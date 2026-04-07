La ofensiva inmigratoria de Trump podría dejar sin trabajo a médicos de otros países que ejercen en EE.UU.

Por Michal Ruprecht, CNN

Casi 1.000 pacientes acuden cada año a la clínica de neumología del Dr. Faysal Al Ghoula en el suroeste de Indiana. Algunos vienen para controlar una enfermedad pulmonar crónica, otros se enfrentan a un nuevo diagnóstico de cáncer de pulmón.

Este médico de 38 años también pasa semanas enteras en una UCI con poco personal, vigilando a los pacientes mientras los respiradores zumban y las conversaciones oscilan entre la supervivencia y la pérdida.

En sus días libres, trabaja como voluntario en una clínica para pacientes sin seguro médico.

El padre de dos hijos lo resumió así: “Hay mucho trabajo”. Pero incluso con el aumento de la demanda, Al Ghoula teme que su capacidad para atender a los pacientes esté en riesgo.

Los cambios en las políticas de la administración Trump están dejando a un número creciente de médicos inmigrantes en una situación de incertidumbre. Y Al Ghoula sabe que podría ser el próximo. Es originario de Libia, uno de los 39 países que las autoridades ahora consideran de “alto riesgo”.

Muchos inmigrantes de esos países que llegaron legalmente a Estados Unidos se enfrentan a demoras indefinidas en la resolución de sus solicitudes de visa, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía.

Además, algunos hospitales ya han perdido médicos, una falta que se siente en las comunidades a las que sirven.

Según el Instituto Cato, un centro de estudios libertario, aproximadamente 2 millones de solicitudes de inmigración se ven afectadas por estas políticas. Alrededor de 240.000 son para obtener la residencia permanente (tarjeta verde).

Al Ghoula y potencialmente miles de otros médicos nacidos en el extranjero se encuentran ahora en esa situación de incertidumbre, y algunos se han visto obligados a dejar de trabajar y recibir remuneración, poniendo en peligro su futuro en Estados Unidos.

Mientras esperan, algunos han presentado demandas contra el Gobierno federal con la esperanza de proteger su derecho a seguir trabajando.

“Realmente confiaba en el sistema. Creía en él”, comentó Al Ghoula, quien posee una visa que lo clasifica como persona con “habilidades extraordinarias”. “Quería formar parte de este gran país, y ahora recibo este mensaje de que no soy lo suficientemente bueno”.

Al Ghoula sigue trabajando, pero su autorización para hacerlo expira en septiembre.

Los médicos nacidos en el extranjero suelen trabajar en hospitales rurales y con escasos recursos. Por eso, los expertos sostienen que, aunque los nacionales de los 39 países afectados por la prohibición de viajar del presidente Donald Trump representan una pequeña proporción de los médicos inmigrantes, su papel es fundamental.

Su ausencia no obligará al cierre de los hospitales, pero los pacientes sí lo notarán. Y reemplazar a esos médicos llevará años.

Los médicos deben completar al menos tres años de residencia, y algunos, como Al Ghoula, se forman durante siete años o más para subespecializarse en campos como la neumología y la medicina intensiva.

CNN habló con ocho médicos afectados por el repentino cambio de política. Todos viven en Estados Unidos y la mayoría ha dedicado más de una década a desarrollar sus carreras en el país.

La Asociación Médica Estadounidense (AMA), el principal grupo de presión de los médicos, ha solicitado a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado de EE.UU. que eximan a los médicos de la prohibición, argumentando la “atención médica indispensable” que brindan.

Ante la escasez de personal médico prevista para la próxima década, “los médicos formados en el extranjero desempeñan un papel fundamental para cubrir esta necesidad, especialmente en las zonas de EE.UU. con poblaciones de alta necesidad”, escribió la asociación en una carta dirigida a ambas agencias.

La carta afirmaba que las medidas adoptadas por la Casa Blanca están “perjudicando a los médicos formados en el extranjero que ya ejercen en Estados Unidos y poniendo en riesgo su estatus inmigratorio y la atención que brindan a sus pacientes”.

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Matthew J. Tragesser, no respondió a preguntas específicas sobre cómo se podría levantar la suspensión de la entrada de médicos ni si la administración está considerando exenciones para estos profesionales.

