Los astronautas de Artemis II verán partes de la Luna que ningún ser humano ha visto antes. Así es como lo harán

Por Ashley Strickland, CNN

El tan esperado sobrevuelo lunar de la misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a realizar un reconocimiento pionero de la Luna este lunes, incluso de la cara oculta lunar que siempre permanece de espaldas a la Tierra.

La tripulación —compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, así como por el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen— observará características de la superficie lunar que ningún ojo humano había visto jamás.

De hecho, los astronautas ya han experimentado lo que el control de la misión en Houston describió como “alegría lunar” a medida que se han ido acercando al orbe plateado durante los últimos días.

El uso de una cámara equipada con un objetivo de 400 milímetros les ha permitido —desde una distancia que supera las dos terceras partes del trayecto hacia la Luna— identificar cráteres, rasgos y elementos topográficos lunares específicos; entre ellos, la inmensa cuenca Oriental, que nunca había sido vista ni fotografiada por seres humanos antes de esta misión. Este cráter, que tiene una extensión de 965 kilómetros de ancho, constituye una región de transición clave entre la cara visible y la cara oculta de la Luna.

“La Luna que estamos observando no se parece en absoluto a la Luna que se ve desde la Tierra”, afirmó Koch.

Pero, ¿cuánto podrán observar realmente los astronautas desde una distancia estimada de 6.550 km de la Luna? ¿Y qué podría revelar esta observación sobre los persistentes misterios lunares que los científicos están ansiosos por resolver? Además de haber recibido un exhaustivo entrenamiento para observar la Luna y sus características únicas, los astronautas poseen una de las herramientas científicas más extraordinarias de la humanidad: el don de la observación con sus propios ojos.

“Incluso desde una distancia tan remota como las 6.500 km, existen elementos que el ojo humano es capaz de captar con un nivel de detalle y precisión que resulta de gran importancia para la comunidad científica”, señaló Judd Frieling, director de vuelo de ascenso de la misión Artemis II.

Si bien los astronautas de las misiones Apolo también orbitaron la Luna —y lo hicieron a distancias aún más cercanas—, logrando avistar parte de la misteriosa cara oculta, las circunstancias del sobrevuelo de Artemis II presentan algunas diferencias significativas.

Las nueve misiones Apolo que se aventuraron más allá de la órbita terrestre tuvieron limitaciones en cuanto a qué partes de la Luna observaban, dependiendo de qué regiones estuvieran iluminadas por la luz solar durante el vuelo y de las trayectorias de sus cápsulas.

“Cuando se lanzaron las misiones Apolo, se priorizó el lanzamiento dentro de ventanas de oportunidad en las que la cara visible estuviera iluminada, ya que es allí donde aterrizaban las misiones”, declaró el sábado en una conferencia de prensa la Dra. Kelsey Young, responsable de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. “La cara oculta no estaba iluminada en el momento en que se encontraban en órbita”.

La cápsula Orion —bautizada Integrity por su tripulación— también sobrevolará la Luna, aunque a una distancia mayor. Los módulos de mando del programa Apolo orbitaban la Luna a una altura de 112 kilómetros sobre su superficie, mientras que la sonda robótica Lunar Reconnaissance Orbiter se aproxima a tan solo 48 kilómetros de su superficie plagada de cráteres.

La cápsula Integrity se acercará a una distancia estimada de 6.550 km durante su máxima aproximación. Esto significa que, desde la perspectiva de la tripulación, la Luna se verá del tamaño de un balón de baloncesto sostenido a la distancia de un brazo extendido.

Los sobrevuelos más cercanos de las misiones Apolo no permitieron a los astronautas observar los polos lunares. Sin embargo, Young señaló que la misión Artemis II goza de un punto de observación único: el disco lunar en su totalidad.

Esta visión integral de la Luna podría revelar nuevos datos sobre su historia, en particular sobre cómo las rocas espaciales —al impactar contra la superficie lunar y formar cráteres— han dejado al descubierto su interior y han dispersado fragmentos de roca por toda su superficie. La erosión y otros procesos geológicos en la Tierra han borrado, en esencia, los vestigios de esa misma historia de bombardeos en nuestro propio planeta; algo que, sin embargo, no ha ocurrido en la Luna.

