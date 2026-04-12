Postemporada de la NBA: así se definen los últimos 10 puestos para playoffs y el play-in

Por Federico Leiva, CNN en Español

La NBA está a punto de entrar en la etapa más emocionante de la competencia: los playoffs. Pero 81 partidos después y con solo un juego por disputar para cada franquicia, todavía hay 10 puestos sin dueño en la postemporada.

Las 30 franquicias saldrán a jugar este domingo al mismo tiempo, conociendo ya a los 10 eliminados, pero sin saber aún los emparejamientos de cuartos de final y del play-in.

Empecemos por lo más sencillo. El panorama es un poco más claro en el Oeste. Oklahoma City Thunder (64-17) ya se aseguró el 1° lugar de la conferencia, dejando en 2° lugar a los San Antonio Spurs (62-19), que jugarán su último encuentro sin tener nada en juego.

La batalla por el 3° y 4° lugar todavía está abierta. Será de los Denver Nuggets (53-28) o de Los Angeles Lakers (52-29). El equipo de Jokic y compañía es el de mejor forma en el torneo (lleva 11 victorias en fila) pero este domingo tiene una visita de riesgo ante los Spurs, que, es cierto, no juegan por nada. Los Lakers recibirán a unos Utah Jazz que marchan últimos en el Oeste y querrán seguir así para tener mejores posibilidades en el Draft.

Más atrás llegan los Houston Rockets (51-30) y los Minnesota Timberwolves (48-33), que ya amarraron el 5° y el 6°, respectivamente. Ambos jugarán playoffs (sin ventaja de localía) y eso no va a cambiar esta noche.

El play-in

Dos boletos ya están entregados. Los Phoenix Suns (44-37) serán 7°, y los Golden State Warriors (37-44) 10°. Los de la Bahía son, por cierto, el único equipo con récord negativo de victorias y derrotas en todo el cuadro de playoffs.

El 8° y el 9° todavía están en el aire y no es un factor menor. Los Trail Blazers de Portland (41-40) alcanzaron a Los Ángeles Clippers (41-40) y ahora tienen ventaja en las reglas de desempate. La franquicia de Oregon recibe a Sacramento Kings sabiendo que tiene tres combinaciones de resultado de cuatro a su favor: si gana o si los Clippers caen ante los Warriors será octava, lo que le dará dos oportunidades de entrar en los playoffs, mientras que el noveno no tendrá margen de error.

Será un domingo emocionante en el Este. Y también caótico, porque habrá que tener la calculadora y las reglas de desempate en la mano.

Lo único seguro es que renovados Pistons de Detroit (59-22), los Celtics de Boston (55-26), Los Knicks de Nueva York (53-28) y los Cavaliers de Cleveland (51-30) ya amarraron el 1°, 2°, 3° y el 4° lugar, respectivamente.

El resto del Este es casi un cubo de Rubik, con muchas posibilidades todavía en el aire.

El 5° quedará en manos de los Atlanta Hawks (46-35) o los Toronto Raptors (45-36). La buena noticia para los Hawks, que visitan a Miami Heat, es que solo pueden ser quintos o sextos, lo que significa que están clasificados a los playoffs. Claro que hay una diferencia entre enfrentar a los Cavaliers (sería el cruce hoy) o a los Knicks.

Un desempate mano a mano con los Raptors (reciben a los Nets) favorece a los canadienses, pero si el desempate es entre tres, con Orlando Magic (45-36) visitando a Boston, las reglas favorecen a Atlanta.

Lo más emocionante de la jornada será la pelea por el 6°, el último que asegura un lugar en playoffs. Hoy es propiedad de Toronto, pero hasta allí podrían caer los Hawks o subir el Magic o los 76ers (44-37). Los Hawks se asegurarán como mínimo terminar allí si ganan su partido ante los Nets, mientras que el Magic debe ganar en Boston y esperar un tropiezo de Atlanta. Philadelphia, que recibe a unos eliminados Bucks, tendrá ventaja en caso de triple empate, pero para eso tiene que ganar y esperar derrotas de Magic y Raptors.

El 7° y 8° puesto (clasificatorios para el play-in) son hoy de Orlando Magic y Philadelphia 76ers, pero hasta allí podría caer Toronto. Eso sí, ni el noveno ni el décimo los pueden ya alcanzar.

En esa última pelea andan los Charlotte Hornets (43-38) y el Miami Heat (42-39), que definen al 9° y al 10°. Ambos saben que se enfrentarán mano a mano en el play-in, ya que no pueden escalar al octavo lugar, pero el que termine noveno será local en ese trascendental partido mata-mata. Los Hornets visitan a los Knicks y el Heat recibe en casa a Atlanta, que busca amarrar el quinto lugar.

Desde hace algunos años, el formato de la postemporada de la NBA incluye un torneo de play-in, que determina al 7° y 8° clasificado a los playoffs. Antes, los que terminaban 7° y 8° en la temporada regular amarraban ese puesto y el resto quedaban eliminados, pero desde la instauración del play-in, el 9° y 10° todavía tienen posibilidades de clasificar.

El formato implica dos partidos a todo o nada por separado. El 7° recibe al 8° en un mano a mano por el 7° puesto de los playoffs, pero el que pierde todavía tiene otra chance de lograr la octava y última plaza, recibiendo en casa al que gane el duelo entre el 9° y el 10°. El que pierda el juego 9° vs. 10° queda eliminado, sin una segunda oportunidad.

Es decir, que los que terminan 7° y 8° están a un triunfo de meterse en playoffs, mientras que el 9° y el 10° deben ganar dos y no pueden perder ninguno.

El resto de los equipos ya están eliminados y no juegan por nada. O más bien, pelean por ver quién pierde más y así tener mejores posibilidades en el draft. Lo que es seguro es que cuando cumplan con los 82 juegos reglamentarios empezarán sus vacaciones.

Oeste:

Nueva Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks

Sacramento Kings

Utah Jazz

Este:

Milwaukee Bucks

Chicago Bulls

Brooklyn Nets

Indiana Pacers

Washington Wizards

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