En una declaración a CNN, afirmó que la administración Biden permitió la entrada al país de personas peligrosas, incluyendo amenazas a la seguridad nacional.

“Verificar las identidades y los antecedentes personales de personas de diversos países, especialmente de aquellos con historiales deficientes sobre sus ciudadanos, requiere un proceso riguroso”, escribió Tragesser.

“El USCIS ha suspendido todas las resoluciones para extranjeros provenientes de los países de alto riesgo designados por el presidente Donald Trump mientras trabajamos para garantizar que sean investigados y examinados con el máximo rigor posible”, indicó.

Un memorando publicado por la agencia en enero mencionaba que las exenciones son posibles, pero los médicos que hablaron con CNN contaron que no han podido obtener ninguna.

El mes pasado, el USCIS declaró que la agencia ha “establecido un proceso interno para levantar las restricciones en casos individuales o grupales”.

David J. Bier, experto en políticas de inmigración del Instituto Cato, afirmó que la descripción del proceso por parte de la agencia era “increíblemente vaga”.

“Están fingiendo que han hecho algo significativo, en lugar de cambiar realmente la política de forma sustancial”, declaró.

Históricamente, el Gobierno federal ha eximido a los médicos de algunas restricciones inmigratorias.

En junio, tras un cambio de política previo, el Departamento de Estado ordenó a los funcionarios que priorizaran las solicitudes de visa de los médicos. Más recientemente, una legislación bipartidista presentada en la Cámara de Representantes eximiría a los médicos de ciertos cambios en las políticas.

Pero no está claro si la administración Trump extenderá exenciones similares a los médicos afectados por la pausa actual.

Al Ghoula está cubriendo una necesidad fundamental en Evansville, Indiana, una comunidad ubicada a orillas del río Ohio, en el límite entre Illinois y Kentucky.

“Me gustan las ciudades pequeñas”, aseguró. “El ritmo de vida es más tranquilo. Conoces a tus vecinos. Se preocupan por ti. Aquí puedes disfrutar de la vida de verdad”.

Pero esa ubicación también dificulta que la mayoría de los médicos que buscan trabajo puedan acceder a ella.

Los médicos graduados en el extranjero que no son ciudadanos estadounidenses representan aproximadamente el 18 % de los que están en ejercicio en Estados Unidos.

Muchos médicos inmigrantes, como Al Ghoula, contribuyen a paliar la escasez de doctores en zonas con escasos servicios asistenciales, como el suroeste de Indiana.

Una encuesta realizada en 2021 a médicos no ciudadanos estadounidenses estimó que alrededor del 64 % de los encuestados ejercen en estas zonas y otras regiones con escasez de doctores.

Iqbal, originario de Afganistán, también ejerce en una de estas zonas. Pidió ser identificado con un seudónimo, alegando temor a represalias profesionales.

Al igual que Al Ghoula, Iqbal se inscribió en un programa diseñado para ayudar a los doctores a obtener la residencia legal.

A cambio, los médicos nacidos en el extranjero trabajan en una región con escasos recursos en Estados Unidos durante un máximo de cinco años.

Los inmigrantes de los 39 países que están comenzando o terminando esos programas se encuentran atrapados en la suspensión.

Quienes poseen una visa H-1B —una vía común para que los nuevos inmigrantes accedan al mercado laboral estadounidense— y solicitan una prórroga, cuentan con un período de gracia de 240 días que les permite seguir trabajando mientras se examina su caso.

Iqbal ha ejercido como médico de atención primaria en una zona rural durante varios años. Según declaró a CNN, solo el año pasado atendió a más de 1.600 pacientes, la mayoría de los cuales están cubiertos por Medicare o Medicaid.

Representa a una ciudad que votó abrumadoramente por el presidente Donald Trump en 2024.

“Mis pacientes a menudo me preguntan de dónde soy, y cuando se lo digo, se inicia una conversación y me hacen preguntas”, contó Iqbal. “Cuanto más conoces a la gente, cuanto más hablas con ella, esos prejuicios desaparecen”.