“Ese periodo de la historia de nuestro planeta —al que ya no podemos acceder aquí en la Tierra, ni siquiera explorando las profundidades oceánicas— se conserva intacto en la Luna”, afirmó Young.

Durante la misión Apolo 17 —la última expedición tripulada del programa a la superficie lunar, realizada en 1972—, el astronauta y geólogo de la NASA Harrison Schmitt divisó tierra de color naranja y recolectó una muestra.

Una vez de regreso en órbita, la tripulación del Apolo 17 observó ese mismo matiz anaranjado en la superficie lunar; un hallazgo que, según explicó Young, reveló posteriormente que los procesos volcánicos habían permanecido activos en la superficie de la Luna durante un periodo más prolongado de lo que se creía.

“Esperamos que la tripulación señale cualquiera de esos sutiles matices de color, especialmente en aquellas zonas de la cara oculta que nunca antes han sido vistas por ojos humanos”, comentó Young. “Gracias a la información que nos proporcionó el programa Apolo, ahora podemos plantear interrogantes mucho más fundamentados”.

Si bien la tripulación de la misión Artemis II no realizará un alunizaje, sus observaciones sobre las variaciones cromáticas podrían arrojar nueva luz sobre el origen y la composición de la Luna, así como explicar por qué la cara visible y la cara oculta del satélite presentan diferencias tan marcadas entre sí.

La cara visible se caracteriza por tener una corteza delgada, una topografía de baja altitud y abundantes indicios de vulcanismo antiguo. Por el contrario, la cara oculta posee una corteza más gruesa, mayores elevaciones y un número considerablemente menor de vestigios de actividad volcánica pretérita.

La fotometría —es decir, el aprovechamiento de las distintas condiciones de iluminación que se suceden a lo largo del sobrevuelo— podría asimismo aportar perspectivas únicas, añadió Young.

Durante su fase de entrenamiento, los astronautas llevaron a cabo un experimento con arena. Al incidir la luz desde diferentes ángulos, lograron identificar la textura, el color y la topografía del material, un ejercicio que ofrece pistas sobre la manera en que ha evolucionado la superficie lunar.

“No podemos mover el Sol, pero sí podemos mover la Integrity”, señaló Young. “Al observar los mismos puntos de interés en más de una ocasión a lo largo del sobrevuelo, podrán realizar observaciones sobre dichos objetivos bajo condiciones de iluminación variables; un proceso que a otras naves espaciales les tomaría días, semanas, meses o incluso años completar”.

Además de las simulaciones, la tripulación se preparó para este histórico sobrevuelo lunar de múltiples maneras durante los meses previos al lanzamiento. Asistieron a clases impartidas por científicos —repasando intensamente tarjetas didácticas para asimilar la geografía lunar—, manipularon rocas para profundizar sus conocimientos geológicos e incluso se entrenaron como auténticos científicos de campo en las tierras altas de Islandia, un entorno que constituye un excelente análogo lunar aquí en la Tierra.

Los astronautas dedicarán aproximadamente cinco horas a la observación de la Luna durante el sobrevuelo. En cualquier momento dado, 180 grados de la Luna están iluminados, mientras que los otros 180 no lo están. El equipo científico de Artemis comenzó elaborando una lista de características que podrían ser visibles en toda la superficie lunar; posteriormente, la depuraron basándose en la trayectoria determinada por la fecha de lanzamiento, explicó Young.

La tripulación utilizará tres cámaras Nikon equipadas con diferentes lentes de zoom para capturar diversas características, tales como cuencas de impacto y antiguos flujos de lava. Asimismo, proporcionarán descripciones en vivo de lo que están observando a los científicos del Centro Espacial Johnson varias veces por hora.

“El simple hecho de que esta tripulación describa las imágenes de la Luna —las imágenes de la superficie lunar— les pondrá la piel de gallina”, afirmó Young. «Están absolutamente preparados no solo para ofrecer descripciones científicamente muy sólidas, sino también para transmitirnos verbalmente esa experiencia a quienes la seguimos desde aquí en la Tierra”.

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