisco, era un destacado candidato demócrata a gobernador de California hasta que CNN y el San Francisco Chronicle publicaron el viernes historias que documentan acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.

En los días posteriores, Swalwell abandonó la contienda por la gubernatura y renunció a su escaño en el Congreso. Ha negado haber tenido alguna vez relaciones sexuales sin consentimiento y ha dicho que luchará contra esas acusaciones, pero se disculpó con su familia y sus electores por “errores de juicio”.

Sara Azari, abogada de Swalwell, dijo en un comunicado el martes que “Swalwell niega categórica e inequívocamente todas y cada una de las acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión que se han formulado en su contra”.

Una excolaboradora de Swalwell dijo previamente a CNN que el congresista la violó en 2024, y que varios años antes tuvo contacto sexual no consentido con ella mientras estaba fuertemente intoxicada. Otras mujeres han dicho a CNN que Swalwell les envió fotos desnudo no solicitadas de sí mismo y otros mensajes sexualmente explícitos.

Drewes, que en ese momento trabajaba como modelo y empresaria, dijo que conoció a Swalwell en 2018, y que él se ofreció a ponerla en contacto con inversionistas de Silicon Valley que podían apoyar la empresa de moda de la que era propietaria. Drewes dijo que estaba considerando postularse para el Concejo Municipal de Beverly Hills, y que ambos también hablaron de política.

En el tercer encuentro que tuvieron, Drewes dijo que creía que Swalwell “alteró mi bebida con alguna sustancia”.

Dijo que se suponía que ambos tenían previsto asistir a un evento político, pero él dijo que antes necesitaba ir a su habitación de hotel para recoger documentos.

“Cuando llegué a su habitación de hotel, ya estaba incapacitada y no podía mover los brazos”, dijo. “Me violó y me asfixió, y mientras me estrangulaba perdí el conocimiento y pensé que iba a morir”.

Drewes dijo que no denunció la presunta agresión a la policía ni se sometió a un kit de violación en el momento en que ocurrió, pero añadió que “revelé la agresión a las personas más cercanas”.

“Mi demora en tomar medidas contra Eric se debió al miedo, no a la duda”, dijo, y añadió: “Nunca he dudado de lo que pasó”.

En una entrevista con CNN después de su conferencia de prensa, Drewes describió su recuerdo de la presunta agresión, pero sus abogados le dijeron que no compartiera detalles como la fecha exacta del incidente ni los nombres de las personas a quienes se lo contó, porque preferían dar esa información primero a las autoridades.

Drewes dijo a CNN que decidió hablar para apoyar a otras mujeres que se habían presentado para acusar a Swalwell de conducta inapropiada.

“Mi motivación fueron otras mujeres”, dijo. “Durante mucho tiempo quise decir algo. Cuando supe que se postulaba para gobernador, pensé: ‘Dios, esto no puede pasar’”.

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Con información de Curt Devine, Pamela Brown y Yahya Abou-Ghazala, de CNN.