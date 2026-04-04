El testimonio de un médico de Hawai en su juicio por intento de homicidio convierte este caso en “su palabra contra la mía”

Por Nicki Brown, CNN

El médico de Hawai y su esposa se encontraron al borde de un precipicio una mañana de marzo del año pasado.

Era el 36º cumpleaños de ella y realizaban una pintoresca caminata en Oahu, en medio de una etapa difícil en su matrimonio, después de que la mujer confesara haber mantenido una aventura “emocional”.

Ella no quería continuar por el sendero, que discurría a lo largo del borde de un acantilado peligroso. Él sí. Lo que sucedió a partir de ese momento los llevó a una sala de tribunales en Honolulu, con el esposo acusado de intento de homicidio.

Arielle Konig, ingeniera nuclear, relató al jurado que su esposo, el Dr. Gerhardt Konig —anestesiólogo de profesión—, la empujó hacia el borde del acantilado, intentó inyectarle algo con una jeringa y le golpeó la cabeza repetidamente con una roca. Testificó en su contra el 24 de marzo, exactamente un año después del presunto ataque.

Su versión contrasta marcadamente con la de su esposo, quien subió al estrado esta semana para ejercer su propia defensa, explicando a los miembros del jurado que golpeó a Arielle en la cabeza con una roca en legítima defensa, después de que ella intentara empujarlo por el acantilado.

Gerhardt Konig es el acusado más reciente en un caso de gran repercusión mediática que decide testificar en su propia defensa; una maniobra arriesgada, dado que lo expone a un contrainterrogatorio. Brendan Banfield —acusado de matar a su esposa y a otro hombre— y Colin Gray —padre de un autor de un tiroteo escolar— subieron también al estrado para intentar convencer al jurado de su inocencia. Ambos hombres fueron declarados culpables de todos los cargos.

Gerhardt se ha declarado inocente del cargo de intento de homicidio sin premeditación. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El jurado que entiende en la causa de Konig deberá decidir, en última instancia, qué peso otorgar a los testimonios contradictorios que constituyen el eje central del juicio.

El caso ha incluido, asimismo, desgarradores testimonios de múltiples testigos, entre ellos el hijo de Gerhardt, quien afirmó que su padre le confesó el ataque durante una videollamada por FaceTime. Se prevé que el jurado comience a deliberar la próxima semana.

Arielle y Gerhardt Konig contrajeron matrimonio en 2018 y, posteriormente, tuvieron dos hijos juntos. Él tenía dos hijos de un matrimonio anterior, y uno de ellos se unió a la familia cuando se mudaron a Maui en 2023.

“Una vez que estuvimos aquí y nos instalamos, era la vida soñada”, declaró Gerhardt ante el jurado, describiendo las aventuras que la familia solía vivir.

Sin embargo, Gerhardt relató que comenzó a sospechar de su esposa al año siguiente, después de que ella realizara un viaje de negocios con un compañero de trabajo. Cuando Arielle empezó a pasar más tiempo con el teléfono, dijo él, comenzó a leer sus mensajes en secreto.

“Evidentemente, ella estaba borrando cosas e intentando ocultarlas”, afirmó Gerhardt. “Yo solo quería entender qué estaba pasando”.

Leyó conversaciones personales entre Arielle y su compañero de trabajo que abarcaban todo el día; a menudo, ambos intercambiaban fotos y enlaces a canciones, según relató Gerhardt. Las conversaciones presentaban cortes abruptos en los puntos donde parecía que se habían borrado mensajes, añadió.

Arielle testificó que mantuvo una “aventura emocional” con su compañero de trabajo y que solía borrar sus “mensajes de flirteo”, pero sostuvo que la relación nunca llegó a ser física. Cuando Gerhardt la confrontó acerca de dicha relación en diciembre de 2024, él se mostró “enfadado y molesto”, declaró ella.

Arielle se disculpó profusamente por la infidelidad y aseguró que haría cualquier cosa para salvar su matrimonio, según contó Gerhardt. A pesar de estar “devastado”, Gerhardt afirmó que decidieron permanecer juntos e intentar arreglar las cosas mediante terapia de pareja.

