Perder tu trabajo a manos de la IA deja otras cicatrices duraderas además del desempleo, según nueva investigación

Por Alicia Wallace, CNN

La pérdida de empleos impulsada por la IA no solo podría dificultar que los trabajadores afectados encuentren trabajo a corto plazo, sino que también podría dejar una “cicatriz” de años de duración, marcada por ingresos deprimidos, un retraso en la adquisición de vivienda e incluso una menor probabilidad de contraer matrimonio, según un nuevo informe de investigación de Goldman Sachs.

Y esos resultados son aún peores si ocurren durante una recesión, escribieron el lunes los economistas de Goldman Sachs.

Este último análisis surge en un momento en que economistas, responsables políticos, académicos y trabajadores de diversos sectores intentan evaluar cómo las tecnologías de inteligencia artificial en rápido auge podrían afectar a las personas, a los sectores y a la sociedad en general. Goldman Sachs estimó anteriormente que entre el 6 % y el 7 % de los trabajadores estadounidenses (cerca de 11 millones de personas) podrían ver sus empleos desplazados por la IA.

La nota publicada el lunes exploró los posibles efectos a largo plazo del desplazamiento laboral relacionado con la IA.

Para ello, los economistas recurrieron al pasado reciente: identificaron las ocupaciones que fueron suplantadas por diversas innovaciones tecnológicas desde 1980 y, posteriormente, rastrearon los resultados en el mercado laboral de los trabajadores afectados, utilizando datos de las Encuestas Longitudinales Nacionales (National Longitudinal Surveys), un esfuerzo federal de investigación destinado a recopilar información en múltiples etapas de la vida de las personas.

Al hacerlo, los economistas llegaron a cuatro conclusiones:

Impactos a corto plazo: a los trabajadores desplazados por la tecnología les puede tomar un mes más encontrar un nuevo empleo. Además, sus ingresos ajustados a la inflación sufren caídas más pronunciadas (superiores al 3 %) en comparación con los de otros trabajadores (cuyo impacto es insignificante).

Impactos duraderos: diez años después de la pérdida del empleo, los ingresos reales de los trabajadores desplazados por la tecnología se situaban 10 puntos porcentuales por debajo de los de los trabajadores no desplazados. Asimismo, los trabajadores desplazados experimentaron una acumulación de riqueza más lenta, un retraso en la adquisición de vivienda propia y una postergación en la formación de un hogar.

Impactos variables: las repercusiones en los ingresos son menos severas para los trabajadores más jóvenes, aquellos con educación universitaria y los residentes de zonas urbanas. Los trabajadores con menor antigüedad en sus puestos y aquellos que aprovecharon las oportunidades de recapacitación también obtuvieron mejores resultados que el resto.

Las recesiones empeoran los resultados: los efectos de los desplazamientos relacionados con la tecnología se amplifican (manifestándose en tres semanas adicionales de desempleo y un aumento de 5 puntos porcentuales en la probabilidad de sufrir periodos posteriores de desempleo).

“En términos generales, estos patrones sugieren que el desplazamiento impulsado por la IA podría imponer costos duraderos a los trabajadores afectados, con efectos sustancialmente mayores cuando la pérdida de empleos coincide con una recesión”, escribieron los economistas Pierfrancesco Mei y Jessica Rindels. Sin embargo, señalaron que, si bien se ha centrado gran parte de la atención en el posible impacto negativo que la IA está teniendo en los recién graduados, investigaciones anteriores demuestran que los trabajadores más jóvenes que cambiaron de empleo o actualizaron sus competencias obtuvieron mejores resultados.

Mei y Rindels destacaron los programas de recapacitación como una posible solución para mitigar los efectos negativos del desplazamiento tecnológico.

“Los trabajadores recapacitados tienden a ascender en la escala ocupacional hacia roles con un mayor contenido abstracto —puestos que exigen competencias avanzadas y una mayor complementariedad con las tecnologías de la información y la comunicación—, reduciendo así su exposición a la automatización futura”, escribieron.

The-CNN-Wire

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