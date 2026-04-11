Trump quiere cubrir un edificio de oficinas de la Casa Blanca con “pintura mágica”, pero expertos lo desaconsejan

Por Betsy Klein, CNN

El presidente Donald Trump ha abogado en privado por pintar un ornamentado edificio federal de oficinas junto a la Casa Blanca con una “pintura mágica con silicato”, según supo CNN. Sin embargo, antes de una votación clave sobre cambios exteriores en esta extensa estructura de la era dorada, un panel de expertos advierte que la llamada pintura mágica podría ser incompatible con el exterior de granito del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Trump, quien ha dedicado tiempo significativo durante su segundo mandato a moldear la Casa Blanca y Washington de acuerdo con su gusto estético, propone pintar el ornamentado edificio de oficinas de un blanco brillante.

La Comisión de Bellas Artes, que supervisa los cambios en edificios federales y ha sido integrada con aliados de Trump, revisará y evaluará los planes por primera vez el jueves.

Las representaciones presentadas a la comisión muestran dos posibles opciones: una en la que toda la estructura está pintada de blanco y otra que pinta el edificio de blanco, pero deja el sótano y el subsótano expuestos en su granito original.

La estructura existente “ha sido en gran medida descuidada desde su construcción a finales del siglo XIX”, dijo la Casa Blanca en materiales enviados a la comisión antes de la reunión del jueves, señalando manchas en el granito, abrasiones y grietas producto de “años de mantenimiento exterior deficiente o inexistente y desatención general”.

No obstante, dos grupos de preservación histórica que impugnan los cambios del presidente advierten que avanzar con el proyecto de pintura es ilegal, y que la pintura en realidad no funcionará sobre la superficie del edificio.

Después de que Trump planteara pintar el edificio en una entrevista con Fox News el pasado noviembre, la DC Preservation League y Cultural Heritage Partners presentaron una demanda ante un tribunal federal del Distrito de Columbia para impedir que Trump y funcionarios federales realicen cambios en el edificio sin pasar por un proceso de revisión estándar.

Trump ha afirmado en privado que la “pintura mágica” “fortalecería la piedra, impediría la entrada de agua, evitaría manchas, sería fácil de aplicar y rara vez requeriría ser repintada”, de acuerdo con un documento obtenido por CNN que detalla los resultados de un análisis experto realizado por los grupos de preservación.

Para ese análisis, los grupos reunieron a 25 expertos no identificados “que han supervisado importantes proyectos de restauración con pinturas minerales de silicato en algunos de los edificios de piedra más destacados de Estados Unidos, incluida la Casa Blanca y el Capitolio”, junto con expertos que han “visitado instalaciones de fabricación en el extranjero de productores de pintura de silicato mineral para recibir capacitación” sobre su uso.

Los expertos concluyeron que “las pinturas minerales de silicato no son adecuadas para su uso sobre granito”, explicando que la piedra no se adhiere químicamente a este tipo de pintura. Preparar el granito, añadieron, causaría “daños permanentes”, y la pintura “no fortalecería el granito ni mejoraría su durabilidad estructural”. Tampoco evitaría las manchas, que según dijeron, “probablemente serían mucho más visibles en la pintura que en la superficie de granito existente”.

Una presentación elaborada por Cultural Heritage Partners y compartida con el Gobierno de Trump propone soluciones alternativas para mejorar el edificio, incluido “un programa de limpieza de grado de conservación”, el reacondicionamiento de elementos de hierro, nueva iluminación, la instalación de películas en ventanas para iluminar la fachada y nuevo paisajismo.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para solicitar comentarios sobre los hallazgos de los grupos.

La impugnación legal de los conservacionistas sostiene que el Gobierno de Trump no puede avanzar con la pintura sin completar las revisiones ambientales y de preservación histórica requeridas. Evadir esos procesos podría provocar daños irreversibles, argumentan los grupos.

Inaugurado en 1888, el Edificio Eisenhower originalmente albergó los departamentos de Estado, Guerra y Marina, pero ahora funciona como espacio de oficinas auxiliar para el personal del presidente, incluida la Oficina del Vicepresidente, el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina de Administración y Presupuesto. El interior del edificio incluye 553 salas ornamentadas con detalles dorados, barandales de bronce, azulejos pintados a mano, elementos de madera tallada, rotondas con vitrales y elaboradas estructuras de hierro fundido.

Sin embargo, el inusual estilo Segundo Imperio Francés del edificio ha sido objeto de controversia desde su origen. Su construcción tomó aproximadamente 17 años y, cuando se completó, “el estilo Segundo Imperio había caído en desgracia y la obra maestra de (el arquitecto Alfred) Mullett fue percibida por los volubles victorianos como un vergonzoso recordatorio de modas arquitectónicas pasadas”, según la Casa Blanca durante el Gobierno de Biden.

Los guías que llevan a turistas por el complejo de la Casa Blanca suelen citar al autor Mark Twain, quien supuestamente lo describió como “el edificio más feo de Estados Unidos”.

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