Los registros digitales presentados ante el tribunal durante el contrainterrogatorio de Gerhardt revelan que, durante este periodo turbulento, él revisó múltiples documentos relacionados con su divorcio anterior y con las finanzas de su actual esposa. Confirmó que, en caso de que Arielle falleciera, él recibiría sus fondos de jubilación.

“Respecto a todos esos documentos financieros que ha sacado a colación la Fiscalía: ¿acaso estaba intentando averiguar si resultaría más barato matarla que divorciarse de ella?”, preguntó el abogado defensor Thomas Otake.

“No”, respondió Gerhardt, añadiendo que revisó dichos registros como parte de su planificación financiera habitual.

En enero de 2025, Gerhardt prestó asistencia médica a una mujer que resultó herida por la caída de una roca en una cascada, hecho que confirmó durante el contrainterrogatorio. Al mes siguiente, su historial de búsqueda en internet mostró visitas a sitios web sobre caminatas difíciles en Oahu, la isla vecina a la que la pareja planeaba viajar para celebrar el 36º cumpleaños de Arielle. Una de las páginas web que visitó describía el pintoresco sendero “Pali Puka”, señalando que “gran parte del camino discurre al borde de un enorme precipicio”, según los registros digitales presentados por la Fiscalía ante el tribunal.

“Tengan cuidado al descender y vayan despacio, ya que el terreno puede ser resbaladizo y el precipicio parece muy implacable”, advertía el sitio web.

Gerhardt comentó que le atrajo la caminata de “Pali Puka” porque ofrecía hermosas vistas a lo largo de un sendero relativamente corto.

Tras llegar a Oahu para su escapada de fin de semana, los Konig visitaron un spa y se fueron de compras. Al día siguiente —el cumpleaños de Arielle— Gerhardt le regaló un collar y una tarjeta escrita a mano en la que le profesaba su amor, antes de que ambos emprendieran la ruta de “Pali Puka”.

Poco después de que la pareja comenzara la pintoresca caminata, Arielle se sintió incómoda debido a la pronunciada pendiente y se negó a continuar, según declaró ante el jurado. Su esposo siguió avanzando un tramo, y cuando regresó, pareció sorprendido de que ella siguiera allí, añadió.

Arielle se aferró a un árbol mientras se tomaban una selfie cerca del borde del acantilado. Cuando ella comenzó a caminar hacia Gerhardt una vez tomada la foto, él la sobresaltó.

“Me agarró con mucha fuerza por la parte superior de los brazos y me dijo: ‘Estoy jodidamente harto de esta mier**; vuelve allá’. Y comenzó a empujarme de regreso hacia el acantilado”, testificó ella.

Arielle forcejeó para zafarse y se arrojó al suelo, aferrándose a árboles y arbustos para impedir que él la empujara por el borde, relató. Entonces, su esposo se subió encima de ella y la inmovilizó, colocándose a horcajadas con las piernas cruzadas sobre su cintura.

“Él estaba encima de mí. Tenía una jeringa en la mano y me dijo: ‘Quédate quieta’”, testificó.

Arielle contó que logró golpear la mano de Gerhardt para que soltara la jeringa y luchó por escapar, mordiéndole el antebrazo y apretándole los testículos mientras gritaba pidiendo ayuda.

“Él me decía: ‘Cierra la p*** boca. Nadie va a oírte aquí. Nadie va a venir a salvarte’”, relató.

Acto seguido, Gerhardt le golpeó la cabeza repetidamente con una roca, afirmó Arielle, calculando que la agredió hasta diez veces.

“Simplemente empecé a gritar, porque en mi mente él estaba intentando dejarme inconsciente para poder arrastrarme y arrojarme por el borde. En ese momento, grité con todas mis fuerzas”, testificó. Finalmente, Arielle escuchó la voz de una mujer decir que estaba llamando al 911, testificó ella.

“Él se quedó paralizado y retrocedió de rodillas, alejándose de mí”, relató. “Yo me arrastré para alejarme muy lentamente”.

Dos mujeres que se encontraban en el sendero la ayudaron a ponerse a salvo, mientras que su esposo permaneció allí, inmóvil, dijo Arielle.

Las mujeres habían testificado anteriormente en el juicio que apenas habían comenzado su caminata cuando escucharon a una mujer gritar y vieron a un hombre golpeándola con una roca. Identificaron al hombre como el acusado.

