Corte Suprema permite impugnar la prohibición de “terapias de conversión” para jóvenes gays y transgénero

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema respaldó este martes la impugnación presentada por un consejero religioso contra la prohibición de Colorado sobre la “terapia de conversión” para menores gays y transgénero. Se trata de un nuevo revés legal para la comunidad LGBTQ que tendrá repercusiones en casi la mitad del país.

Técnicamente, la decisión no anula la ley —la cual permanece vigente por el momento—, pero implica que los tribunales inferiores deberán revisarla nuevamente aplicando el nivel más estricto de escrutinio judicial; un resultado que deja a dicha prohibición en una situación sumamente precaria.

El juez Neil Gorsuch redactó la opinión mayoritaria del tribunal, que se resolvió con 8 votos a favor y 1 en contra. La jueza Ketanji Jackson, de tendencia liberal, emitió un voto disidente.

Gorsuch dijo que la ley de Colorado requería una revisión mucho más rigurosa bajo la Primera Enmienda.

“Colorado puede considerar su política esencial para la salud y la seguridad públicas”, escribió Gorsuch. “Sin duda, los gobiernos censores a lo largo de la historia han creído lo mismo. Pero la Primera Enmienda sirve de escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”.

Por su parte, la jueza Jackson, la única disidente, dijo que creía que la decisión de sus colegas “abre una caja de Pandora peligrosa” al socavar el derecho de los estados a regular la atención médica.

“La Constitución no supone un obstáculo para la regulación razonable de los tratamientos médicos perjudiciales solo porque la atención médica deficiente se brinde a través de la palabra en lugar de mediante un bisturí”, escribió Jackson, miembro del ala liberal del tribunal, nombrado por el expresidente Joe Biden.

También advirtió que sus colegas no habían considerado “las posibles implicaciones a largo plazo y desastrosas” de su decisión.

“En definitiva, dado que la mayoría está jugando con fuego en este caso, me temo que la gente de este país acabará quemándose”, escribió.

“Nos encontramos en una pendiente resbaladiza: por primera vez, la Corte Suprema ha interpretado la Primera Enmienda para avalar el riesgo de daño terapéutico a los niños al limitar la capacidad del Estado para regular a los proveedores médicos que tratan a pacientes mediante el habla”, escribió Jackson.

Continuó: “¿Qué sigue? En el peor de los casos, nuestro sistema médico se desmorona a medida que diversos profesionales de la salud con licencia —terapeutas, psiquiatras y presumiblemente cualquier otra persona que afirme utilizar el lenguaje al administrar tratamientos a los pacientes— comienzan a ejercer ampliamente su recién adquirido derecho constitucional a brindar atención médica deficiente”.

En respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, el Proyecto Trevor, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio y la intervención en crisis que apoya a jóvenes LGBTQ, dijo que el fallo era “un trágico paso atrás para nuestro país que pondrá en riesgo la vida de los jóvenes”.

“Estos esfuerzos, independientemente de cómo los denominen sus defensores o de lo que diga cualquier tribunal, siguen demostrando causar daños psicológicos duraderos”, declaró el director ejecutivo del grupo, Jaymes Black, en un comunicado.

“Los jóvenes LGBTQ+ sometidos a terapias de conversión tienen más del doble de probabilidades de intentar suicidarse que sus pares”, agregó Black. “Por eso se han promulgado leyes de protección en más de 20 estados, y cuentan con el apoyo de todas las principales asociaciones médicas y de salud mental del país”.

El fallo del tribunal se produjo en un día clave para las personas transgénero en Estados Unidos: el martes es el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero.

Este día, que tiene como objetivo celebrar los logros de los activistas por los derechos de las personas trans y aumentar la concienciación sobre los desafíos constantes a los que se enfrentan las personas transgénero y no conformes con el género, se conmemora anualmente el 31 de marzo.

Este día ha adquirido un nuevo significado en los últimos años, ya que los estados gobernados por el Partido Republicano han seguido adelante con la promulgación de leyes dirigidas contra miembros de la comunidad, y el presidente Donald Trump actuó con rapidez tras regresar al cargo el año pasado para revertir los avances recientes logrados a nivel federal por los estadounidenses transgénero.

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