Pero cuando solicitó vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos el año pasado, él también quedó en una situación de incertidumbre.

“He cumplido todas las reglas”, señaló Iqbal. “Ahora no hay manera de que pueda continuar”.

Por ahora, Iqbal sigue trabajando. Pero la pequeña comunidad podría perderlo cuando expire su permiso de trabajo en octubre.

Otro grupo de médicos afectados por la pausa son los médicos en formación, conocidos como residentes y becarios.

Los hospitales ofrecen un número limitado de estas plazas de formación cada año, y son fundamentales para el funcionamiento de los hospitales.

Algunas especialidades y programas de élite son muy competitivos, pero en todo el país, todavía no hay suficientes médicos estadounidenses para cubrir todas las plazas de residencia.

Este año, cerca de 30.000 estudiantes graduados de facultades de medicina estadounidenses solicitaron plazas de residencia, lo que representa más de 10.000 plazas menos de las aproximadamente 41.000 disponibles.

Restringir la residencia para nacidos en el extranjero podría agravar la escasez de médicos en muchas comunidades, según indicó la Asociación Médica Estadounidense en su carta al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado.

Conseguir una plaza de residencia es extremadamente competitivo y costoso para los médicos extranjeros, y muchos dedican años a investigar para mejorar su solicitud.

Este año, solo el 56 % de los médicos extranjeros recién graduados consiguieron una plaza de residencia —la tasa más baja en cinco años—, en comparación con el 93 % de los nuevos médicos graduados en Estados Unidos.

“Los recientes cambios en la política federal de inmigración han aumentado la atención que se presta a las consideraciones sobre el patrocinio de visas en la captación de residentes para candidatos nacidos en el extranjero”, declaró en un comunicado de prensa el Programa Nacional de Asignación de Residentes, que participa en la concesión de puestos de residencia.

Varios médicos involucrados en la selección de nuevos médicos residentes se negaron a hablar con CNN. En el Medio Oeste, un doctor que trabaja en un gran sistema de salud habló bajo condición de anonimato por temor a represalias profesionales.

El médico, que participa en el reclutamiento de residentes este año, manifestó: “Nos han dicho que no podemos clasificar a personas de Afganistán, ni a personas de Sudán [que requieren patrocinio de visa], y puede que haya otros países también”.

Medicare, el principal financiador de la formación de residentes, aportó un promedio de US$ 104.209 por residente en el año fiscal 2024. Si un residente nacido en el extranjero no llega —y no es reemplazado— los hospitales pierden la financiación asociada a ese puesto.

En el programa de residencia de medicina interna de UConn Health, la Dra. Rebecca Andrews, quien preside el órgano normativo del Colegio Estadounidense de Médicos, indicó que el proceso de selección de su equipo no estuvo influenciado por consideraciones de patrocinio de visas.

Andrews, directora asociada del programa de residencia, apuntó que sigue estando “muy nerviosa” por julio, la fecha de inicio universal para todos los nuevos residentes.

Le preocupa que los médicos en formación procedentes de los 39 países queden afectados por la congelación de las políticas si no se concede una exención.

Elisa, una médica iraní cuyo futuro en Estados Unidos es incierto, es un ejemplo de este tipo de casos. Ella también pidió ser identificada con un seudónimo, alegando temor a represalias profesionales.

“Lloro día y noche”, confesó Elisa, quien fue aceptada en un programa de oftalmología.

En 2025, solo el 2 % de los graduados internacionales que postularon lograron ingresar a este campo altamente competitivo. “Todos los que fueron aceptados están felices y se van de vacaciones. Pero yo tengo que estar preocupada”.

Elisa, que vive en el noreste del país, cuenta que llama a USCIS todos los días y detalla las respuestas predefinidas que recibe cada vez. Sin embargo, sus llamadas a las personas más importantes para ella —su familia en Irán— no han recibido respuesta.

Desde que comenzó la guerra en Irán, los cortes de internet han hecho casi imposible contactarlos.

Cuando la conexión se restablece, a veces solo por 30 segundos, las conversaciones giran en torno a la vida y la muerte. Su carrera en Estados Unidos está ausente de esos momentos.

