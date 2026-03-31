Italia se quedó sin Mundial por tercera vez consecutiva

Por Federico Leiva, CNN en Español

¿Cómo puede ser que el tetracampeón de la Copa del Mundo, el segundo seleccionado más ganador de la historia de la competencia, no juegue el primer Mundial de 48 selecciones? Sí, habrá casi medio centenar de países participando en Canadá, Estados Unidos y México, pero Italia no estará entre ellos, después de perder este martes ante Bosnia y Herzegovina en uno de los repechajes de la UEFA.

La Azzurri, que había vencido sin problemas a Irlanda del Norte el jueves pasado, tuvo un buen comienzo en tierra bosnia y se puso 1-0 en el marcador, aprovechando un error letal del portero Vasilj, que, presionado por el ataque italiano, rechazó al medio del campo, justo a los pies de Nicolo Barella, quien asistió a Moise Kean, autor de una gran definición.

Parecía el partido ideal para los italianos: estaban ganando, trasladando toda la presión al seleccionado local, que comenzaría a dejar espacios en su defensa en su búsqueda del empate.

Sin embargo, desde el gol de Kean, todo fue cuesta abajo para los hoy vestidos de blanco. El equipo, voluntaria o involuntariamente, comenzó a jugar cada minuto un poco más retrasado, y es cierto que de contragolpe casi sentencia la historia Kean, pero también que, cediendo el terreno, los bosnios llenaron de centros el área de Donnarumma, imbatible en los primeros 45 minutos.

La historia acabó por complicarse cuando Alessandro Bastoni cortó con una fuerte infracción un contragolpe bosnio de mucho peligro. El público local estalló en furia con la oportunidad negada, pero de alegría cuando dos segundos después el juez Clément Turpin expulsó al número 21.

Si Italia no tenía hasta allí muchos deseos de plantarse en terreno rival, mucho menos cuando se quedó con 10 hombres. La resistencia italiana respondió una y otra vez ante los intentos bosnios, principalmente aéreos. Cuando parecía que Bosnia se quedaba ya sin ideas y tiempo, apareció una distracción defensiva a diez minutos del final. Donnarumma salvó la primera, un cabezazo de Dzeko, pero el rebote quedó a merced de Tabakovic, que la mandó al fondo de la red.

Ni uno ni otro tuvieron precisión en los últimos minutos, y tampoco en el tiempo suplementario, donde cierto temor a perder el partido ya empezaba a rondar por las cabezas de los 22 futbolistas. Así, la tanda de penales se hizo inevitable.

Espósito erró primero, y luego el travesaño devolvió el furioso remate de Cristante en el tercer turno. La selección local, que apenas jugó un Mundial en toda su historia como país independiente, estuvo implacable. Cuatro remates, cuatro goles, y la selección cuatro veces campeona del Mundial, afuera.

Para Italia es la tercera vez consecutiva que falla en su intento de clasificar a la Copa del Mundo. Las tres fueron con caídas en repechaje: Suecia de cara a Rusia 2018 y Macedonia del Norte de cara a Qatar 2022. Aunque es cierto que Italia viene haciendo malos papeles en la cita máxima desde que fue campeona del mundo en 2006. Después de eso, hilvanó dos salidas en fase de grupos consecutivas y otras tres ediciones sin siquiera participar.

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