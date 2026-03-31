Trump contribuyó a impulsar las ambiciones de Medio Oriente en materia de IA. ¿Su guerra podría frustrarlas?

Por Lisa Eadicicco y John Liu

El presidente Donald Trump llegó a Medio Oriente la primavera pasada, donde cerró acuerdos que catapultarían a los países del Golfo a la carrera mundial por la inteligencia artificial.

Acompañado por un séquito de directores ejecutivos de grandes empresas tecnológicas durante su viaje, desde Sam Altman de OpenAI hasta Andy Jassy de Amazon, Trump elogió una región que “forja un futuro donde Medio Oriente se define por el comercio, no por el caos” en un discurso en Riad.

Nueve meses después, el conflicto con Irán ha provocado ataques con drones y misiles contra centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, interrumpiendo infraestructuras críticas en la nube, dejando fuera de servicio algunos servicios digitales y poniendo en entredicho la visión del presidente de Estados Unidos, así como las ambiciones de la región del Golfo en materia de inteligencia artificial.

Países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han apostado fuertemente por la IA para diversificar y transformar sus economías dependientes del petróleo. Y gigantes tecnológicos estadounidenses como Amazon, OpenAI y Microsoft ven la energía abundante y barata, así como la vasta extensión de territorio de los estados del Golfo, como claves para el desarrollo de su infraestructura de IA.

Pero una guerra prolongada podría cambiar ese panorama, advirtieron los analistas.

“Si esto se prolonga durante un par de meses, creo que habrá que replantearse prácticamente todo”, dijo Paul Meeks, jefe de investigación tecnológica del banco de inversión Freedom Capital Markets.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros países consideran la IA como un pilar fundamental de sus estrategias económicas posteriores al petróleo, posicionándose como aspirantes a superpotencias en IA en una reñida carrera global.

La ambición ha comenzado a dar sus frutos. Con decenas de miles de millones comprometidos con infraestructura de IA, como centros de datos y alianzas con empresas tecnológicas líderes a nivel mundial, los países del Golfo han escalado posiciones en los rankings de financiación y preparación.

En agosto del año pasado, la firma de investigación y consultoría Gartner proyectó que el gasto en tecnología de los países de Medio Oriente alcanzaría los US$ 155.000 millones en 2025, con US$ 9.500 millones destinados a inversiones en centros de datos, lo que supone un aumento de casi el 70 % con respecto al año anterior.

Como parte de los acuerdos que Trump ayudó a negociar el año pasado, Amazon, Nvidia y otras empresas firmaron alianzas multimillonarias con Humain, la startup de IA respaldada por el estado saudí, para construir “fábricas de IA”. En los Emiratos Árabes Unidos, Trump firmó un acuerdo con el país para construir el mayor complejo de centros de datos fuera de Estados Unidos en Abu Dabi.

Pero a medida que la guerra se intensifica, Irán amenazó con ataques contra la “infraestructura tecnológica del enemigo”, vinculada a empresas como Amazon, Microsoft, Google, Oracle, Nvidia y Palantir. Las amenazas a infraestructuras críticas, desde instalaciones petroleras hasta plantas desalinizadoras, también podrían afectar a los centros de datos, que consumen grandes cantidades de energía y agua.

“La guerra está dejando en el aire la inversión en centros de datos”, afirmó Ginger Matchett, geoestratega del Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington. “Hasta ahora, la protección de los centros de datos se ha centrado principalmente en prevenir los ciberataques, no los ataques con drones o misiles que dañan físicamente la infraestructura”.

La semana pasada, Amazon informó de interrupciones en los servicios de su centro de datos en Bahréin debido a la guerra, tras ataques similares con drones iraníes contra dos de sus centros de datos en los Emiratos Árabes Unidos y otro en Bahréin a principios de este mes. Amazon declinó hacer más comentarios sobre el alcance de los daños, más allá de las actualizaciones en su sitio web.

Además de entrenar la IA, los centros de datos —compuestos por supercomputadoras que funcionan las 24 horas— sustentan los servicios digitales y almacenan enormes cantidades de datos. Los daños sufridos por las instalaciones de Amazon en la región han interrumpido el funcionamiento de numerosos sitios web y provocado fallos en las aplicaciones.

Por ahora, Amazon ha ayudado a sus clientes a migrar sus cargas de trabajo a centros de datos en otras regiones, debido a que las interrupciones persisten.

Sin embargo, la seguridad física de estos complejos es solo una parte del riesgo. Los ataques a las plantas desalinizadoras, que convierten el agua de mar en agua potable y son fundamentales en el árido Medio Oriente, podrían plantear desafíos adicionales para estas instalaciones, que requieren agua para la refrigeración.

Sin embargo, los analistas se muestran cautelosamente optimistas ante la posibilidad de que el conflicto amaine en cuestión de semanas.

Dada la enorme demanda de electricidad, la energía ha sido el principal obstáculo para la expansión de los centros de datos de IA, ya que la disponibilidad y el coste de la energía determinan en gran medida dónde se construyen las instalaciones.

Las abundantes reservas de petróleo de los estados del Golfo, su gran capacidad financiera y el sólido respaldo gubernamental hacen que la región sea “incomparable” en muchos aspectos para las inversiones en IA, dijo Marc Einstein, director de investigación especializado en IA en Counterpoint Research, una empresa de inteligencia de mercado.

“Están muy convencidos de que el espectáculo va a seguir adelante”, dijo. “El futuro de la IA en la región sigue siendo muy prometedor, pero los plazos podrían haberse visto afectados”.

El cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para aproximadamente el 20% del consumo mundial de crudo según la Agencia Internacional de Energía , también podría añadir urgencia a los esfuerzos de diversificación de la región.

“En todo caso, estos gobiernos podrían decir: ‘Oye, ¿sabes qué? Tenemos que acelerar aún más el desarrollo de la IA y otras cosas, porque mira lo que puede pasar’”, dijo Einstein.

Amazon y Microsoft declinaron comentar si el conflicto ha afectado sus planes de inversión en la región. CNN también se ha puesto en contacto con Google y Oracle, que también han anunciado importantes inversiones en inteligencia artificial en la región, para obtener sus comentarios.

Pero Matt Garman, director ejecutivo de la división de computación en la nube de Amazon, que gestiona los centros de datos, declaró a CNN en una entrevista anterior a principios de este mes que se siente “tan optimista como siempre” respecto a la inversión a largo plazo en Medio Oriente.

Si bien los riesgos físicos para la infraestructura de IA son motivo de preocupación, los analistas afirman que las consecuencias económicas de la guerra tendrán una mayor influencia en el gasto tecnológico.

Si la Reserva Federal de Estados Unidos pospone los recortes de las tasas de interés debido a que la guerra genera inflación, los costos de financiación para las empresas tecnológicas podrían aumentar, dijo David Miller, director de inversiones y gestor sénior de cartera en Catalyst Funds.

Pero todo depende de cuánto dure el conflicto, lo que deja a los gigantes tecnológicos a la expectativa, según Dan Ives, analista de Wedbush Securities.

“Si se prolonga, tendrán que replantearse todo, retrasar los planes y considerar la posibilidad de recortar otros”, dijo Ives. “Porque esto nunca estuvo en la hoja de ruta”.

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