“Creen que empiezo la residencia sin problemas. No les cuento mis dificultades aquí [en Estados Unidos]”, indicó Elisa. “Alguien más está decidiendo mi futuro por mí. Es muy triste”.

Andrews predice que este verano podría ser incluso más caótico que el año pasado. En julio de 2025, 20 residentes de su programa en UConn tuvieron problemas con sus visas. Añadió: “Hubo semanas en las que simplemente no dormimos”.

“Queremos reclutar a los mejores profesionales para la medicina”, señaló Andrews. “Es muy estresante no saber quién estará allí el primer día”.

Han pasado 15 años desde que el Dr. Ezequiel Veliz comenzó la facultad de medicina en su país natal, Venezuela, pero aún recuerda cómo se sentía.

“Empecé la facultad de medicina allí con la ilusión de: ‘Dios mío, voy a aprender muchísimo y voy a ayudar a la gente’”, recordó Veliz. “Pero los hospitales de mi país empezaron a ser lugares donde uno iba a ver sufrir a la gente en lugar de curarla”.

Un sistema médico al borde del colapso había convertido la medicina en un ejercicio de impotencia. Por ello, el joven doctor decidió ejercer en otro lugar: en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, una zona desatendida donde las tasas de diabetes, hipertensión y obesidad superan el 30 %.

La comunidad, situada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, le dio la bienvenida hace dos años cuando comenzó su residencia en medicina familiar.

“Cada vez que veía a un paciente diabético mejorar gracias a mis cuidados, me llenaba de alegría y satisfacción”, contó el joven de 32 años. “Sentía que estaba haciendo algo bueno por esta sociedad”.

Los médicos de su equipo describieron a Veliz como “uno de los mejores” residentes con los que habían trabajado y un “tremendo” valor para el equipo, y muchos también dijeron que “con mucho gusto” le dejarían cuidar de sus familiares y amigos.

Pero cuando la administración Trump eliminó las protecciones contra la deportación para los venezolanos el año pasado, se quedó sin estatus legal para trabajar. El 7 de noviembre, Veliz perdió su empleo, y el Valle del Río Grande perdió a un médico que necesitaba desesperadamente.

Ese mismo día, otra doctora, también venezolana, fue despedida. La médico pidió ser identificado con un seudónimo, alegando temor a represalias profesionales.

“Ha sido uno de los momentos más oscuros de mi vida”, declaró María. La doctora inmigrante ha vivido en Estados Unidos durante 10 años, trabajando como camarera y niñera, lavando coches y “cualquier cosa que te puedas imaginar” —en ocasiones sin hogar— mientras solicitaba la residencia.

Tras dos años de intentos, finalmente consiguió plaza el año pasado y empezó a trabajar en julio. Describió los primeros cuatro meses de residencia —a menudo entre los más difíciles— como los más felices de su vida. Pero ahora se siente derrotada y aislada.

“Nunca había vivido algo así”, confesó. “Significa que perdí mi lucha de 10 años. Significaría el fin de este sueño americano”.

La coordinadora del programa de residencia de Veliz escribió que la pérdida se sintió “profundamente e inmediatamente en toda nuestra institución y en la región a la que servimos”.

“Ha sido duro que me lo hayan quitado, y a nadie parece importarle”, señaló Veliz, quien ahora busca obtener la autorización legal para volver a trabajar. “Esto tiene que ver con los pacientes y sus vidas personales, pero estamos permitiendo que la política influya en esto”.

El mes pasado, Al Ghoula y otras 14 personas presentaron una demanda contra Joseph B. Edlow, en su calidad de director del USCIS, alegando que los demandantes han mantenido un estatus legal en los Estados Unidos durante años.

“El demandado no ha alegado que los demandantes representen ningún riesgo de seguridad individualizado. Los demandantes ya se sometieron a exhaustivas verificaciones de antecedentes como parte de sus solicitudes de visa anteriores”, afirma la demanda.

“Están en un limbo, pero en un limbo muy oscuro”, describió el abogado del grupo, Curtis Morrison. “Si [Al Ghoula] no tiene autorización para trabajar, tiene que dejar de trabajar… lo cual, dado a que es médico, es una auténtica locura”.

