De las lágrimas y la negación a la declaración de culpabilidad: el largo camino en los homicidios en serie de Gilgo Beach

Por Eric Levenson, CNN

El 14 de julio de 2023, Rex Heuermann estaba entre lágrimas.

Heuermann, un arquitecto radicado en Nueva York sin antecedentes penales, acababa de pasar la noche en la cárcel tras su arresto por los notorios homicidios en serie de Gilgo Beach, en Long Island. Se le acusaba de tres homicidios, y los fiscales dijeron que era el “principal sospechoso” de un cuarto homicidio.

Se declaró inocente, y su abogado defensor, Michael J. Brown, transmitió a los medios cómo se encontraba su cliente.

“Lo único que puedo decirles que sí dijo, mientras estaba entre lágrimas, fue: ‘Yo no hice esto’”, dijo Brown.

Exactamente 1.000 días después de su arresto, Heuermann, de 62 años, no mostró señales de angustia emocional mientras se dirigía el miércoles a una sala del tribunal del condado de Suffolk abarrotada de medios, familiares de las víctimas y funcionarios uniformados.

Se declaró culpable de siete cargos de homicidio y admitió que mató a una octava mujer. Dijo que estranguló mortalmente a las ocho mujeres y arrojó sus restos en Long Island entre 1993 y 2010. Le dijo “buenos días” al fiscal y respondió con un simple “Sí” o “Sí, su señoría” a las preguntas sobre lo que les hizo a las mujeres.

“¿Se declara culpable de manera voluntaria, por su propia voluntad?”, preguntó el juez del Tribunal Supremo estatal Timothy Mazzei.

“Sí”, respondió Heuermann.

El camino desde aquella negación entre lágrimas hasta la declaración de culpabilidad del miércoles fue allanado por los esfuerzos de investigación en curso de la Policía, cuatro cargos adicionales de homicidio presentados por los fiscales, el fallo “monumental” del juez sobre las pruebas de ADN y los deseos de las familias de las víctimas.

Sin embargo, en última instancia dependía del propio Heuermann.

“Llegó un punto en esta defensa en que Rex dijo: ‘Quiero declararme culpable’”, dijo Brown fuera del tribunal el miércoles.

La declaración de culpabilidad pone fin, en la práctica, a un caso que comenzó en 2010, cuando los investigadores descubrieron los restos de cuatro mujeres que habían sido atadas con un cinturón o cinta adhesiva, envueltas en arpillera y arrojadas en una zona remota de Gilgo Beach, a lo largo de Ocean Parkway. Las llamadas “Cuatro de Gilgo”, como llegaron a ser conocidas, habían desaparecido entre 2007 y 2010 y todas eran mujeres jóvenes que ejercían el trabajo sexual.

El espantoso hallazgo impulsó una búsqueda más amplia en Long Island durante el año siguiente: en total se encontraron casi una docena de cuerpos, y aumentó el temor de que un asesino en serie estuviera en libertad.

Pero el caso se enfrió durante más de una década, frustrando a algunas familias de las víctimas que sentían que los investigadores no se tomaban el caso en serio por la línea de trabajo de las víctimas.

Algunos funcionarios no discrepan exactamente de esa crítica a la investigación inicial.

“Puede que haya habido algunas cosas que podríamos haber hecho mejor”, dijo en 2023 el entonces comisionado de Policía del condado de Suffolk, Rodney Harrison.

Al hablar con los medios el miércoles, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, arremetió contra funcionarios anteriores, de quienes dijo que “iban a Gilgo Beach, y todos ustedes los siguen, y van caminando por la playa, buscando pistas, presumiblemente; no sé qué demonios están haciendo”.

Harrison y Tierney dijeron que adoptaron un enfoque diferente. En febrero de 2022, Harrison anunció un grupo de trabajo multiagencia, que incluía a la Policía estatal y al FBI, para reexaminar los homicidios.

El grupo de trabajo fue intencionalmente discreto y no hizo eventos mediáticos en Gilgo Beach, dijo Tierney, porque querían que el sospechoso bajara la guardia.

“No dijimos: ‘Oigan, es un día lento, metamos a Gilgo en el circuito mediático para conseguir algunos clics’”, dijo Tierney. “Queríamos deliberadamente que todos, especialmente el individuo que cometió estos crímenes, bajaran la guardia”.

Apenas un mes después de iniciado el trabajo del grupo de trabajo, Heuermann fue mencionado por primera vez como posible sospechoso, de acuerdo con Tierney.

A lo largo del año siguiente, los investigadores examinaron datos de ubicación de teléfonos celulares, descripciones de testigos presenciales del vehículo y del sospechoso, registros financieros y búsquedas en computadora para centrarse en Heuermann, un residente de Massapequa Park, a unos 24 kilómetros de Gilgo. Obtuvieron una muestra de su ADN de un borde de pizza sobrante que él había tirado y lo vincularon con ADN de un cabello masculino encontrado con las víctimas, según los fiscales.

Finalmente, el 13 de julio de 2023, Heuermann fue arrestado y acusado de los homicidios de tres de las “Cuatro de Gilgo”: Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Lynn Costello. Era un “principal sospechoso” en la muerte de Maureen Brainard-Barnes, la cuarta de las “Cuatro de Gilgo”, añadieron los fiscales.

El plan del grupo de trabajo de operar en silencio funcionó como se pretendía, dijo Tierney.

“Queríamos arrestarlo simultáneamente y ejecutar un montón de órdenes, y si estaba adormecido, obtendríamos pruebas adicionales, y eso es precisamente lo que ocurrió”, dijo el miércoles.

De hecho, Heuermann fue acusado de cuatro homicidios más en 2024.

