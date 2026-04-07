Michigan Wolverines, campeones del March Madness con dominio del baloncesto universitario. Esto podría cambiar el deporte

Por Dana O’Neil, CNN

El recorrido de la victoria comenzó justo por encima de la línea de tres puntos, no muy lejos de donde se encontraba la escalera debajo de las redes recién cortadas.

Elliot Cadeau llevó su nuevo trofeo favorito, el trofeo de madera de roble del campeonato nacional de baloncesto de la NCAA 2026, hasta donde estaban su madre, Michelle, y su hermano mayor y doble, Justin.

Mientras Cadeau permanecía entre el confeti azul y amarillo que cubría la cancha, Justin se cambió rápidamente. Se quitó la chaqueta de cuero azul, dejando al descubierto una réplica de la camiseta blanca de su hermano, y luego se despojó de sus pantalones deportivos negros para lucir sus pantalones cortos amarillos de Michigan. Justin se colocó el trofeo negro de campeonato nacional en la cabeza, recogió un poco de confeti y los hermanos se pusieron a hacer una sesión de fotos.

“Todo esto fue idea suya”, dijo Michelle, señalando con la cabeza a Justin, un influencer de redes sociales. “¡Que parezca que él también ganó!”

Los hermanos posaron con el trofeo en la cancha y lo sostuvieron en sus brazos. Se tomaron fotos normales y otras con confeti cayendo sobre sus cabezas. En un momento dado, Justin se puso solo, como si realmente hubiera jugado, mientras Cadeau se mantenía a un lado sonriendo. En total, probablemente tardaron unos cinco minutos en conseguir todo el material que necesitaban.

Pero Cadeau aún no había terminado. Con el trofeo en la mano, se dirigió rápidamente a los asientos detrás del banquillo de Michigan. Posó con los aficionados, accediendo con gusto cuando le pedían que lo levantara para que pudieran tomar una buena foto con sus teléfonos móviles. Tras unas cuantas selfies, Cadeau volvió a subir las escaleras hasta la cancha elevada, deteniéndose esta vez frente a la banda de música, que lo ovacionó y le tomó más fotos.

Finalmente, Cadeau cruzó la cancha por el centro, aferrándose al trofeo como si fuera su peluche favorito, al que se negaba a soltar. Cuando CNN Sports le preguntó qué significaba para él, simplemente respondió: “Todo. Significa todo”.

Michigan, un equipo que ha tenido un desempeño arrollador en este torneo de la NCAA, ganó el título nacional —el primero de la Big Ten en 26 años— jugando con una fuerza descomunal. Contra un equipo de Connecticut más difícil de vencer que una cucaracha con armadura y con su máximo anotador cojeando por un esguince de rodilla, un esguince de tobillo y una contusión ósea, los Wolverines lucharon hasta el último punto en su victoria por 69-63 en el campeonato nacional.

Michigan, un equipo que suele destacar por su elegante ataque, falló 13 triples, que rebotaron en el aro, y se basó en su ferocidad defensiva en la zona para ganar un partido casi tan poco atractivo estéticamente como la victoria de UConn por 53-41 sobre Butler en 2011.

El campeonato de Michigan, jugado por un equipo plagado de jugadores transferidos, se convertirá sin duda en un referéndum sobre el estado actual del baloncesto universitario. Pero entre las transacciones se pierde de vista lo que se necesita para que el intercambio funcione: una persona dispuesta a dar un salto de fe y otra que le ofrezca la seguridad necesaria.

“El entrenador creyó en mí”, dijo Cadeau a CNN Sports mientras paseaba con su trofeo. “Y yo creí en él”.

Existe una idea preconcebida sobre los fichajes: que todos son mercenarios que cambian la lealtad por dinero fácil, el trabajo duro por la vida fácil y que con gusto cambiarían el nombre en la parte delantera de la camiseta por mucho lujo a su alrededor.

En los días previos al partido por el título, a veces parecía que los periodistas intentaban poner en aprietos a los Wolverines, como si quisieran averiguar hasta qué punto estaban comprometidos con su nueva universidad. Alguien le pidió a Cadeau que clasificara a sus jugadores favoritos de los Fab Five. Se negó, lo que podría interpretarse como desconocimiento. O tal vez porque no había nacido hasta 2004, más de una década después de que jugaran los Fab Five. Otro le preguntó a Nimari Burnett si sabía cuándo había ganado Michigan un título por última vez.

“Sé lo que pasó en 1989”, dijo con una sonrisa burlona.

Para que quede claro, tras el desastroso final de la etapa de Juwan Howard, los administradores se aseguraron de que May contara con el dinero suficiente para no tener que recurrir a jugadores de bajo costo en el mercado de fichajes. Pero estos jugadores de Michigan tampoco son precisamente estrellas de juguete.