En respuesta a la demanda, un abogado del Gobierno argumentó que obligar al USCIS a levantar la suspensión de la solicitud de Al Ghoula y otras similares podría resultar en denegaciones rápidas, advirtiendo que las solicitudes probablemente serían rechazadas porque la verificación de seguridad está incompleta.

En un caso aparte presentado en diciembre, los clientes de Morrison, la Dra. Zahra Shokri Varniab y su esposo —dos médicos iraníes— obtuvieron una orden judicial preliminar que declaró ilegal la congelación de activos. La decisión se limitó a su caso.

A pesar de la victoria inicial, el USCIS denegó la solicitud de tarjeta de residencia de Shokri Varniab el 20 de marzo, alegando que no había sido “suficientemente sincera y veraz”.

Morrison calificó la negativa de la agencia como una “acusación fabricada” de carácter vengativo, alegando que la solicitud fue denegada porque Shokri Varniab es de nacionalidad iraní.

El mismo día en que le denegaron su solicitud, Shokri Varniab consiguió una plaza en un programa de residencia de investigación en radiología diagnóstica de seis años, dos años después de haber solicitado la tarjeta de residencia.

Este año, solo el 16 % de los inmigrantes que solicitaron plaza en programas de radiología diagnóstica la obtuvieron.

“Convirtió el mejor día de mi vida en el peor”, dijo Shokri Varniab, quien vive en el Área de la Bahía de San Francisco con su esposo. “En medio de esta guerra, [nuestra familia en Irán] está rezando por nosotros en Estados Unidos, no por ellos mismos”.

Shokri Varniab ahora enfrenta la misma incertidumbre que los demás, sin saber si podrá comenzar su residencia en julio. Morrison ha presentado una demanda para impugnar la decisión de la agencia.

Desde diciembre, Morrison ha liderado más de una docena de demandas —una de ellas con más de 100 querellantes— para impugnar la suspensión. En mayo, Morrison planea liderar un litigio colectivo, que podría ser el primero de su tipo en cuestionar la moratoria.

Stephen Yale-Loehr, profesor jubilado de derecho inmigratorio en la Universidad de Cornell, estimó que “podría llevar años que el litigio concluya”, lo que significa que la prohibición podría permanecer vigente durante todo el mandato de la administración Trump.

“El mayor problema de todo esto es la incertidumbre que genera, y desconocemos cuál será el impacto a largo plazo”, declaró una persona familiarizada con las políticas sobre la fuerza laboral médica extranjera, quien solicitó el anonimato por temor a represalias profesionales. “Cada médico es importante… cuando falta uno, se produce un efecto dominó”.

Al Ghoula está recibiendo ofertas de trabajo en Canadá, aunque ha dicho que sería una transición difícil, y que no está dispuesto a hacerla ahora mismo.

“No quiero ir a Canadá. Vine aquí. Creo en Estados Unidos”, declaró Al Ghoula. “Pero esto es lo que está sucediendo. Muchos médicos van a emigrar a Canadá y, en unos años, habrá una importante escasez de médicos”.

Otros, incluido Iqbal, temen tener que regresar voluntariamente a sus países de origen. “Es como una pesadilla”, afirmó. “No tengo adónde ir”.

Según explicó, su única opción es regresar a su país natal, Afganistán, gobernado por los talibanes.

Este grupo, considerado por Estados Unidos como una entidad terrorista global especialmente designada, impone su interpretación de la ley islámica Sharia y ha aplicado la única prohibición mundial de la educación para niñas mayores de 12 años.

Iqbal es padre de dos hijos que nunca han estado en Afganistán y ninguno de los dos conoce el idioma.

“Su futuro quedará completamente destruido”, lamentó Iqbal. “Mi hija se verá privada de sus derechos fundamentales”.

Veliz, el médico que ya perdió su trabajo, lleva cinco meses sin empleo. Ahora vive con un amigo en Houston, sin poder pagar el alquiler y en un limbo legal.

“Extraño mi trabajo. Me encanta lo que hago”, expresó Veliz entre lágrimas. “He dedicado mi vida a la medicina, y ahora me la han arrebatado”.

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Con información de Catherine E. Shoichet, de CNN.