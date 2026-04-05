¿Qué se ha encontrado y qué falta por aclarar en el rescate del aviador estadounidense?

Por Sophie Tanno, CNN

En una publicación triunfal en Truth Social este domingo en la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el segundo miembro del servicio estadounidense del avión de combate F-15E Strike Eagle derribado había sido rescatado.

La búsqueda de alto riesgo comenzó después de que la aeronave fuera derribada sobre Irán el viernes, y los medios estatales difundieran fotos de lo que afirmaron que eran los restos del avión, así como de un asiento eyectable dañado que, según un análisis de CNN, era compatible con el de un F-15E. El primer miembro de la tripulación fue rescatado con vida poco después del accidente.

Trump ha promocionado la operación como “la primera vez en la memoria militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo más profundo del territorio enemigo”.

Los detalles precisos de la asombrosa operación aún no han salido a la luz. Esto es lo que sabemos hasta ahora; y lo que no.

Ambos miembros del servicio estadounidense de un caza F-15 de EE. UU. que fue derribado sobre Irán el viernes ya fueron rescatados. El primero fue rescatado poco después del accidente y está recibiendo atención médica.

El segundo miembro del servicio, que era coronel, “sufrió lesiones”, según Trump; sin embargo, añadió que estará “muy bien”.

La operación de rescate involucró decenas de aeronaves, armadas con “las armas más letales”, dijo Trump. Ningún militar estadounidense murió ni resultó herida durante el rescate, añadió.

Como señaló el analista de seguridad nacional de CNN Alex Plitsas, el rescate evitó que el miembro de la tripulación se convirtiera en una “moneda de cambio estratégica” para Teherán.

No conocemos los detalles precisos de la operación de rescate ni dónde tuvo lugar. Plitsas dijo que podría pasar a la historia como “una de las operaciones de rescate más angustiosas en la historia militar de Estados Unidos”.

Sigue sin estar claro si Estados Unidos perdió más aeronaves en la operación. En un intento de restarle fuerza a un momento triunfal para Trump, la agencia estatal iraní Tasnim News dijo que “varias aeronaves enemigas estadounidenses” fueron destruidas en la región de Isfahán.

“Las aeronaves enemigas invasoras en el sur de Isfahán, incluidos 2 helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas y ahora están ardiendo”, dijo.

Varios medios oficiales iraníes publicaron un video que supuestamente muestra los restos humeantes de las aeronaves en una zona desértica. CNN no puede verificar su autenticidad y se ha puesto en contacto con las fuerzas armadas estadounidenses para solicitar comentarios.

La ubicación exacta y la identidad del segundo miembro del servicio siguen sin estar claras. Trump dijo que las fuerzas estadounidenses habían estado monitoreando su ubicación las 24 horas del día y “planificando diligentemente su rescate”.

Eyectarse de una aeronave militar somete a la tripulación a fuerzas extremas y puede provocar traumatismos, por lo que persisten preguntas sobre la naturaleza de sus lesiones. La expiloto de caza de la Infanteía de Marina Amy McGrath dijo anteriormente a CNN que es “algo muy violento para el cuerpo”.

A pesar de que muchos en Irán pedían la captura inmediata del segundo miembro de la tripulación estadounidense derribado, y de que funcionarios ofrecieron una recompensa a cualquiera que lo encontrara y lo entregara, logró evitar ser capturado detrás de las líneas enemigas durante casi dos días. Según el principal analista de seguridad de CNN Jim Sciutto, el aviador se puso en contacto con las fuerzas armadas estadounidenses ya el viernes.

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Con información de Danya Gainor, Jessie Yeung y Kit Maher, de CNN.