“Todos somos unos marginados”, dijo May a CNN Sports mientras estaba en la cancha, esperando para cortar el último trozo de hilo de la segunda red. “Ninguno de nosotros tuvo un camino fácil para llegar hasta aquí”.

Aday Mara no pudo jugar en UCLA, pero se quedó dos temporadas con la esperanza de que Mick Cronin viera su potencial. No lo hizo, así que Mara le dio una oportunidad a May, impresionado por cómo el entrenador desarrollaba a los pívots Danny Wulf y Vlad Goldin. El lunes por la noche, tras saltar como un niño pequeño mientras abrazaba efusivamente a Morez Johnson, Mara se metió entre la multitud para encontrar una bandera de su España natal y se comportó como Superman con capa. Y en cierto modo, lo era.

Mara era una fuerza inamovible que ni siquiera el imparable equipo campeón de los Huskies pudo vencer. A Mara se le atribuyó un solo bloqueo, pero su sola presencia obligaba a UConn a lanzar tiros espectaculares que rebotaban en el tablero o a replegarse por completo de la zona.

Yaxel Lendeborg trabajaba moviendo palés en un almacén durante su época de estudiante de secundaria; era un chico perdido que pasaba más tiempo jugando videojuegos que estudiando. Solo la convicción de su madre de que podía llegar a ser alguien lo alejó de las pantallas y lo devolvió a las aulas. Su determinación lo llevó desde una escuela secundaria de Nueva Jersey a un instituto universitario de Arizona, luego a la UAB y finalmente a Michigan.

Con la rodilla y el tobillo maltrechos, luchó contra sí mismo y sus propias inseguridades en su camino hacia los 13 puntos y un título nacional que jamás habría imaginado.

“No creía pertenecer a este lugar”, dijo. “Y sigo sin creerlo. Solo mi madre lo creía”.

Mientras Lendeborg hablaba, su madre, Yissel Riposo, estaba de pie detrás de él, apoyando la mejilla entre sus omóplatos.

“Me siento muy afortunada, muy feliz”, dijo.

Luego está Cadeau, quizás el proyecto de recuperación más sorprendente de todos. Hace poco más de un año, se convirtió en la figura central de las dificultades propias de una telenovela en Carolina del Norte. Un antiguo jugador estrella de Nueva Jersey, se transformó en un novato incapaz de encestar desde fuera y en un base que perdía el balón casi tanto como lo pasaba.

Y entonces May se puso en contacto con él. Quería un base que priorizara los pases y al que pudiera rodear de jugadores igual de generosos pero talentosos. Había oído hablar mal de Cadeau, pero llamó al asistente de Carolina, Sean May, a quien había entrenado hacía mucho tiempo en la Unión Atlética Amateur (AAU, por sus siglas en inglés).

“Le pregunté: ‘¿A Sean May, de 17 o 18 años, que fue jugador All-American de McDonald’s y de la NBA, le gustaría jugar con Elliot Cadeau?’”, dijo May. “Y me respondió con una palabrota: ‘Sí, por supuesto, ¡vamos!’”

Cuando May le llevó a Cadeau a Ann Arbor, cumplió su promesa: lo rodeó de opciones que hacen salivar a un base con gran habilidad para pasar el balón, pero también insistió en que Cadeau no tuviera miedo de tirar; que, de hecho, el entrenador se enfadaría si no lo hacía.

Durante un rato, Cadeau fue el único que pudo anotar contra Connecticut. En un caso de auténtica satisfacción por el mal ajeno, el jugador descartado por Carolina se alzó con el premio al jugador más destacado, gracias a sus 19 puntos, dos asistencias y una pérdida de balón, el mismo día en que su antiguo equipo finalmente encontró un nuevo entrenador, tras haber sido rechazado, entre otros, por su actual técnico.

Lo que ocurre con el desarrollo de los jugadores es que, a veces, lo único que necesita desarrollarse es la confianza.

“La estaba pasando muy mal”, dijo Michelle, la madre de Cadeau. “Pero ahora ha recuperado la alegría por el juego”.

May se incluyó en el grupo. Intentó jugar baloncesto universitario, en la NAIA Oakland City, pero pronto se dio cuenta de que su estatura, inferior a los 1,83 metros, probablemente no le permitiría dedicarse a ello profesionalmente. En cambio, se cambió a asistente estudiantil en Indiana, el puesto más bajo posible en cualquier carrera de baloncesto. Su gran oportunidad llegó 22 años después, tras mucho esfuerzo, en Florida Atlantic, una universidad con una excelente ubicación, pero poco más.

Quizás sea porque entiende lo que significa esforzarse al máximo, o tal vez porque reconoce el valor de tener una oportunidad. Sea como sea, la historia personal de May influyó en la forma en que construyó este equipo de Michigan.

