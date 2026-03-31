Trump comparte imágenes del imponente proyecto de su biblioteca presidencial en Miami

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Este lunes, el presidente Donald Trump compartió imágenes de cómo podría ser su biblioteca presidencial, dando un vistazo de cómo la instalación, ubicada en Florida, podría conmemorarlo en el futuro.

En el video de casi dos minutos compartido por el presidente en Truth Social, un rascacielos domina el horizonte de Miami con el nombre de Trump prominentemente exhibido cerca de la cima de la estructura. Muestra a los visitantes entrando al edificio a través de un arco dorado adornado con el sello presidencial. Una vez dentro, el interior ficticio presenta exhibiciones que replican paisajes de la Casa Blanca, iconografía que hace referencia a la carrera política de Trump y una variedad de aeronaves en exhibición, incluido el Air Force One.

No está claro si las imágenes, que parecen haber sido generadas por inteligencia artificial, representan los planos definitivos del diseño. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener más información, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Las representaciones, diseñadas por el estudio de arquitectura Bermello Ajamil, con sede en Miami, incluyen al ostentoso Despacho Oval de Trump y al Jardín de Rosas. Las escenas de las maquetas también se asemejan al “Paseo de la Fama Presidencial” instalado en la Columnata Oeste y a los planos de un inmenso salón de baile que Trump espera construir donde antes se encontraba el Ala Este.

En el video también aparecen referencias a momentos clave del ascenso político de Trump. Se ve a los visitantes subiendo por una escalera mecánica dorada, muy parecida a la que Trump utilizó al anunciar su primera candidatura presidencial. Dentro de un enorme auditorio, se observa en el escenario una imponente estatua dorada del presidente con el puño en alto, imitando su reacción tras el atentado contra su vida en Butler, Pensilvania, en julio de 2024.

El video también muestra una réplica del Air Force One en exhibición, muy similar al Pabellón del Air Force One en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, junto con otras aeronaves.

Trump ha declarado que un lujoso avión catarí, que se transforma en el Air Force One, irá directamente a su biblioteca presidencial tras dejar el cargo. Sin embargo, el modelo que aparece en el video está pintado con la actual combinación de colores azul celeste y blanco del programa, en lugar de la paleta de rojo, blanco, dorado y azul oscuro que el presidente ha seleccionado para los futuros aviones.

Eric Trump, hijo del presidente y director de la fundación de la biblioteca, promocionó las representaciones gráficas en X el lunes por la noche.

“Este emblemático edificio sobre el agua en Miami, Florida, será un testimonio perdurable de un hombre extraordinario, un promotor inmobiliario excepcional y el mejor presidente que nuestra nación haya conocido jamás”, afirmó.

Si bien Eric Trump anunció el año pasado que el Miami Dade College sería la sede de la biblioteca, esos planes se toparon con un obstáculo cuando un juez bloqueó temporalmente la venta del terreno después de que un activista presentara una demanda alegando que se había violado la ley de transparencia gubernamental de Florida.

Según la fundación, el terreno elegido tiene más de una hectárea (2,63 acres) y estará junto a la Torre de la Libertad de Miami, que sirvió como centro de procesamiento para los cubanos que huían del comunismo en la década de 1960.

Según la fundación, en 2025 el terreno fue cedido a la misma mediante votación del Gabinete por el Estado de Florida. Fue elegido por el presidente después de que Eric Trump y su equipo evaluaran varios emplazamientos en toda Florida, según la fundación.

“La Biblioteca Presidencial Trump será uno de los edificios más magníficos del mundo y un testimonio vivo del impacto imborrable que el presidente Trump ha tenido en Estados Unidos y su gente”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado.

Trump, neoyorquino de nacimiento, se declaró legalmente residente de Florida en 2019. Ese mismo año cambió su residencia permanente a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, mediante documentos presentados ante el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach.

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Con información de Molly English y Samantha Waldenberg, de CNN.