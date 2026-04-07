Kanye West responde a las críticas por su contratación en un festival de música y se ofrece a reunirse con la comunidad judía

Por Amarachi Orie, CNN

Pepsi y la empresa de bebidas Diageo han retirado su patrocinio del Festival Wireless 2026 del Reino Unido después de que se anunciara que Kanye West encabezaría el evento de tres días.

El rapero, que se hace llamar Ye, ha afrontado críticas en los últimos años tras hacer repetidos comentarios antisemitas y ofensivos.

En un comunicado dirigido a la BBC, West dijo, en respuesta a ls críticas, que se sentiría agradecido de tener la oportunidad de reunirse con los líderes de la comunidad judía en Reino Unido. En un texto encabezado con las palabras “A quienes he herido”, escribió: “He estado siguiendo la conversación en torno a Wireless y quiero abordarla directamente. Mi único objetivo es ir a Londres y presentar un espectáculo de cambio, llevando unidad, paz y amor a través de mi música”, dijo en el comunicado

“Sé que las palabras no son suficientes: tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estás dispuesto, aquí estoy. Con cariño, Ye, anteriormente conocido como Kanye West”, concluyó.

Pepsi era el patrocinador principal de Wireless, que se celebrará en el Finsbury Park de Londres del 10 al 12 de julio.

“Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Festival Wireless”, dijo el lunes a CNN un portavoz de la empresa.

Diageo, que posee marcas como Guinness, Baileys, Smirnoff, Ciroc y los socios de Wireless Captain Morgan y Johnnie Walker, también retiraron su apoyo al festival.

“Hemos informado a los organizadores de nuestras preocupaciones y, tal como están las cosas, Diageo no patrocinará el festival Wireless 2026”, dijo a CNN un portavoz de Diageo.

CNN se ha puesto en contacto con el Festival Wireless y con otros socios para obtener comentarios.

West —quien previamente dijo que tenía trastorno bipolar antes de decir el año pasado que había sido mal diagnosticado y que en su lugar tiene autismo— publicó en enero un anuncio de página completa en The Wall Street Journal para disculparse por sus comentarios anteriores.

“Perdí el contacto con la realidad. Las cosas empeoraron cuanto más tiempo ignoré el problema. Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente”, escribió. “En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella”.

Wireless es uno de los mayores festivales de música del Reino Unido, atrayendo hasta 150.000 asistentes cada año.

Los organizadores del festival anunciaron la semana pasada que West, que no actúa en el Reino Unido desde que encabezó Glastonbury en 2015, será el cabeza de cartel los tres días del festival, lo que desató la controversia.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, estuvo entre quienes condenaron la decisión durante el fin de semana, diciendo en una declaración compartida con CNN: “Es profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus anteriores comentarios antisemitas y la celebración del nazismo”.

La organización benéfica Campaign Against Antisemitism (CAA) ha pedido que se prohíba a West entrar en el Reino Unido.

“El primer ministro tiene razón en estar profundamente preocupado de que @WirelessFest quiera poner como cabeza de cartel a alguien cuyo odio antijudío ha llegado al extremo de grabar un tema titulado ‘Heil Hitler’ hace menos de un año”, dijo la CAA en una publicación en X el domingo, añadiendo: “Pero el primer ministro no es un espectador”.

“El Gobierno puede prohibir la entrada al Reino Unido a cualquiera que no sea ciudadano y cuya presencia ‘no sea conducente al bien público’”, continuó la CAA, añadiendo: “Seguramente este es un caso claro”.

La medida se produce en medio de una creciente preocupación de que el antisemitismo está en aumento en Gran Bretaña.

El mes pasado, la Policía británica arrestó a dos hombres tras un presunto ataque incendiario antisemita, en el que varias ambulancias pertenecientes a una organización judía de rescate voluntario fueron incendiadas en la mayor comunidad judía de Londres.

El presidente de la organización comunitaria Board of Deputies of British Jews, Phil Rosenberg, emitió un comunicado el domingo en el que dijo que el Festival Wireless “no debería lucrarse con el racismo” al invitar a West como cabeza de cartel, y añadió que la “decisión incumple la propia carta de Wireless” sobre no tolerar la discriminación.

Esta es la más reciente controversia en torno a West en los últimos años. En julio, al rapero le cancelaron la visa australiana después de que publicara “Heil Hitler”, una canción que promueve el nazismo.

En 2022, Adidas, Balenciaga, TJ Maxx y Gap rompieron lazos con West —quien también es diseñador de moda— después de que hiciera comentarios antisemitas y usara una camiseta con el lema “White Lives Matter”.

También fue suspendido de X ese año por violar sus normas sobre incitación a la violencia, pero su cuenta fue reactivada en 2023.

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Con información adicional de Gonzalo Jiménez, de CNN en Español.