Fue muy meticuloso en sus selecciones, dando prioridad a las habilidades y personalidades que se complementaban bien. Evitaba a las divas, entendiendo que la única manera de que el equipo de baloncesto funcionara sin problemas era que todos se llevaran bien entre sí.

“Simplemente hay que estar dispuesto a recibir instrucciones”, así lo resumió Roddy Gayle.

No es casualidad que Michigan ocupe el cuarto lugar a nivel nacional en asistencias por partido y el puesto 21 en asistencias por canastas anotadas.

Para cohesionarse, durante el verano y al comienzo de la temporada, los jugadores se reunieron para cenas de equipo (LJ Cason organizó una, pidiendo pizzas para ver el partido entre Alabama y Texas Tech), pero generalmente se basaron en el lenguaje común del baloncesto para resolver sus diferencias y en la voluntad de sacrificar el éxito individual en aras del equipo.

“Una vez que nos reunimos, fueron súper sinceros con nosotros en todo momento”, dijo Lendeborg sobre sus compañeros que regresaban. “Nos acogieron bajo su protección y nos enseñaron el estilo de Michigan. Podrían haberse lesionado fácilmente o algo así porque los nuevos llegaban, les robaban minutos y puntos, pero no les importó. Lo único que les importaba era ganar, y miren a dónde nos llevó eso”.

El tiempo dirá si esta es realmente la nueva forma de ganar en el baloncesto universitario, o simplemente la forma en que ganó Michigan. En 2012, cuando John Calipari llenó su plantilla de profesionales que solo jugarían un año en la universidad, todos asumieron que esa era la nueva vía hacia el éxito inmediato. Desde entonces, solo un estudiante de primer año —Tyus Jones en Duke en 2015— ha ganado el premio al jugador más destacado de la Final Four. Seis estudiantes de último año lo han ganado en ese lapso.

Pero el portal logra lo que el sistema de un año en la universidad no permitía: que los equipos envejezcan rápidamente, y como demuestran esos seis Jugadores Más Valiosos, la experiencia es clave. Puede que los Wolverines sean nuevos en el uso de los colores azul y amarillo, pero no son nuevos en el baloncesto. Michigan es el 46.º equipo más veterano del baloncesto universitario.

La gente presume que, como May se formó bajo la tutela de Bob Knight siendo un chico de Indiana que cumplía su sueño de ser entrenador en la Universidad de Indiana, es un tradicionalista. En realidad, Knight le enseñó a May a estar siempre alerta y a pensar con mucha antelación para no decepcionar —o, francamente, para no llamar la atención— del entrenador principal.

En definitiva, es un entrenador oportunista. No muy diferente de Calipari, que no necesariamente estaba de acuerdo con la regla de un año en la universidad, pero la aplicó de todos modos, o de Rick Pitino, que adoptó la línea de tres puntos cuando todos los demás la rechazaban. May no creó el nuevo orden mundial; simplemente descubrió cómo sacarle el máximo provecho.

May estudió al Oklahoma City Thunder, campeón de la NBA el año pasado, y analizó la conformación de su plantilla, incluso le consultó a Mark Daigneault al respecto. Analizó cómo el equipo aprovechó el sistema de la NBA —adquirió a Shai Gilgeous-Alexander mediante un traspaso e incorporó a Isaiah Hartenstein como agente libre— para construir un equipo que practicaba un baloncesto de gran calidad.

¿Por qué él no podía hacer lo mismo?, argumentó May. Los puristas, furiosos, gritaron su respuesta, agitando sus zapatillas Converse en los puños, para recordar a todos que los traspasos y los agentes libres no forman parte del baloncesto universitario.

Excepto que, por supuesto, sí lo son. Apenas unas horas después de que se retirara el último resto de confeti azul y amarillo del suelo del Lucas Oil Stadium, se abrió el portal de transferencias y las redes sociales previas al partido se llenaron de publicaciones extensas de jugadores que profesaban su amor por la Nación de (Insertar Universidad Aquí) y su gratitud, pero anunciaban que se marchaban de todos modos.

Con dinero de sobra desde hace un año, cuando se abrió el portal en pleno torneo de la NCAA, Michigan ya había conformado prácticamente su plantilla una semana después de que Florida cortara las redes, fichando a Cadeau (31 de marzo), Johnson (1 de abril), Lendeborg (5 de abril) y Mara (11 de abril), y uniéndolas a Burnett, que llegó en 2023, y a Gayle, que llegó en 2024.

¿Tienen razón los críticos? ¿Tiene razón May? ¿Acaso importa ya?

Para bien o para mal, este es el rumbo que ha tomado el deporte universitario y, al menos por un momento, un momento brillante, funcionó bastante bien.

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