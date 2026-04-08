“Realmente te cambia la perspectiva”: el fenómeno que transforma la vida que experimentan los astronautas en el espacio

Por Jackie Wattles, CNN

Mientras los astronautas de Artemis II se precipitaban alrededor de la Luna durante su histórico sobrevuelo, deleitándose con vistas sin precedentes de la iluminada cara oculta lunar, el piloto Victor Glover describió lo que veía como “ciencia ficción”.

“En realidad puedes ver la mayor parte de la Luna”, dijo efusivamente mientras la tripulación observaba meteoros impactar la superficie lunar. “Es lo más extraño: puedes ver muchísimo de la superficie”.

Esa experiencia —contemplar un terreno tan ajeno a corta distancia mientras el Sol asomaba en el horizonte, resaltando valles y picos de una tierra extraña— hizo que la tripulación comprendiera lo único que es nuestro planeta.

Cuando la tripulación recuperó el contacto con la Tierra y volvió a fijar la vista en el resplandeciente planeta azul, Christina Koch se maravilló con el sobrevuelo lunar, pero también rindió homenaje a las comodidades que los esperaban de regreso en casa.

“Exploraremos. Construiremos naves. Volveremos. Construiremos puestos científicos”, dijo Koch. “Inspiraremos, pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”.

Las expresiones de admiración y añoranza por la Tierra se hacen eco de una larga historia de exploradores espaciales que adquieren una nueva apreciación por su planeta.

Se llama el “overview effect” (“efecto perspectiva”, en español), un término acuñado por el autor y filósofo de la ciencia Frank White en 1987. Se refiere a un cambio de perspectiva que ocurre cuando los seres humanos tienen la oportunidad de ver la Tierra en el contexto de su telón de fondo cósmico, lo que subraya lo perfectamente adecuada que es para la vida y lo implacable que parece el gran más allá.

Koch describió el fenómeno a partir de su experiencia a bordo de la Estación Espacial Internacional, que orbita mucho más cerca de casa que la Luna, a unos 320 kilómetros de altura.

“Lo que te das cuenta es que todas las personas que conoces dependen de esa delgada banda de atmósfera, visible en su totalidad desde el espacio”, dijo Koch anteriormente sobre su experiencia en la estación espacial. “Todo lo demás fuera de ella es completamente inhabitable. No ves fronteras, no ves líneas religiosas, no ves límites políticos. Solo ves la Tierra, y ves que somos mucho más parecidos de lo que somos diferentes”.

La sensación ha sido descrita por astronautas a lo largo de generaciones.

El senador de Arizona Mark Kelly, veterano de cuatro vuelos espaciales durante su etapa como astronauta, dijo que las palabras de Koch durante Artemis II resonaron con él.

“Sí escuché la emoción, y ella tiene razón”, dijo Kelly en “Erin Burnett OutFront”, de CNN. “Siempre elegiremos la Tierra, y tenemos que hacerlo. La Tierra es una isla en nuestro sistema solar, y no hay otro lugar adonde podamos ir”.

El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen, que vive su primer vuelo espacial a bordo de Artemis II, ofreció comentarios similares y señaló el asombro que inspiró el sobrevuelo lunar del lunes.

“Sabes, por tu experiencia de ver la Tierra desde el espacio, cómo simplemente parece diferente”, dijo Hansen mientras hablaba con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

“Cuando estábamos en la cara oculta de la Luna, mirando hacia la Tierra, realmente sentías que no estabas en una cápsula. Habías sido transportado a la cara oculta de la Luna. Y fue una experiencia alucinante. Fue una experiencia humana extraordinaria. Estamos muy agradecidos por ella.”

White dijo a la NASA en un podcast en 2019 que empezó a conceptualizar el overview effect incluso antes de hablar con astronautas sobre el fenómeno, al imaginar cómo sería mirar hacia atrás a la frágil Tierra desde el vacío del espacio.

Los entusiastas del espacio a menudo presentan nuestro futuro en el espacio exterior como una inevitabilidad, resultado de un impulso humano innato por explorar y perseguir nuevas fronteras. Pero White plantea la necesidad de cuestionarlo más a fondo.

“Exploramos el espacio exterior para beneficiarnos como seres humanos”, dijo White a Gary Jordan, de la NASA. “¿Hay algún propósito mayor que estemos cumpliendo? Y me pregunté: ¿estamos haciendo algo para beneficiar al universo?”

“¿Qué podemos hacer para justificar nuestra existencia, aparte de ayudarnos a nosotros mismos?”, se preguntó White. “Así comenzó mi búsqueda de una comprensión más amplia de la exploración espacial humana”.

Ver la Tierra desde el espacio, destaca White, deja claro que las fronteras que marcan nuestros mapas son en gran medida imaginarias.

“Lo que los astronautas me decían era: ‘Sabía, antes de entrar en órbita o de ir a la Luna, que no había pequeñas líneas punteadas’”, dijo White. “Pero una cosa es saberlo intelectualmente y otra experimentarlo. Y además está la sorprendente delgadez de la atmósfera, algo que ellos ven”.

El actor de “Star Trek” William Shatner, quien hizo un breve viaje al espacio suborbital en 2021, tuvo una reacción visceral al ver esa pequeña manta azul de aire desde el espacio.

En una entrevista con CNN, Shatner dijo que, cuando fue testigo de “la negrura del espacio”, no había luces deslumbrantes. “Era solo una negrura palpable. Creí ver la muerte”.

Al igual que Kelly, dijo que esa imagen le dejó una fuerte sensación de que los seres humanos deberían ser mejores guardianes de nuestro planeta.

“Pensé en cómo lo estamos matando todo”, dijo. “Sentí una tristeza abrumadora por la Tierra”.

Antes de la misión Artemis II, Glover —quien también ha viajado a la Estación Espacial Internacional en misiones anteriores— dijo que regresar a la Tierra después de una experiencia así deja a los astronautas ante una elección.

“¿Vas a intentar vivir tu vida de una manera un poco diferente?”, dijo Glover a la NASA. “¿Vas a elegir de verdad ser miembro de esta comunidad de la Tierra?”

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.