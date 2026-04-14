“¿Estaba bromeando?”: Trump reacciona a la afirmación de un funcionario de la FEMA de que se teletransportó a un Waffle House

Por Andrew Kaczynski y Gabe Cohen, CNN

Durante años, Gregg Phillips, ahora un alto funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), ha contado historias que difuminan la frontera entre lo ordinario y lo sobrenatural.

Según relató una vez, su novia fallecida levantó su coche de la carretera para evitar un accidente. Satanás le habló mientras caminaba por España. Tras desmayarse en un Lowe’s de Indianápolis, recuperó la consciencia en el aparcamiento de un McDonald’s al otro lado de la calle, con 15.000 pasos registrados en su aplicación de salud, una Big Mac en el regazo y sin comprender del todo lo que acababa de suceder.

En sus relatos, que ha compartido en diversos podcasts de derecha, Phillips ha afirmado que muchas de estas experiencias ocurrieron mientras recibía tratamiento intermitente para el cáncer óseo metastásico. En lugar de someterse a quimioterapia, Phillips prefiere seguir un tratamiento autoadministrado con ivermectina y fenbendazol, antiparasitarios comúnmente utilizados para desparasitar animales.

En las últimas semanas, Phillips también ha insistido en que se teletransportó a un restaurante Waffle House en Georgia, y afirmó que de repente se encontró a unos 80 kilómetros de donde había estado momentos antes, una historia que CNN publicó inicialmente en marzo.

Esas afirmaciones están generando eco en todo el Gobierno federal.

En una breve entrevista que CNN tuvo con Donald Trump por teléfono el jueves por la mañana sobre Phillips, el presidente dijo: “¿Qué significa teletransportarse? ¿Estaba bromeando?”.

Cuando le dijeron que Phillips no estaba bromeando, Trump respondió: “No sé nada de teletransportación […] Suena un poco raro, pero no sé nada de teletransportación ni de él, pero lo averiguaré ahora mismo”.

Después de que CNN informara por primera vez de las afirmaciones de Phillips sobre la teletransportación, la Casa Blanca se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia a la que pertenece FEMA, e instó a los funcionarios a que destituyeran a Phillips o lo mantuvieran alejado de la vista pública, según declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

“Todos pensábamos: ‘¿Qué demonios es esto? Este tipo tiene que irse’”, dijo el funcionario.

Mientras tanto, Phillips continuó insistiendo públicamente en que se había teletransportado.

A los pocos días del reportaje de CNN, Phillips fue excluido de una audiencia programada en el Capitolio. Desde entonces, ha sido apartado discretamente de ciertas operaciones de la FEMA, según múltiples fuentes de la agencia. También se le ordenó que dejara de publicar sobre teletransportación en Truth Social, según informó a CNN una fuente cercana al caso.

Según varias fuentes, Phillips estaba furioso y ahora está convencido de que los funcionarios de Trump en la FEMA y en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estaban conspirando contra él. Desde entonces, se ha mostrado cada vez más agitado y desconfiado, según dijeron a CNN varios informantes de la FEMA que trabajan con Phillips.

A pesar de ocupar el cargo de tercer puesto en la jerarquía de la FEMA, Phillips no fue incluido en el viaje que el flamante secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, realizó la semana pasada al oeste de Carolina del Norte, donde las comunidades aún se recuperan de la devastación causada por el huracán Helene en 2024. Mullin llevó consigo a dos altos funcionarios políticos de la FEMA, pero no a Phillips, quien supervisa la respuesta y la recuperación ante desastres y había viajado a la región después de la tormenta.

En cambio, Mullin apareció junto a la directora interina de la FEMA, Karen Evans, y la administradora adjunta de Asuntos Externos, Victoria Barton, y elogió a Evans durante una mesa redonda. No se mencionó a Phillips.

CNN se puso en contacto con Phillips, la FEMA y el DHS para obtener comentarios sobre esta noticia. Ninguno respondió.

Un análisis de las apariciones de Phillips en podcasts, transmisiones en vivo y entrevistas durante los últimos cinco años revela un patrón de afirmaciones extravagantes. En decenas de grabaciones revisadas por CNN de los últimos cinco años, Phillips describió repetidamente lo que él caracterizó como encuentros sobrenaturales, a menudo presentándolos como parte de una experiencia religiosa o espiritual.

Phillips contó que sus experiencias ocurrían con tanta frecuencia que un amigo en Mobile, Alabama, llegó a creer que estaba “medio dentro y medio fuera” del cielo, mantenido con vida por Dios para terminar el trabajo pendiente, y en broma se refería a él como “el zombi de Dios”.

“En realidad estoy muerto”, dijo Phillips en abril de 2025. “Pero estoy aquí haciendo la voluntad de Dios. Así que nos reímos un poco de eso”.

CNN guardó copias de episodios de los últimos años del podcast “Onward”, copresentado por Catherine Engelbrecht, una activista conservadora que colabora frecuentemente con Phillips en la promoción de afirmaciones falsas y no probadas sobre un fraude electoral generalizado.

Los episodios, incluido aquel en el que Phillips hizo sus comentarios sobre la teletransportación, parecen haber sido eliminados de las plataformas públicas tras la publicación del informe inicial de CNN.

En el mismo podcast de enero de 2025 donde mencionó la teletransportación, Phillips describió un incidente en el desierto donde casi sufre un accidente. Según él, una novia fallecida apareció dentro de su auto en movimiento y lo levantó de la carretera para evitar ser embestido por un camión. Phillips afirmó que conducía un auto que había ganado recientemente en una partida de póker.

