Mascherano deja Inter Miami: datos de un DT que hizo historia y los candidatos a dirigir a Messi

Por Juan Alvarado y Federico Leiva, CNN en Español

El argentino Javier Mascherano anunció que abandonará su puesto como director técnico del Inter Miami, el equipo del astro Lionel Messi y último campeón de la liga estadounidense.

La noticia generó un fuerte impacto en el elenco de Florida, porque apenas se han disputado siete partidos de la temporada de la MLS, aunque sí es cierto que en la Copa de Campeones de la Concacaf las Garzas ya han quedado eliminadas.

Querido por algunos y mirado de reojo por otros, lo cierto es que Mascherano ya dejó inscrito su nombre en la historia del Inter Miami, al ser el primer DT que logró llevar al cuadro rosado a la gloria en la MLS, con el título de la pasada temporada.

El argentino comunicó que su decisión de dar un paso al costado se debe a “motivos personales” y que agradece al club “la confianza que depositaron en mí”. El club también se mostró agradecido con el argentino en un comunicado: “Javier siempre formará parte de la historia de este club y siempre tendrá un lugar especial en la familia del Inter Miami CF. No solo por ser una pieza clave en logros inolvidables, como ganar la Copa MLS y la histórica actuación del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio a través de su dedicación y trabajo diario al frente del equipo”, escribió el propietario gerente Jorge Mas. “Respetamos su decisión”.

El equipo de Mascherano se destacó por su notable producción ofensiva, apuntalada en la figura de Lionel Messi, claro, pero con otros intérpretes importantes como Tadeo Allende y Mateo Silvetti en la delantera, y el aporte de Rodrigo De Paul en el mediocampo. Los números en 2025 fueron récord: 101 goles entre la temporada regular y los playoffs, una cifra nunca antes vista en el fútbol estadounidense. En la postemporada fueron 20 tantos otro dato que rompió los libros de estadísticas.

La temporada terminó con un título que las Garzas no habían conseguido nunca, el de la MLS Cup, además, claro, del campeonato en la conferencia este. En el Mundial de Clubes llegó como invitado y también desafió pronósticos, al clasificarse a los octavos de final, con un triunfo ante el Porto de Portugal y empates ante el Palmeiras de Brasil y el Al Ahly de Egipto.

Pudo ser una temporada realmente perfecta, pero en la Leagues Cup perdió la final por goleada ante Seattle Sounders y en la Copa de Campeones de la Concacaf también sufrió goles de todos los colores ante el Vancouver Whitecaps en la final.

La salida inesperada de Mascherano generó que las Garzas quedaran con un técnico interino, Ángel Guillermo Hoyos, quien ya dirigió en Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre. Sin embargo, los del sur de la Florida ya están buscando un reemplazo permanente, y en la lista de posibles hay varios pesos pesado.

El entrenador inglés no tiene equipo hasta el momento. Su última experiencia en los banquillos fue con la selección de Inglaterra con la que alcanzó una semifinal de la Copa del Mundo y dos finales de la Eurocopa.

En su currículum, Southgate cuenta también con una experiencia como entrenador principal del Middlesbrough de Inglaterra.

El español de 44 años sigue sin equipo tras su repentina salida del Real Madrid. Alonso fue clave para el éxito del Bayer Leverkusen, equipo que ganó un triplete de títulos en Alemania durante la temporada 2023/2024.

El español tiene 44 años y también tuvo un paso como entrenador por las fuerzas básicas del Real Madrid, así como de la Real Sociedad B.

El español de 60 años fue asistente de Pep Guardiola en el Manchester City en más de 200 partidos. Entre los principales títulos que consiguió resaltan una Premier League y una Copa Intercontinental.

Lillo también sumó experiencia como director técnico en el Al-Saad de Qatar, el Atlético Nacional de Colombia y la Real Sociedad de España.

Maresca tiene 46 años y su última experiencia como entrenador fue con el Chelsea de la Premier inglesa. Allí sumó dos títulos: la Conference League de la UEFA y el último Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos.

La experiencia de Maresca como entrenador principal ha sido principalmente en la liga inglesa, pero también dirigió al Parma de Italia, donde estuvo al mando del equipo durante 14 encuentros.

Löw se mantiene lejos de los banquillos desde 2021, cuando dejo la dirección técnica de la selección de Alemania, con la que ganó dos títulos: la Copa Confederaciones y el Mundial de Brasil 2014.

En cuanto a su experiencia en clubes, Löw dirigió a equipos como el Stuttgart, Fenerbahce y Austria Vienna.

El español es uno de los técnicos libres con el palmarés más notable. Ganó una liga y una Supercopa de España con el FC Barcelona, y también consiguió varios títulos con el Al-Sadd de Qatar.

Xavi también ya tuvo como compañeros a Lionel Messi y Luis Suárez, actuales figuras del Inter Miami, en el equipo culé. De hecho, Messi es el cuarto jugador con el que disputó más encuentros durante su carrera como profesional. En total, el español y el argentino jugaron 399 partidos juntos, en donde generaron 43 goles.

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