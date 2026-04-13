Costa Rica recibió a los primeros inmigrantes deportados tras el acuerdo con Estados Unidos

Por Djenane Villanueva, CNN en Español

Este sábado llegaron a Costa Rica las primeras 25 personas extranjeras y una costarricense deportadas desde Estados Unidos, informó la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. La medida es parte del acuerdo migratorio suscrito entre ambas naciones el pasado 23 de marzo, el cual habilita el envío semanal de hasta 25 personas al país.

El grupo, que arribó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, provincia aledaña a San José, la capital del país, está compuesto por ciudadanos de diversas nacionalidades. Entre ellas, hay personas de Guatemala, Camerún, Honduras, India y China, además de Albania, Kenia y Marruecos. El director de Migración, Omar Badilla, aseguró que “el proceso se desarrolló con normalidad”, y enfatizó que “las personas están tranquilas y que fueron recibidas con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos”.

Las autoridades detallaron en un comunicado de prensa que se eximió del requisito de visa a los ciudadanos de países como Albania, China e India y que, en el caso de Honduras, no se solicitaron antecedentes policiales, aunque la institución subrayó que todo el grupo pasó por el protocolo internacional de consultas a través de Interpol.

Migración enfatizó que, una vez en territorio costarricense, los migrantes cuentan con el apoyo de la Policía Profesional de Migración y la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que brindará asistencia humanitaria, hospedaje y alimentación gratuita durante los primeros siete días.

Un vocero de la OIM aclaró a CNN al anunciarse el acuerdo migratorio en marzo pasado que la organización “no participa en deportaciones desde Estados Unidos hacia Costa Rica”.

“Nuestro posible papel, cuando y si es solicitado por los gobiernos, se limita exclusivamente a brindar asistencia humanitaria a las personas una vez que han llegado al país de destino. Nuestra prioridad en todos los contextos es garantizar la seguridad, la dignidad y el bienestar”, agregó.

Las autoridades explicaron en el comunicado que existen vías legales para los recién llegados. Aquellos que deseen permanecer en el país podrán optar por un programa de regularización temporal por razones humanitarias o solicitar refugio mediante los canales ordinarios.

Por el contrario, quienes decidan no quedarse pueden abandonar las instalaciones por sus propios medios o acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) gestionado por la OIM para regresar a sus países de origen.

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