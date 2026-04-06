Savannah Guthrie está lista para regresar al programa “Today”, mientras continúa la búsqueda de su madre

Por Brian Stelter, CNN

Savannah Guthrie mostró a los televidentes su dolor y desesperación cuando su madre, Nancy, desapareció hace dos meses. Ahora les está mostrando su determinación.

Guthrie tiene previsto regresar al programa “Today” este lunes por la mañana; la primera vez que copresenta el emblemático programa matutino de NBC desde la desaparición de Nancy.

Es seguro que el programa reconocerá las angustiosas circunstancias que enfrenta la familia Guthrie, ya que Nancy aún no ha sido encontrada, pese a una búsqueda extensa y una intensa atención mediática.

Pero se espera que los presentadores y productores equilibren el interés por Guthrie y su regreso al trabajo con el intenso ciclo de noticias de guerra.

Guthrie, veterana de NBC desde hace 19 años, ha sido durante años la figura central de “Today” y ayuda a marcar el tono del programa cada mañana de lunes a viernes, algo que seguramente volverá a hacer este lunes.

La excopresentadora Hoda Kotb regresó a “Today” y sustituyó a Guthrie durante su ausencia. Cuando ambas grabaron una entrevista a finales de marzo, Guthrie dijo: “No puedo no volver. Esta es mi familia. Creo que es parte de mi propósito en este momento”.

Guthrie también dijo en la entrevista: “No sé si puedo hacerlo. No sé si ya perteneceré. Y me gustaría intentarlo. Me gustaría intentarlo”.

Y habló con elocuencia sobre encontrar una manera de seguir viviendo la vida pese al vacío en su corazón causado por la desaparición de Nancy.

Refiriéndose a los aparentes secuestradores, dijo: “No dejaré que me quiten mi alegría”.

“Mi alegría será mi protesta”, añadió más tarde. “Mi alegría será mi respuesta”.

Otros presentadores de “Today” han repetido ese lenguaje al explicar por qué Guthrie está regresando al trabajo.

Una persona cercana a Guthrie añadió una razón más: el programa —con sus previsibles horas de madrugada y el intercambio ameno con otros presentadores— es una rutina reconfortante en medio de las semanas más insoportables de su vida.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero, horas antes de que aparentemente fuera secuestrada durante la noche del 1 de febrero.

Desapareció de su casa aislada en Catalina Foothills, en Arizona, cerca de Tucson, sin los medicamentos que necesitaba.

Las autoridades locales dijeron que Nancy fue sacada de su cama, lo que llevó a muchos a preguntarse si el aparente secuestro estaba relacionado con el trabajo de alto perfil de su hija.

Guthrie lo reconoció en su conversación con Kotb, al decir que su fama “probablemente” tuvo la culpa, “lo cual es demasiado difícil de soportar, pensar que llevé esto a su cabecera, que es por mi culpa”.

A medida que la atención de los medios nacionales disminuyó a finales de febrero, la familia Guthrie anunció una recompensa de US$ 1 millón por información que conduzca a la recuperación de su madre.

Las autoridades dicen que el caso sigue activo, pero la falta de un sospechoso identificado u otras pistas claras ha contribuido a una creciente sensación de frustración y decepción.

Guthrie habló de su desgarrador recorrido emocional en un mensaje grabado para la “reunión digital de Pascua” de su iglesia el domingo.

Dijo que hay momentos “en los que la vida misma parece mucho más difícil que la muerte”, cuando las personas sienten una “profunda decepción con Dios” y una “sensación de abandono total”.

Recientemente, dijo en el video, “en mi propia temporada de prueba, me he preguntado. He cuestionado si Jesús realmente alguna vez experimentó esta herida particular que yo siento; esta aflicción dolorosa y singularmente cruel de no saber, de la incertidumbre y la confusión y de respuestas negadas”.

Pero a través de esas preguntas, dijo, “llega un portal de revelación, la transmisión de verdad y sabiduría”, y reafirmó su fe en el video.

Al programa “Today” le gusta considerarse una familia, y esa dinámica será evidente al aire este lunes.

Como CNN informó previamente, el copresentador Craig Melvin y otras figuras del programa de cuatro horas son amigos de verdad de Guthrie fuera del trabajo, socializando fuera de cámara y pasando tiempo con las familias de los demás.

Empleados del programa dijeron que Guthrie merece gran parte del crédito por las fuertes conexiones tras bambalinas, ya que ha estado en “Today” desde 2011.

La cobertura del programa sobre la odisea de la familia Guthrie ha reflejado esos lazos estrechos.

Los presentadores han cubierto el caso de la persona desaparecida con rigor, han repetido innumerables veces el número de la línea de pistas del FBI y se han puesto lazos amarillos para mostrar apoyo a los Guthrie.

“No podemos esperar para darle la bienvenida de nuevo con los brazos abiertos aquí en el Estudio 1A”, dijo Melvin cuando NBC anunció la fecha de regreso de Guthrie.

Para la cadena, un elenco feliz que se siente como una familia televisada es bueno para el negocio, y no se puede ignorar el hecho de que el programa “Today” es un gran negocio, que genera cientos de millones de dólares para NBC News cada año.

“Today” ocupa un lugar único en la cultura estadounidense, al haber inventado el propio concepto de la televisión matutina hace más de 70 años y al acompañar desde entonces a millones de espectadores al inicio de sus jornadas laborales.

Históricamente, el programa ha sido un imán para los anunciantes y ha ayudado a subvencionar el resto del trabajo de la organización de noticias.

Los analistas de la industria televisiva esperan que el episodio del regreso del lunes tenga una audiencia especialmente alta.

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