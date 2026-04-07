¿Cuál es el equipo más caro de cada país en la Copa Libertadores 2026?

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Ya llegó la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, el torneo continental más importante del balompié sudamericano.

El Flamengo de Brasil es el campeón vigente y cuenta con uno de los planteles más costosos del torneo. El Mengão tiene un valor de plantilla que supera los US$ 254 millones, pero ni siquiera es el club más caro de Brasil.

Estos son los equipos con plantillas más costosas de cada una de las 10 asociaciones que compiten en el torneo.

El Palmeiras es el único equipo brasileño que supera el registro económico del Flamengo. Justamente, la escuadra que comanda el portugués Abel Ferreira disputó la final del torneo pasado ante el conjunto carioca, en donde perdió por 1 a 0.

Entre los jugadores de mayor valor de mercado en el plantel del Palmeiras destacan los delanteros Vitor Roque, José Manuel López y Allan.

El Palmeiras es el club con la plantilla más cara de todo el torneo y le siguen otros seis brasileños en el listado: Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, Bahía y Fluminense.

Boca Juniors es el equipo argentino con mayor valor de mercado, superando a otros clubes como Rosario Central y Estudiantes de la Plata.

Entre los jugadores con mayor cotización están Santiago Ascacíbar, Exequiel Zeballos, Milton Delgado y Lautaro Di Lollo.

Boca integra el Grupo D de la presente Libertadores, en donde se medirá ante Barcelona de Guayaquil, Cruzeiro y la Universidad Católica de Chile.

El equipo no argentino ni brasileño mejor valuado es Peñarol, el tercer club más ganador de la competencia, con cinco títulos.

Los delanteros Leonardo Fernández y Matíaz Arezo son los jugadores con el mayor valor de mercado dentro del plantel que tiene el gigante de Uruguay.

Independiente del Valle es el club más caro de Ecuador, hito que ha conseguido principalmente por su enfoque en el desarrollo de talento dentro de sus fuerzas básicas.

Actualmente, los jugadores Patrik Mercado y Justin Lerma son los de mayor valorización dentro del equipo. Sin embargo, ambos dejaran el club para incorporase a clubes del viejo continente: Mercado jugará en el Sevilla y Lerma en el Borussia Dortmund.

Al igual que Independiente del Valle, Cerro Porteño se ha hecho conocido como un desarrollador de talento en Paraguay.

Curiosamente, sus dos jugadores de mejor cotización son defensores: se trata de los centrales Lucas Quintana y Matías Pérez, ambos jugadores paraguayos.

El Junior de Barranquilla es el equipo más costoso de Colombia en esta edición del torneo, ya que otros clubes reconocidos como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali no disputarán la Libertadores este año.

Los delanteros colombianos Joel Canchimbo, Cristian Barrios y Luis Muriel son los de mayor valoración económica dentro de la plantilla.

El Universitario de Deportes es el equipo peruano con el plantel más caro en la presente Conmebol Libertadores.

La “U”, como se le conoce popularmente, tiene al mediocampista peruano Jairo Concha y al defensa César Inga como sus jugadores más caros.

Los dirigidos por Javier Rabanal están en el Grupo B con Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y el Deportes Tolima.

El equipo chileno más caro del torneo es la Universidad Católica. Es uno de los cuadros más importantes del país, donde actualmente solo lo supera la Universidad de Chile en cuanto al costo total de la plantilla.

El atacante Justo Giani es el jugador con el mayor valor de mercado del equipo y el central Daniel González es el jugador chileno con el costo de pase más alto.

El Bolívar es uno de los equipos más populares de Bolivia y el de mayor valor de mercado en la presente Conmebol Libertadores.

Tiene más de tres decenas de títulos a nivel local y entre sus jugadores con mayor valor de mercado destacan Christian Alemán, Xavier Arreaga y Brian Oyola.

La Universidad Central de Venezuela es el equipo con el mayor valor de mercado de su país que disputará la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Este club jugará en el Grupo H junto a Rosario Central, Independiente del Valle y Libertad de Paraguay.

Entre sus jugadores con mayor valor de mercado destacan Juan Manuel Cuesta y Samuel Sosa.

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