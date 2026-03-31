Padres temen que sus hijos nacidos en EE.UU. se conviertan en apátridas si Trump gana el caso sobre ciudadanía por nacimiento

Por Juan Fritze, CNN

En los 26 años transcurridos desde que huyó de Colombia a Estados Unidos, “Pilar” ha obtenido su permiso de trabajo, se ha graduado de la escuela secundaria, ha desarrollado una carrera como asistente legal y ha comprado una casa en Florida.

Pero según la teoría legal que el presidente Donald Trump defiende ante la Corte Suprema para acabar con la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, esta madre de 35 años, que pidió ser identificada como Pilar, se encuentra en situación de “presencia temporal”.

Y si la Corte, de mayoría conservadora (6-3), permite que el decreto de Trump entre en vigor, sus futuros hijos quedarían, en la práctica, sin nacionalidad.

Cuando la Corte Suprema escuche los argumentos el miércoles sobre el decreto de Trump que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento, se espera que el principal abogado de apelaciones del Gobierno se centre en la inmigración ilegal y el “turismo de nacimiento”.

Lo que ha recibido mucha menos atención son los millones de personas, como Pilar, que han vivido en el país legalmente durante años o incluso décadas, pero que, sin embargo, se verían afectadas por esta política.

A algunos se les permite vivir y trabajar en Estados Unidos a través de programas humanitarios, como la política DACA de la era Obama.

Otros llevan años esperando que el Gobierno revise sus solicitudes de asilo. Según una estimación, si la orden de Trump entrara en vigor, a los hijos de hasta 6,5 ​​millones de personas que residen legalmente en Estados Unidos se les podría negar la ciudadanía.

“No tengo ningún documento que acredite que soy estadounidense”, declaró Pilar, cuyo hijo forma parte de la demanda colectiva que se tramita ante el tribunal, en una entrevista con CNN, “pero esto es todo lo que sé”.

Pilar y otras personas entrevistadas para este reportaje solicitaron el anonimato porque temen represalias por hablar abiertamente en un momento en que la administración Trump ha intensificado la represión contra la inmigración ilegal y legal.

Los demandantes que impugnan a la administración también permanecen anónimos en los registros judiciales.

El nombre “Bárbara” en el caso Trump contra Bárbara —la apelación que actualmente está pendiente ante la Corte Suprema— es un seudónimo de una ciudadana hondureña que solicita asilo.

El caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, uno de los más importantes que la Corte Suprema considerará este año, aborda una promesa central que Trump hizo durante su campaña electoral.

El Departamento de Justicia solicita a la Corte Suprema que ratifique un decreto que el presidente firmó el primer día de su segundo mandato y que reinterpreta la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, tal como se ha entendido durante más de un siglo.

Todos los demás tribunales que han examinado esa solicitud la han denegado.

El caso gira en torno al significado de la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos”.

Los abogados de Trump han centrado su atención en la segunda parte de dicha cláusula: “sujetas a su jurisdicción”. Según ellos, esta frase excluye a los inmigrantes indocumentados.

“Los hijos de extranjeros con residencia temporal no están sujetos completamente a la jurisdicción política de Estados Unidos y, por lo tanto, no se convierten en ciudadanos por nacimiento”, declaró el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, ante la Corte Suprema en argumentos escritos a principios de este año.

“En los debates previos a la ratificación de la enmienda, los miembros del Congreso reconocieron que los hijos de extranjeros ‘con residencia temporal en este país’ no son ciudadanos”, señaló.

Trump y sus aliados afirman que la redacción nunca tuvo la intención de otorgar automáticamente la ciudadanía a ciudadanos extranjeros para sus hijos.

Según ellos, cuando los redactores incluyeron la frase “sujeto a su jurisdicción”, se referían a que la ciudadanía por derecho de nacimiento se extendería a quienes tuvieran una “lealtad directa e inmediata” a Estados Unidos.

Una forma clara de demostrar esa lealtad, de acuerdo con el Gobierno, es estar “domiciliado” en el país y no simplemente de paso.

Pero los grupos que se oponen a la orden de Trump afirman que ninguna de esas palabras —lealtad o domicilio— aparece en el texto de la 14 Enmienda. Además, sostienen que es difícil argumentar que personas como Pilar no estén domiciliadas en Estados Unidos.

“Domicilio significa vivir en un lugar con la intención de permanecer allí de forma indefinida o permanente”, declaró Cecillia Wang, directora legal nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, quien se enfrentará al Gobierno durante los argumentos orales del miércoles.

“Si la ciudadanía de una persona depende de si sus padres tenían la intención, al momento de su nacimiento, de residir permanentemente en Estados Unidos, ¿cómo se podría siquiera implementar eso?”, agregó Wang. “Depende de la intención subjetiva”.

Pilar, beneficiaria del programa DACA, llegó a Estados Unidos con su madre cuando tenía 9 años, huyendo de la inestabilidad y la violencia que azotaban Colombia en aquel entonces. Estaba embarazada cuando Trump asumió la presidencia y describió sentirse “un poco asustada” cuando cumplió su promesa de firmar el decreto.

Cuando su hija nació a finales del año pasado, Pilar se apresuró a obtenerle un pasaporte.

Ahora se pregunta si podrá hacerlo si decide tener otro hijo.

“Vengo de una familia numerosa”, comentó. “Nuestro sueño siempre fue tener tres o cuatro hijos, pero ahora lo pienso”.

Los defensores de los inmigrantes afirman que existe una desconexión entre el objetivo declarado del Gobierno y cómo funcionaría el decreto en la práctica.

“El Gobierno quiere centrarse en el turismo de ciudadanía por nacimiento como si esa fuera la mayoría de la población”, comentó Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo. “La mayoría de la población son personas como Pilar, que viven aquí legalmente y tienen una vida en Estados Unidos”.

Para muchos inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos, regresar a su país de origen no es una opción.

Lily llegó a Estados Unidos desde Ucrania hace cuatro años, después de que Rusia atacara su ciudad al comienzo del conflicto a gran escala entre ambos países. Se encuentra legalmente en Estados Unidos gracias a un programa humanitario creado por la administración Biden en 2022, llamado “Unidos por Ucrania”.

El año pasado, Trump habló de la posibilidad de poner fin a ese programa para unos 240.000 ucranianos.

“No queremos perjudicar a nadie, desde luego que no queremos perjudicarlos, y estoy analizando esa cuestión”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca el pasado mes de marzo. “Hay quienes piensan que es apropiado, y quienes no, y tomaré la decisión muy pronto”.

Pero nunca se hizo ningún anuncio y Lily, junto con decenas de miles de personas más, ha seguido beneficiándose del programa mientras la guerra continúa. Regresar a Ucrania, según declaró a CNN, sería “como una sentencia de muerte”.

Desde su llegada a Estados Unidos, Lily se graduó de la universidad, encontró trabajo y se estableció en Pensilvania.

Ella y su esposo tuvieron un hijo a finales del año pasado, aproximadamente un mes después de que la Corte Suprema emitiera un fallo en otro caso más técnico relacionado con la orden de ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump.

“Encontramos refugio en Estados Unidos, y mi bebé nació aquí”, declaró Lily a CNN. “Para mí no se trata solo de una cuestión legal. Se trata del derecho a pertenecer, a sentirme segura y a tener un futuro estable”.

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