En enero de ese año, Heuermann fue acusado de homicidio en la muerte de Brainard-Barnes, según una acusación formal.

Heuermann fue imputado por dos nuevos cargos de homicidio en junio de 2024 en relación con la muerte en 2003 de Jessica Taylor y la muerte en 1993 de Sandra Costilla, y fue acusado en diciembre de 2024 del homicidio de Valerie Mack en 2000. Al igual que las “Cuadro de Gilgo”, las tres mujeres eran trabajadoras sexuales.

En una audiencia judicial de junio de 2024, los fiscales revelaron que habían descubierto contenido perturbador en los dispositivos de Heuermann. Un “documento de planificación” describía una estrategia para futuros homicidios, cómo deshacerse de un cuerpo, evitar la captura y no dejar evidencia de ADN, junto con qué suministros podrían ser necesarios para llevar a cabo un asesinato en serie, según la solicitud de fianza.

El grupo de trabajo también utilizó el campo más reciente de la genealogía genética para identificar algunos de los cuerpos no identificados. En agosto de 2023, los investigadores identificaron a una víctima anteriormente conocida como “Fire Island Jane Doe” como Karen Vergata, una escort de 34 años que había desaparecido en 1996. Sus restos fueron hallados en la costa sur de Long Island, en Fire Island y Gilgo Beach.

Mientras tanto, dos fallos judiciales clave en el período previo al juicio ayudaron al caso de la fiscalía.

En septiembre de 2025, el juez Mazzei dictaminó que la evidencia derivada de tecnología de ADN de vanguardia sería admisible en el juicio de Heuermann. Los fiscales dijeron que la evidencia, conocida como secuenciación del genoma completo, conectaba a Heuermann con las muertes.

Brown, el abogado de Heuermann, había argumentado que la secuenciación del genoma completo aún no ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica y, por lo tanto, no debería permitirse.

Más tarde ese mes, Mazzei dictaminó que los siete cargos de homicidio se manejarían en un solo juicio en lugar de separarse en casos individuales, como había solicitado la defensa.

El caso de homicidio séptuple estaba programado para ir a juicio en septiembre.

El acuerdo de declaración de culpabilidad aceptado por el tribunal el miércoles fue relativamente sencillo.

Heuermann enfrentaba 10 cargos de homicidio por matar a siete mujeres; tres de los homicidios fueron imputados como homicidio premeditado y homicidio intencional sin premeditación.

Se declaró culpable de siete cargos de homicidio y admitió haber matado a una octava mujer, Vergata. A cambio, los fiscales desestimaron los tres cargos de homicidio duplicados y pidieron al juez que lo sentenciara a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Heuermann también debe cooperar con la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, dijo Brown.

Brown y Tierney declinaron proporcionar una cronología exacta de cómo se concretó la declaración de culpabilidad, pero ofrecieron algunas pistas sobre las motivaciones.

Brown aseguró que los dos fallos previos al juicio del juez perjudicaron la posibilidad de éxito de la defensa en el juicio. El fallo que permitió la evidencia de ADN fue “monumental”, dijo, y combinar siete acusaciones de homicidio en un solo juicio tendría un efecto abrumador y acumulativo sobre el jurado.

En cierto momento, Heuermann admitió su responsabilidad y dijo que quería declararse culpable, dijo Brown.

“Sin duda quería ahorrarles a las familias de las víctimas la dura experiencia de ir a juicio y, junto con eso, ahorrarles a su familia esa dura experiencia”, dijo Brown.

Mientras tanto, Tierney dijo vagamente que las conversaciones sobre el acuerdo de declaración de culpabilidad se concretaron “orgánicamente”. En una reunión con Heuermann, en la que el acusado revela información que los fiscales se comprometen a no usar en su contra, “hubo una conversación sobre Karen Vergata”, explicó Tierney.

“Una vez que eso ocurrió, empezamos a pensar que ciertamente podría haber una declaración de culpabilidad, pero nunca se sabe”, dijo.

En algunos acuerdos de declaración de culpabilidad, los fiscales negocian con un acusado para reducir la condena de prisión a cambio de una declaración de culpabilidad, pero eso no ocurrió aquí, dijo Tierney.

“No hubo negociación con respecto a cifras, así que básicamente fue como: seguiremos trabajando este caso”, dijo. “Si llega un momento en que este acusado —y es decisión del acusado—, cuando este acusado quiera declararse culpable, seguiremos adelante y lo aceptaremos, pero no estamos discutiendo: ‘Le daremos esto’ o ‘Le daremos aquello’”.

“La razón por la que este caso se resolvió con una declaración de culpabilidad fue porque fue decisión del acusado hacerlo”, dijo Tierney.

Las familias de las víctimas también tuvieron voz en el acuerdo.

En la conferencia de prensa del miércoles, Gloria Allred, una abogada que representa a varias de las familias de las víctimas, dijo que la semana pasada se les preguntó a los seres queridos si querían aceptar la declaración de culpabilidad de Heuermann o si querían ir a juicio. Luego, los familiares se acercaron al micrófono y dijeron que estaban de acuerdo en aceptar la declaración.

“Me alegra que esto haya terminado en cuanto a que él se declaró culpable. Me quitó a mí y a mi familia una gran carga de estrés”, dijo Elizabeth Baczkiel, la madre de la víctima Jessica Taylor. “Acepto la declaración de todo corazón”.

¿Y en cuanto a la perspectiva del acusado? Heuermann tendrá la oportunidad de explicarse más a fondo en su sentencia el 17 de junio.

“Espero que en la sentencia tenga algo que decir”, dijo Brown.

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