Apenas unos minutos después de que la pareja comenzara a caminar, se enfrascaron en una discusión sobre el amante de Arielle, testificó Gerhardt.

“Simplemente me alejé subiendo por el sendero; era un momento en el que ambos estábamos realmente molestos el uno con el otro”, dijo. “Yo fui por un lado y ella se fue por otro”.

Cuando Gerhardt regresó junto a su esposa, ella se disculpó y dijo que no quería arruinar el día, testificó él. Arielle intentó animarlo —dijo él— y ambos se tomaron algunas fotografías juntos.

Mientras estaba absorto en sus pensamientos, contemplando el vacío desde el borde del acantilado —relató Gerhardt—, de repente sintió un empujón que casi lo hizo caer al abismo.

“Apenas logré sostenerme, me di la vuelta, la miré y le dije: ‘¿Qué car*** fue eso?’”, testificó el miércoles.

Cuando Gerhardt se acercó a su esposa, ella comenzó a gritar antes de derribarlos a ambos al suelo y agarrarle los testículos, relató él.

“Yo forcejeaba violentamente; logré liberar ambas manos e intentaba hacer que ella soltara mis testículos, y entonces ella me golpeó con una roca en un lado de la cara”, testificó.

Gerhardt dijo que le arrebató la roca de la mano a Arielle y la golpeó con ella dos veces en un costado de la cabeza. Ella entonces le soltó los testículos y huyó corriendo por el sendero junto con otros excursionistas, según su testimonio.

“Creo en el derecho a la legítima defensa, ¿saben? Pero, en ese momento, fue una especie de impulso”, dijo Gerhardt al jurado, añadiendo que se sentía “horrible” por haber lastimado a su esposa. “¿Tenía usted un plan para matar a su esposa en la montaña aquel día?”, preguntó Otake, el abogado defensor.

“No”, respondió Gerhardt.

Un patólogo forense, citado por la defensa, testificó que las lesiones de Arielle eran compatibles con haber recibido unos dos o tres golpes, y no alrededor de diez, como ella había estimado.

Gerhardt relató al jurado que se encontraba en un estado de “grave angustia emocional” tras el altercado con su esposa y que decidió quitarse la vida.

“En ese momento me sentía totalmente desesperanzado con respecto a todo”, dijo Gerhardt. “Me sentía horrorizado por lo que le hice a ella, por haberle provocado esto, por haber recurrido a la violencia contra mi esposa —la persona a la que más amo en el mundo— y, en cierto modo, también me sentía desesperanzado en cuanto a nuestra relación”.

Gerhardt relató que tomó una decisión de último momento: llamar a su hijo de 19 años para despedirse.

El hijo, Emile Konig, testificó el martes que, durante la llamada por FaceTime, su padre le confesó el ataque y amenazó con quitarse la vida.

Gerhardt dijo “que no regresaría a Maui y que cuidara bien de los niños más pequeños”, testificó Emile. “(Dijo) que Ari —mi madrastra— le había sido infiel y que él había intentado matarla”.

Aproximadamente una hora después, Gerhardt supuestamente volvió a llamar a su hijo por FaceTime y le repitió varias veces que iba a arrojarse por un acantilado, y que ya había contemplado el suicidio durante los meses anteriores. “Voy a hacerlo antes de que me atrape la Policía”, dijo Gerhardt, según el testimonio de su hijo.

Emile afirmó que esa fue la última vez que habló con su padre.

Gerhardt sostuvo que no le dijo a su hijo que había intentado matar a Arielle, aunque admitió que los detalles de la conversación eran confusos debido a su estado de angustia. Recordó haberle dicho a su hijo que Arielle había tenido una aventura, que había resultado herida y que tenía la cabeza sangrando.

“Creo que me decía a mí mismo, algo así como: ‘Ella dijo que intenté matarla’”, comentó.

A Gerhardt se le quebró la voz al recordar el testimonio de Emile, en el que su hijo se refirió a él únicamente como “el acusado”.

“Él me salvó la vida ese día”, dijo Gerhardt mientras se secaba el rostro con unos pañuelos de papel. “Pero yo lo puse en la situación en la que se encuentra ahora: una situación en la que él cree que intenté matarla”.

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Con información de Jean Casarez y Eric Levenson, de CNN.