“La chica con la que salía, la que había muerto, subió al coche conmigo”, dijo Phillips. “Me dijo: ‘No vas a sobrevivir a esto. Así que te voy a llevar’. Y me levantó a mí y al coche, apartándonos del camino de un camión que se había deslizado por la carretera y que estaba a punto de atropellarme”.

En el mismo podcast, Phillips describió cómo Dios lo despertó en mitad de la noche, se sentó en su cama y le dijo que su cáncer había regresado.

“Me incorporó en la cama y se sentó conmigo con las piernas cruzadas; nunca lo olvidaré”, dijo Phillips. “Y me dijo: ‘Oye, tu cáncer ha vuelto, pero no te preocupes, yo me encargo’”.

En varias ocasiones durante 2025, Phillips habló sobre su experiencia en una ferretería Lowe’s de Indianápolis, donde, según relató, se desmayó durante un viaje de trabajo y desapareció durante aproximadamente dos horas. Durante ese tiempo, su teléfono registró unos 15.000 pasos, a pesar de que él afirmaba que apenas podía caminar. Según contó, recuperó la consciencia en el estacionamiento de un McDonald’s al otro lado de la calle, con una Big Mac en el regazo.

Phillips describió repetidamente el incidente en términos espirituales.

“Todo el tema del espacio y el tiempo, el continuo espacio-tiempo, todo se me vino encima”, dijo. “Esto no es un problema de salud. Esto no es el cáncer. Esto no soy yo. Esto es algo espiritual”.

“En algún momento, pasé por el autoservicio, al parecer, compré una Coca-Cola y una Big Mac, y luego aparqué y me quedé dormido durante dos horas”, dijo Phillips, afirmando que volvió a desaparecer después de regresar a Lowe’s.

En otro relato de 2022, Phillips describió una excursión que realizó por España durante la cual, según él, se le apareció Satanás, quien le dijo que aligerara su mochila. Phillips afirmó que respondió vaciando sus últimos dos litros de agua, lo que le generó angustia hasta que un transeúnte lo encontró y le pidió ayuda.

“El diablo estaba justo detrás de mí diciéndome: ‘Aligera tu mochila’”, dijo Phillips. “Así que… derramé en el suelo la última botella de dos litros de agua que tenía”.

“No lo logré por mí mismo, Cristo me trajo hasta aquí”, añadió Phillips en referencia a su supervivencia.

“Satanás me mintió. Me convenció de vaciar mi botella de agua para reducir el peso de mi mochila. Casi logró su propósito demoníaco”, dijo Phillips en otro video que describe el incidente, publicado en Truth Social en 2025.

Desde que Phillips comenzó a trabajar en la FEMA en diciembre, ha tenido enfrentamientos con otros líderes políticos de la agencia, en particular con aquellos que presionan para reducir la plantilla de la FEMA y reforzar el control sobre sus gastos y su trabajo diario siguiendo las instrucciones de la exsecretaria del DHS Kristi Noem y su adjunto Corey Lewandowski, según fuentes consultadas.

Phillips advirtió repetidamente que esas medidas ponían en riesgo a los estadounidenses, lo que le valió el respeto de algunos altos funcionarios de la agencia que temen que las capacidades de la FEMA se vean mermadas durante el segundo mandato de Trump.

Durante meses, esos altos funcionarios han argumentado que, a pesar del pasado turbio de Phillips y su historial de declaraciones controvertidas y conspirativas, ha sido el funcionario político más razonable y confiable dentro de la agencia. Según ellos, Phillips fue uno de los pocos dispuestos a oponerse y proteger a su equipo.

“Es directamente kafkiano”, dijo un alto funcionario de la FEMA. “En cierto modo, estoy seguro de que mis colegas y yo ya nos hemos insensibilizado ante lo absurdo de la sucesión de líderes que hemos tenido en el último año”.

Por otro lado, como director interino de la FEMA, Evans era visto en gran medida como alguien muy cercano a Noem y Lewandowski. Evans desempeñó un papel clave en sus drásticos recortes y estrictos procesos de aprobación, que obstaculizaron las funciones de la agencia y causaron un retraso en la entrega de miles de millones de dólares en subvenciones y ayuda para desastres en la FEMA, lo que frustró tanto a legisladores y funcionarios estatales de todo el país, así como al personal de la agencia.

Tras la publicación del reportaje de CNN, los altos cargos de la FEMA se encontraron en una situación inusual: debían sopesar comentarios que consideraban alarmantes y absurdos frente al temor de que la pérdida de Phillips pudiera empeorar las cosas para la agencia. Algunos bromearon al respecto. Otros se encogieron de hombros y siguieron adelante.

“Sí, es difícil confiar en el criterio de alguien que dijo haberse teletransportado y luego lo reafirmó”, dijo otro alto funcionario. “Pero parece que realmente se preocupa por la gente, lo cual aprecio mucho. Y creo que le preocupa que estemos preparados para la temporada de huracanes”.

Durante meses, altos funcionarios han afirmado que la FEMA ya no es la agencia que Trump heredó hace 15 meses. La reducción de personal, la fuga masiva de altos cargos y la incertidumbre sobre el futuro incierto de la agencia han llevado a muchos expertos a advertir que la administración no está preparada para un desastre multiestatal de gran magnitud, como los que la actual administración Trump aún no ha enfrentado.

Según dicen, el futuro de la FEMA pende de un hilo, y la extraña saga de Phillips se ubica en el centro de la agitación.

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