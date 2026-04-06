El tiempo de pantalla “pasivo” puede aumentar el riesgo de demencia, según un estudio

Por Katia Hetter, CNN

No se trata solo de cuánto tiempo pasas sentado, sino de qué estás haciendo mientras estás sentado lo que puede afectar tu salud.

Ver televisión y otras conductas sedentarias “mentalmente pasivas” están vinculadas a un mayor riesgo de desarrollar demencia, mientras que actividades más estimulantes mentalmente, como los crucigramas, parecen ofrecer cierta protección, según un nuevo estudio.

Los hallazgos añaden matices a lo que sabemos sobre la salud cerebral y el envejecimiento, y sugieren que la actividad cognitiva es importante junto con la actividad física. Para comprender mejor qué significa esta investigación y cómo podemos proteger mejor la salud de nuestro cerebro, hablé con la experta en bienestar de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de urgencias y profesora clínica asociada en la Universidad George Washington. Anteriormente se desempeñó como comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Qué examinó este estudio sobre el comportamiento sedentario y cuáles fueron sus conclusiones?

Dra. Leana Wen: Este estudio, publicado en el American Journal of Preventive Medicine, siguió a más de 20.000 adultos en Suecia durante casi dos décadas para examinar cómo distintos tipos de comportamiento sedentario se asociaban con el riesgo de desarrollar demencia. Los participantes tenían entre 35 y 64 años al inicio del estudio. Informaron cuánto tiempo pasaban sentados y qué tipo de actividades realizaban durante ese tiempo. Estos datos se correlacionaron con diagnósticos posteriores de demencia, que se realizaron en 569 personas durante el período de estudio de casi 20 años.

Los investigadores hicieron una distinción importante entre comportamientos sedentarios mentalmente pasivos y mentalmente activos. Encontraron que las personas que pasaban más tiempo en actividades mentalmente pasivas tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia más adelante. En cambio, el tiempo dedicado a actividades mentalmente estimulantes mientras se está sentado se asoció con un menor riesgo.

También modelaron qué podría ocurrir si las personas cambiaban su comportamiento. Sustituir una hora de tiempo sedentario mentalmente pasivo por una hora de comportamiento sedentario mentalmente activo se asoció con una reducción de alrededor del 7 % en el riesgo de demencia. Añadir una hora de comportamiento sedentario mentalmente activo en general se asoció con una reducción del 4 %, y combinar el estímulo mental con la actividad física mostró un beneficio aún mayor, con un 11 % menos de riesgo de desarrollar demencia.

CNN: ¿Qué se considera comportamiento sedentario mentalmente pasivo frente a mentalmente activo?

Wen: En este estudio, los comportamientos mentalmente pasivos fueron aquellos que implican poco esfuerzo o participación cognitiva. Algunos ejemplos incluyen ver televisión o simplemente escuchar música sin interactuar con ella.

Los comportamientos sedentarios mentalmente activos, por otro lado, requerían atención, resolución de problemas o interacción. Este grupo incluía actividades como leer, hacer rompecabezas, dedicarse a pasatiempos como tejer o coser, o trabajar en una computadora de una manera que implique pensar y procesar información.

La distinción realmente tiene que ver con si el cerebro se está utilizando activamente o no. Dos personas podrían estar sentadas durante la misma cantidad de tiempo, pero el impacto cognitivo puede ser muy diferente según la actividad.

CNN: ¿Por qué las actividades mentalmente pasivas podrían estar vinculadas a un mayor riesgo de demencia?

Wen: Una explicación es que el cerebro se beneficia de ser desafiado. La participación cognitiva ayuda a mantener las conexiones neuronales y puede respaldar lo que se llama reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar los cambios con el tiempo.

Cuando las personas pasan largos períodos en actividades que requieren muy poco esfuerzo mental, esas vías pueden no ser estimuladas de la misma manera. A lo largo de meses y años, esa falta de participación podría contribuir al deterioro de la memoria y el pensamiento.

