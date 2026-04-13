Pedro Sánchez se aleja de Trump y se acerca a Xi Jinping: estas son las claves de su cuarta visita a China

Por Pau Mosquera, CNN en Español

Desde 2018, la relación entre España y China no ha hecho otra cosa que progresar. En noviembre de aquel año, el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, protagonizó la primera visita de Estado de un mandatario chino a España en cerca de 13 años. Y lo hizo pocos meses después de que Pedro Sánchez se hiciera con el liderazgo en España tras prosperar la moción de censura que se presentó contra el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.

En el marco de ese encuentro, los mandatarios relanzaron la relación entre ambos países, abriendo la puerta a un mayor entendimiento. Un esfuerzo que medró y que volvió a juntar a los líderes en el año 2023, con ocasión del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas.

En aquel entonces, fue Sánchez quien se desplazó hasta Beijing. Una oportunidad que aprovechó para ahondar en las posibilidades comerciales y analizar el escenario geopolítico, en el que destacaba el primer año de la guerra en Ucrania. Hecho que le llevó a animar a Xi, dada su cercanía con el líde ruso Vladimir Putin, a que abriera cauces de diálogo con Volodymyr Zelensky para que escuchara la propuesta de plan de paz del presidente ucraniano.

Desde entonces, han pasado poco más de tres años y Sánchez ha regresado varias veces más a Beijing. Con la visita que arrancó este lunes, ya son en total cuatro los viajes que el mandatario español ha realizado al país asiático. Algo que llama la atención, especialmente en un contexto donde es palpable la tensión existente entre el Gobierno de Sánchez y uno de sus socios estratégicos: Estados Unidos.

Ante el nuevo escenario comercial y de seguridad que ha planteado la administración de Donald Trump a sus socios de la Unión Europea en los últimos meses, con la aplicación de aranceles a las exportaciones del bloque comunitario y los constantes amagos de tomar un rol más distante dentro de la OTAN, son muchos los países que han optado por reforzar alianzas con otros Estados. Esto es reducir la dependencia con uno de sus socios estratégicos de décadas.

La diferencia es que mientras España robustece el vínculo con China, la Unión Europea mira con recelo las posibilidades que ofrece la relación con el gigante asiático. ¿Porqué? Bien, porque aún y que éste se ha convertido el tercer socio comercial del bloque comunitario -por detrás de EE.UU. y Reino Unido-, perciben al país como un competidor económico y un rival sistémico. Un ente del tablero internacional que no actúa de forma recíproca en los controles a las exportaciones y que se muestra poco transparente en materia de ciberseguridad, según aprecian desde la Comisión Europea.

No obstante, Sánchez vislumbra al menos dos oportunidades en sus contactos con China: una económica y otra geopolítica.

En materia económica, porque desde el Ejecutivo español entienden que todavía queda mucho camino por recorrer y vías por explorar. Sobre todo, vista la balanza comercial entre ambos países, que resulta deficitaria para España.

Sin ir más lejos, China supuso el año pasado el 74 % de todo el déficit comercial que arrastra España, según señaló Sánchez este lunes desde Beijing. Esto es, más de US$ 49.000 millones.

Así las cosas, la intención es reducir esta diferencia atrayendo más inversión de China, pero también aumentando las exportaciones -actualmente hay alrededor de 600 empresas implantadas en el país asiático-.

En materia geopolítica, porque reforzar el vínculo con China supone una forma de complementar el tejido de alianzas internacionales con las que reducir la dependencia de otros socios tradicionales, como Estados Unidos. Eso y jugar un papel más importante en la escena internacional.

Dada la influencia de China a nivel global, Sánchez pretender abordar este martes durante su encuentro con el presidente Xi la necesidad de que use este poder para contribuir a poner fin a los grandes conflictos actuales, como son la guerra en Irán y en Ucrania. De esta forma, el líder español pretende potenciar su faceta como interlocutor internacional y revalidar su postura pacifista sobre estas contiendas.

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