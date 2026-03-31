Las universidades se convierten en nuevo frente de batalla de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán

Por Adam Pourahmadi

En los últimos días, las universidades y los centros de investigación científica iraníes han sido objeto de una serie de ataques, lo que suscita la preocupación de que las instituciones académicas se estén convirtiendo en un nuevo frente de batalla de la guerra.

El Ministerio de Ciencia de Irán afirmó que al menos 21 universidades han resultado dañadas en ataques desde que comenzó la guerra, y que los propios académicos han sido blanco de ataques, en lo que Teherán alega que es un intento de debilitar los cimientos científicos y culturales del país.

CNN ha geolocalizado varios videos que muestran edificios dañados en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, una institución de la capital centrada en ingeniería que lleva mucho tiempo formando a especialistas en campos relevantes para los sectores industrial y de defensa de Irán.

Un video grabado antes del amanecer del sábado muestra un centro de investigación de la universidad reducido a escombros, con metal retorcido, ladrillos y restos esparcidos por el lugar. Un edificio cercano parece estar en llamas. Otro video, publicado posteriormente, muestra columnas de humo que se elevan desde los restos, con ventanas destrozadas en los edificios adyacentes.

La universidad, fundada en 1929 como la primera institución iraní dedicada a la formación de ingenieros, declaró que los ataques estadounidenses e israelíes causaron daños materiales, pero no víctimas mortales. También condenó lo sucedido y calificó los ataques contra instituciones académicas como una violación del derecho internacional.

Los ataques han provocado advertencias de represalias iraníes que ya han perturbado la educación superior en el Líbano, Qatar y otros estados del Golfo.

“Las universidades son normalmente infraestructuras civiles, y atacarlas directamente puede constituir un crimen de guerra a menos que se utilicen con fines militares”, afirmó Janina Dill, profesora de seguridad global en la Universidad de Oxford y codirectora del Instituto de Oxford para la Ética, el Derecho y los Conflictos Armados.

“Almacenar armas o planificar ataques desde un edificio universitario podría convertirlo en un objetivo militar legítimo, pero la educación o la investigación por sí solas no suelen considerarse suficientes para convertir el edificio en un objetivo militar”, afirmó.

Las FDI dijeron haber atacado el lunes en Teherán lo que describieron como infraestructura militar en algunos recintos universitarios, incluida la Universidad Imam Hossein, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica. Alegaron que las instalaciones se utilizaban para el desarrollo de armas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que los ataques israelíes han matado a varios científicos nucleares iraníes, enmarcándolos en una campaña más amplia para debilitar el programa nuclear de Irán.

El vicerrector de investigación de la Universidad de Teherán, Manouchehr Moradi, afirmó que los ataques van más allá de los objetivos militares.

“Las universidades son centros de pensamiento y diálogo, y cualquier acto de violencia o amenaza en este espacio se considera un ataque a los cimientos del progreso nacional y la dignidad humana”, declaró a la agencia estatal de noticias iraní IRNA.

Hizo un llamamiento a la comunidad académica internacional para que respondiera, afirmando que tiene el deber de defender la “independencia académica”.

Los ataques a las universidades están generando interrogantes incómodos para los iraníes que viven en las cercanías.

“Las universidades están prácticamente vacías, así que la gente se pregunta: ‘¿Qué hay debajo de la superficie? ¿Están fabricando misiles balísticos? ¿Qué están haciendo?’ La gente está asustada”, dijo un residente de Teherán que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

Según los analistas, los ataques contra universidades y las amenazas de represalias de Irán contra instituciones académicas en el extranjero apuntan a una escalada del conflicto y a objetivos potencialmente divergentes entre las partes involucradas.

“Los ataques demuestran que los objetivos de Israel no necesariamente coinciden con los de Estados Unidos”, afirmó Dina Esfandiary, responsable de Medio Oriente en Bloomberg Economics. “Israel busca desestabilizar el gobierno, cambiarlo y sembrar el caos. Un Irán débil representa una menor amenaza para Israel”.

Esfandiary afirmó que la respuesta de Irán hasta el momento ha seguido un patrón premeditado.

“Irán ha seguido una escalada despiadada, pero gradual. Han respondido a cada ataque estadounidense/israelí en su territorio amenazando con atacar de la misma manera en los estados árabes del Golfo, pero dando tiempo a Estados Unidos e Israel para que retrocedan antes de cumplir su amenaza”, dijo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que atacaría universidades afiliadas a Estados Unidos e Israel en Medio Oriente en respuesta a los ataques contra instituciones académicas iraníes.

Su amenaza ha sido tomada en serio.

La Universidad Americana de Beirut anunció el domingo que operaría completamente a distancia durante dos días “por precaución”, mientras que la Universidad Libanesa Americana también anunció un cambio a la enseñanza en línea “como medida de precaución dadas las amplias amenazas a las instituciones educativas en la región”.

Muchas universidades se pasaron a la modalidad en línea cuando comenzó la guerra hace más de un mes.

El Ministerio de Educación de Qatar ordenó a todas las escuelas y universidades que adoptaran la enseñanza a distancia el 28 de febrero, primer día del conflicto. Los campus afiliados a Estados Unidos en el país, incluidos los vinculados a la Universidad de Georgetown, la Universidad Texas A&M y la Facultad de Artes de la Universidad Virginia Commonwealth, continúan impartiendo clases exclusivamente en línea.

En un correo electrónico enviado a los estudiantes el domingo y al que tuvo acceso CNN, el decano de la Universidad Northwestern en Qatar, Marwan Kraidy, dijo: “Ante los recientes acontecimientos y como medida de precaución, cerraremos temporalmente el acceso al edificio de la NU-Q hasta nuevo aviso”.

Las instituciones vinculadas a Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han adoptado medidas similares.

“No cabe duda de que, si quisieran, podrían atacar universidades estadounidenses en el Golfo”, dijo Esfandiary. “Pero esto probablemente acabaría con cualquier simpatía que aún les quede a nivel internacional”.

En Irán, el nuevo curso académico comenzará a principios de abril, pero todas las clases se impartirán de forma virtual hasta nuevo aviso.

Shrooq Alyafei y Farida Elsebai contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

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