Delcy Rodríguez anuncia un aumento de salarios e insiste en llamado a que los jovenes migrantes regresen a Venezuela

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que a partir de 1 de mayo se aplicará un incremento salarial, aunque no detalló el monto ni especificó si se trata del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022, o de otros ingresos que reciben los trabajadores públicos.

“Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento responsable. Conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial, seguiremos avanzando por ese camino”, dijo Rodríguez en un discurso dirigido a la nación transmitido por la televisora estatal VTV.

La presidenta encargada convocó a “todos los sectores económicos, políticos, sociales” a pedir por el levantamiento de las sanciones, y aseguró que la recuperación de los activos y recursos bloqueados se destinará a impulsar la actividad en las industrias petrolera y minera, con el fin de apoyar incrementos salariales para los trabajadores, así como la rehabilitación de infraestructura.

“La recuperación de activos y recursos bloqueados que son del pueblo de Venezuela se destinarán a rehabilitar nuestra infraestructura básica (electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales) e inversión productiva que garantice ingresos suficientes para mejores pensiones e ingresos de los trabajadores”, dijo.

Además, Rodríguez hizo un llamado a los jóvenes migrantes para que regresen al país y contribuyan al avance de la creación de un “Estado digital”.

“Debemos construir una nueva institucionalidad del Estado: un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida”, dijo.

Rodríguez ya había llamado anteriormente a que los jóvenes venezolanos en el extranjero regresaran al país.

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