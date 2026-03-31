Un juez dictamina que la construcción del salón de baile de la Casa Blanca “¡tiene que detenerse!”

Por Devan Cole y Betsy Klein, CNN

Un juez federal bloqueó el martes al presidente Donald Trump para que no siguiera adelante con ningún trabajo adicional en un enorme nuevo salón de baile de US$ 400 millones en el antiguo emplazamiento del Ala Este de la Casa Blanca.

“El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!”, escribió el juez Richard Leon.

Leon, designado por el expresidente George W. Bush, dijo que estaba retrasando la implementación de su fallo durante dos semanas para permitir que el Gobierno apele. Pero advirtió que “cualquier construcción sobre el nivel del suelo durante los próximos catorce días que no cumpla” con su fallo “corre el riesgo de ser derribada dependiendo del resultado de este caso”.

El Gobierno de Trump informó de inmediato al juez que apelará.

El meollo del asunto, concluyó Leon en su decisión, era que Trump no había recibido la aprobación de los legisladores para emprender el audaz proyecto de construcción, lo cual, según dijo, era requerido por la ley federal.

“(A) menos y hasta que el Congreso bendiga este proyecto mediante autorización legal, ¡la construcción tiene que detenerse!”, escribió, añadiendo que la “buena noticia” es que Trump y el Congreso pueden trabajar para autorizar el proyecto.

Trump, un exdesarrollador inmobiliario, ha estado personalmente involucrado en los detalles del salón de baile, desde los planos de planta hasta la selección de mármol.

“Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para hacer esto, pero… estoy librando guerras y otras cosas, pero esto es muy importante, porque esto va a estar con nosotros durante mucho tiempo”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo por la noche, añadiendo: “Creo que será el mejor salón de baile en cualquier lugar del mundo”.

El proyecto del salón de baile tiene un tamaño estimado de aproximadamente 89.000 pies cuadrados (unos 27.127 metros cuadrados), según el arquitecto principal Shalom Baranes. En contraste, la estructura principal de la Casa Blanca, la Mansión Ejecutiva, tiene solo 55.000 pies cuadrados (16.700 metros cuadrados).

Trump ha sostenido que el proyecto no está sujeto a ninguna supervisión y que debería poder continuar con él sin ningún escrutinio serio. Ha prometido que estará terminado en el verano de 2028, meses antes de que deje el cargo.

El presidente publicó un mensaje en redes sociales momentos después del fallo del juez, calificando al grupo de preservación histórica que presentó la impugnación legal como un “Grupo de Lunáticos de la Izquierda Radical”. La demanda, dijo en términos generales, “No tiene mucho sentido, ¿verdad?”. No abordó si planeaba apelar.

A lo largo del fallo de 35 páginas, Leon enfatizó repetidamente que el Congreso tiene un papel que desempeñar en el proyecto.

“El Presidente puede en cualquier momento acudir al Congreso para obtener autoridad expresa para construir un salón de baile y hacerlo con fondos privados”, escribió Leon. “De hecho, el Congreso incluso puede optar por asignar fondos para el salón de baile, o al menos decidir que algún otro esquema de financiación es aceptable”.

“De cualquier manera, el Congreso conservará así su autoridad sobre la propiedad de la nación y su supervisión sobre el gasto del Gobierno”, escribió el juez. “Y el pueblo estadounidense se beneficiará de que las ramas del Gobierno ejerzan sus funciones prescritas constitucionalmente. ¡No es un mal resultado!”

Al fallar contra Trump, Leon también dijo que el presidente se había apoyado indebidamente en una ley federal que otorga a los presidentes la autoridad para usar fondos del Congreso para el “cuidado, mantenimiento, reparación” y la “alteración” de la Casa Blanca, entre otras cosas, para justificar su decisión de avanzar unilateralmente con la construcción.

Esa ley, dijo el juez, no permite la “demolición total de edificios enteros y la construcción de otros nuevos”.

“Según la interpretación de los demandados, prácticamente cualquier cambio en la Casa Blanca podría enmarcarse como una ‘alteración’ o ‘mejora’”, escribió. “De hecho, algunos incluso podrían considerar derribar la Casa Blanca y construir en su lugar un rascacielos moderno como una ‘mejora’”.

El caso fue presentado el año pasado por el National Trust for Historic Preservation, el principal grupo de preservación histórica del país, que argumentó que Trump estaba actuando ilegalmente cuando siguió adelante con el proyecto sin la aprobación del Congreso.

En rondas anteriores de disputas legales sobre el salón de baile, Leon declinó intervenir después de no quedar convencido por los argumentos del grupo. Pero después de que el grupo presentara nuevos alegatos a principios de este mes, quedó claro que el juez no creía que Trump estuviera actuando legalmente.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y con la oficina del presidente de la Cámara, Mike Johnson, para obtener información sobre los próximos pasos y sobre si el Congreso podría, en última instancia, votar un proyecto de ley para aprobar el proyecto.

Carol Quillen, la presidenta y directora ejecutiva del National Trust for Historic Preservation, por su parte, calificó el fallo del martes como “una victoria para el pueblo estadounidense”.

“Estamos satisfechos con el fallo del juez Leon de hoy, que ordena detener cualquier construcción adicional del salón de baile hasta que el Gobierno cumpla con la ley y obtenga una autorización expresa para seguir adelante”, dijo.

La Casa Blanca ha dicho repetidamente que cualquier construcción por encima del nivel del suelo podría comenzar tan pronto como en abril, y el fallo también llega días antes de que se espere que una comisión clave, integrada por leales a Trump, dé luz verde a los planes.

La National Capital Planning Commission, que supervisa la planeación de edificios y terrenos federales en la capital del país, tiene previsto celebrar una votación final sobre el proyecto el jueves por la mañana, que se espera ampliamente que se apruebe pese a miles de comentarios públicos que se oponen abrumadoramente a los planes.

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