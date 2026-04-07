Demócrata que busca reemplazar a Marjorie Taylor Greene enfrenta una tarea ardua, pero los republicanos observan atentamente

Por Molly English, CNN

El intento de un demócrata de lograr una importante victoria sorpresa el martes en el distrito de Georgia, tradicionalmente republicano, de la excongresista Marjorie Taylor Greene, va a ser observado de cerca por los republicanos a nivel nacional, que intentan mantener una mayoría mínima en la Cámara de Representantes.

La contienda para reemplazar a Greene, exaliada del presidente Donald Trump convertida en crítica y que renunció al Congreso en enero, pasó a una segunda vuelta cuando ni el demócrata Shawn Harris ni el republicano Clay Fuller lograron obtener la mayoría en unas elecciones multipartidistas muy concurridas el 10 de marzo.

Harris, general de brigada retirado del Ejército, ha captado la atención nacional. Pete Buttigieg viajó a Georgia el mes pasado para dirigirse a sus seguidores. El senador de Georgia, Raphael Warnock, también acompañó a Harris en un acto de campaña la semana pasada.

Harris ha recaudado mucho más dinero que Fuller, consiguiendo casi US$ 6,5 millones frente a los US$ 1,2 millones de Fuller.

Aun así, será una tarea difícil para Harris ganar, dada la tendencia conservadora del antiguo distrito de Greene. Greene derrotó a Harris por casi 30 puntos porcentuales en 2024.

Una posible victoria de Harris, aunque improbable, sería devastadora para la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, especialmente porque una elección especial en Nueva Jersey para cubrir el escaño de la gobernadora Mikie Sherrill, en poco más de una semana, casi con seguridad añadirá otro demócrata a las filas de la Cámara.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, solo puede permitirse perder un voto con su escasa mayoría.

Si los demócratas logran la improbable victoria el martes y consiguen el triunfo esperado en Nueva Jersey, Johnson podría enfrentarse a un escenario en el que no puede permitirse perder ni un solo voto.

Y la escasa mayoría que tienen los republicanos no siempre es funcional. El representante de California, Kevin Kiley, quien abandonó el Partido Republicano para convertirse en independiente, se reúne con los republicanos, pero no siempre vota con ellos.

El representante Thomas Massie, un crítico declarado de la administración Trump, tampoco es un voto confiable para Johnson.

Un amplio grupo de una docena de republicanos dividió el voto e impidió que Fuller, quien cuenta con el respaldo de Trump, superara a Harris como el candidato más votado en la primera ronda, ya que Fuller obtuvo casi el 35 % de los votos en comparación con el 37 % de Harris.

Ese hecho no pareció disuadir a Harris, quien declaró justo después de que se contabilizaran los resultados el mes pasado que el distrito “no se volverá azul, pero se volverá rosa”.

En declaraciones a los periodistas durante la fiesta que celebró la noche de las elecciones en marzo, Fuller recalcó que “el respaldo del presidente Trump marcó la diferencia en esta contienda”, y expresó su confianza en que saldría victorioso en la segunda vuelta.

El respaldo del presidente es muy codiciado por los republicanos que se postulan para el Senado, la Cámara de Representantes o en elecciones menores, tanto ordinarias como especiales, para escaños en las legislaturas estatales.

Recientemente se han producido algunas derrotas destacadas entre algunos candidatos respaldados por Trump: el mes pasado, el republicano Jon Maples, respaldado por Trump en enero, perdió una elección especial para un escaño en un distrito de la Cámara de Representantes del estado de Florida que incluye Mar-a-Lago.

En Carolina del Norte, el líder del Senado, Phil Berger, un legislador poderoso en el estado, fue derrotado por un estrecho margen en las primarias.

Es importante tener en cuenta que las elecciones especiales, especialmente las segundas vueltas, suelen tener una baja participación, lo que otorga una importancia particular al entusiasmo de los votantes, que puede influir en los resultados de manera más efectiva que en las elecciones más grandes.

Puede que no sea la última vez que estos candidatos se enfrenten, ya que las primarias generales para el mandato completo se celebrarán el 19 de mayo. Tanto Fuller como Harris se clasificaron para la papeleta electoral el mes pasado, junto con muchos de los candidatos que también participaron en las elecciones especiales de marzo.

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Con información de Sarah Ferris, de CNN.