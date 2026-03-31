El FBI devuelve a Perú 48 piezas culturales precolombinas recuperadas en EE.UU.

Por Sol Amaya, CNN en Español

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunció que devolvió a Perú 48 piezas culturales precolombinas que fueron recuperadas en territorio estadounidense.

Los objetos, hallados tras investigaciones en Nuevo México y Nevada, fueron devueltos formalmente en una ceremonia de repatriación en la Embajada de Perú en Washington el 24 de marzo.

“El FBI se enorgullece de colaborar con el Ministerio de Cultura de Perú para devolver artefactos significativos para el patrimonio cultural de su nación”, dijo el Subdirector Heith Janke de la División Criminal del FBI, según un comunicado del organismo. “Nos complace ver estos objetos de regreso a casa para que puedan ser apreciados y disfrutados aún más”, añadió.

Según detalla el comunicado, entre las piezas devueltas hay “pinturas y textiles de la época colonial, cerámica y ornamentos de plata, abarcan siglos de historia peruana”, algunos vinculados a culturas precolombinas, como la Chancay (posteriormente el Imperio Inca), “lo que subraya la riqueza del patrimonio cultural restaurado gracias a este esfuerzo”.

Los objetos fueron encontrados tras una investigación y análisis jurídico en Santa Fe y Las Vegas, un trabajo conjunto entre el Programa de Delitos Artísticos del FBI, la Embajada de Perú y las autoridades estadounidenses y peruanas.

“Estos objetos serán una muestra tangible de la significativa cooperación bilateral durante el próximo Tercer Taller sobre la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, organizado por la Embajada de Estados Unidos en el Perú en colaboración con los ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura”, declaró el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, según un comunicado de prensa.

“Hemos reafirmado el compromiso que comparten nuestros países para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales”, dijo Darren Beattie, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de EE.UU, según el comunicado.

El tráfico ilícito de bienes culturales es un fenómeno extendido en América Latina. Perú ha logrado repatriar más de 1.700 bienes desde 2023 gracias a la cooperación internacional.

Con información de la agencia EFE

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