Otros factores biológicos y conductuales también pueden estar en juego. Las actividades mentalmente pasivas tienden a implicar períodos largos e ininterrumpidos de estar sentado, lo que puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro. Por otro lado, las actividades más atractivas suelen interrumpirse con pequeños cambios de atención o movimiento, lo que podría ser beneficioso.

Además, las actividades mentalmente estimulantes suelen ser más sociales o interactivas, lo cual en sí mismo se ha asociado con mejores resultados cognitivos. El sueño también puede desempeñar un papel. Las personas que pasan más tiempo en actividades pasivas pueden tener peor calidad de sueño, y cada vez se reconoce más que el sueño es importante para la memoria y la salud cerebral a largo plazo.

Al mismo tiempo, es importante señalar que este estudio no puede demostrar causa y efecto. Es posible que las personas con mejor función cognitiva basal sean más propensas a elegir actividades mentalmente estimulantes. Así que, aunque los hallazgos son convincentes, deben interpretarse como una asociación más que como una prueba de que elegir actividades pasivas conduce directamente a la demencia.

CNN: ¿Qué tipos de actividades deberían considerar las personas para mantener el cerebro estimulado?

Wen: La clave parece ser elegir pasatiempos que requieran pensamiento activo. Puede ser tan simple como leer un libro, hacer un crucigrama, jugar a un juego de estrategia, hablar con un amigo o aprender una nueva habilidad.

Los pasatiempos creativos también son excelentes opciones. Actividades como tejer, dibujar, escribir o tocar un instrumento musical activan distintas partes del cerebro. Incluso las tareas cotidianas pueden hacerse más estimulantes desde el punto de vista cognitivo al añadir un elemento de desafío, como probar una receta nueva o practicar otro idioma.

Se obtiene un beneficio adicional cuando estas actividades involucran a otras personas. La interacción social se ha vinculado de manera constante con una mejor salud cognitiva y un menor riesgo de demencia. Participar en actividades mentalmente estimulantes con otras personas mediante la conversación, pasatiempos en grupo o aprendizaje compartido puede proporcionar una capa adicional de protección.

CNN: ¿Significa esto que todo el tiempo frente a pantallas es perjudicial?

Wen: Depende mucho de cómo se utilice. Por ejemplo, ver televisión durante largos períodos sin interacción entraría en la categoría de mentalmente pasivo. En cambio, usar una computadora para resolver problemas, aprender un nuevo idioma o mantenerse en contacto con seres queridos puede ser mentalmente estimulante.

La preocupación que plantea este estudio no se centra tanto en las pantallas en sí, sino más bien en períodos prolongados de comportamiento de baja implicación. En el entorno actual, eso podría incluir cosas como desplazarse sin pensar o consumir contenido de manera continua en las redes sociales.

CNN: ¿Qué tan importante es la actividad física en comparación con la actividad mental para reducir el riesgo de demencia?

Wen: Ambas son importantes. La actividad física tiene beneficios bien establecidos para la salud cerebral, y un estilo de vida sedentario se asocia con un mayor riesgo de demencia. Lo que este estudio añade es la idea de que la actividad mental durante el tiempo sedentario también importa. También mostró que combinar la actividad física con conductas mentalmente estimulantes se asoció con una reducción aún mayor del riesgo de demencia que cualquiera de las dos por separado.

CNN: ¿Cuál es la conclusión clave para las personas que están preocupadas por el deterioro cognitivo?

Wen: La conclusión clave es que las pequeñas decisiones cotidianas pueden marcar una diferencia con el tiempo. Las personas deberían tratar de reducir los períodos prolongados de comportamiento pasivo y sustituirlos, cuando sea posible, por actividades que estimulen la mente.

Al mismo tiempo, debemos recordar que la salud cerebral está estrechamente ligada a la salud general. Eso significa mantenerse físicamente activo, mantener una buena salud cardiovascular, evitar fumar, seguir una dieta nutritiva y dormir lo suficiente. Basándonos en décadas de investigación, es la combinación de estos hábitos practicados durante años lo que ayuda a sostener la función cognitiva a largo plazo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.