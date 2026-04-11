Tribunal de apelaciones dice que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca de Trump puede continuar por ahora

Por Devan Cole, CNN

Un tribunal federal de apelaciones dijo este sábado que el presidente Donald Trump puede seguir adelante durante otra semana con la construcción de un enorme nuevo salón de baile en la Casa Blanca mientras los jueces consideran el proyecto.

La orden 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia es una victoria temporal para Trump en una prolongada batalla legal sobre si tiene autoridad para construir el salón de baile en el sitio del antiguo Ala Este sin la aprobación expresa del Congreso.

El tribunal de apelaciones dijo que el trabajo en el proyecto puede continuar al menos hasta el 17 de abril. El tribunal devolvió el caso a un juez federal que inicialmente falló en contra, diciendo que necesitaba examinar más de cerca el argumento de la Casa Blanca de que la construcción debe continuar por razones de seguridad nacional y seguridad, y agregando que el tribunal de apelaciones no podía escrutar la idea sobre un “expediente apresurado”.

“Sigue sin estar claro si y en qué medida el desarrollo de ciertos aspectos del salón de baile propuesto es necesario para garantizar la seguridad de las mejoras de seguridad nacional subterráneas o, en general, para asegurar la protección de la Casa Blanca y sus ocupantes mientras el proceso de apelación continúa”, escribieron los jueces de la mayoría.

Los dos jueces que decidieron devolver el caso fueron designados por los expresidentes Barack Obama y Joe Biden. El juez disidente fue nombrado por Trump durante su primer mandato.

La decisión de este sábado es el más reciente punto de tensión en una disputa de meses sobre el intento de Trump de avanzar con el proyecto del salón de baile con poca o ninguna supervisión externa.

Después de que Trump demoliera el Ala Este el año pasado para iniciar la construcción, el principal grupo de preservación histórica del país acudió a los tribunales para impugnar la legalidad del proyecto. Argumentó, entre otras cosas, que el Congreso debía aprobarlo.

El juez federal de distrito Richard Leon dio la razón al grupo a finales del mes pasado, al señalar en un contundente fallo que Trump estaba llevando a cabo la construcción de manera ilegal, ya que no había solicitado permiso a los legisladores para construir la nueva y ambiciosa ampliación de la Casa Blanca.

Leon, designado por el expresidente George W. Bush, señaló que gran parte del trabajo debía detenerse en espera de la aprobación del Congreso, pero que las cuadrillas podían continuar con la “construcción necesaria para garantizar la seguridad de la Casa Blanca”.

“El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de primeras familias. Sin embargo, ¡no es el propietario!”, escribió Leon en la resolución de 35 páginas.

Trump y sus abogados se apresuraron a aprovechar esa laguna jurídica para argumentar que la decisión carecía, en esencia, de sentido.

“Eso significa: ‘puedo continuar construyendo según sea necesario’”, dijo Trump poco después de que Leon emitiera su fallo. “Así que, en ese aspecto, estamos bien”.

Tras apelar la decisión de Leon ante el Circuito del Distrito de Columbia, los abogados de Trump dijeron al tribunal en un escrito de tono contundente que el juez se excedió al emitir una “orden judicial impactante, sin precedentes e impropia” que, según afirmaron, “pondría en peligro al presidente y a otras personas que viven y trabajan en la Casa Blanca”.

Al argumentar que todo el proyecto “avanza objetivos críticos de seguridad nacional”, los abogados del Departamento de Justicia pidieron al tribunal suspender el fallo de Leon mientras el caso sigue su curso.

“Las mejoras en el Ala Este no son cosméticas; incluyen el uso de columnas y vigas de acero resistentes a misiles, materiales de techo a prueba de drones y ventanas resistentes a balas, impactos balísticos y explosiones”, escribieron en documentos judiciales. “También incluyen la instalación de refugios antibombas, instalaciones hospitalarias y médicas, divisiones protectoras y sistemas militares ultrasecretos, además de aire acondicionado, calefacción, ventilación y más”.

Sin embargo, el National Trust for Historic Preservation dijo a la corte de apelaciones que Trump estaba mezclando erróneamente el búnker que se construye bajo el salón de baile con la estructura sobre el nivel del suelo que reemplaza el Ala Este, que durante décadas albergó la oficina de la primera dama.

“Como es evidente, la ausencia de un gran salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca no ha impedido que este, ni ningún otro, presidente resida allí o celebre eventos”, dijeron los abogados del grupo en un escrito presentado esta semana. “Detener temporalmente el proyecto hasta que cumpla con la ley no causará un daño irreparable a los demandados ni a la nación”.

El proyecto del salón de baile ha sido una de las principales prioridades de Trump, quien durante años ha imaginado un gran espacio permanente para eventos en la Casa Blanca que sustituya las estructuras temporales que se instalan en el Jardín Sur para algunos actos presidenciales importantes.

El proyecto tendría una superficie aproximada de 8.300 metros cuadrados, según el arquitecto principal Shalom Baranes. En comparación, la estructura principal de la Casa Blanca, la Mansión Ejecutiva, tiene unos 5.100 metros cuadrados.

A principios de este mes, una junta compuesta por aliados de Trump que supervisa la planificación de edificios y terrenos federales dio su aprobación al proyecto. No obstante, esa votación pareció tener poco impacto en el avance del plan debido al fallo de Leon días antes.

En la última reunión de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la junta escuchó a decenas de expertos, incluidos arquitectos, historiadores, conservacionistas y exfuncionarios de la Casa Blanca; representantes de grupos clave como el National Trust for Historic Preservation, la DC Preservation League y el American Institute of Architects; así como ciudadanos que expresaron su oposición al proyecto. Solo una persona, el propietario de un recinto histórico local para eventos, manifestó su apoyo.

El presidente de la comisión, Will Scharf, un alto asesor de Trump, elogió el proyecto durante la reunión y dijo que el salón de baile “será considerado tanto un tesoro nacional como los demás componentes clave de la Casa Blanca”.

Trump ha prometido que estará terminado en el verano de 2028, meses antes de que deje el cargo.

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Con información de Katelyn Polantz y Betsy Klein, de CNN.