La destrucción del vital radar de una aeronave de EE.UU. podría dificultar la detección de amenazas iraníes, según analistas

Por Brad Lendon, Isaac Yee y Thomas Bordeaux, CNN

La destrucción de un avión E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudita podría perjudicar la capacidad de Estados Unidos para detectar a distancia amenazas iraníes entrantes, según analistas.

Imágenes impactantes del avión siniestrado, geolocalizadas por CNN, muestran su cola desprendida y su característico domo de radar giratorio —una parte crítica del sistema de alerta temprana y control aerotransportado, o AWACS— en el suelo en la Base Aérea Prince Sultan.

La pérdida del AWACS es “un golpe serio para las capacidades de vigilancia (de Estados Unidos)”, dijo el analista militar de CNN Cedric Leighton, excoronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ha volado en ese tipo de aeronave.

“Puede afectar potencialmente la capacidad (de Estados Unidos) para controlar aeronaves de combate y guiarlas hacia sus objetivos o protegerlas de enfrentamientos con aeronaves hostiles y sistemas de misiles”, dijo.

CNN se ha puesto en contacto con el Comando Central de Estados Unidos para solicitar comentarios sobre la destrucción del avión.

El AWACS permite la vigilancia aérea de hasta 310.000 kilómetros cuadrados de espacio de batalla, desde el suelo hasta la estratósfera, y ha sido un componente vital de las fuerzas de combate estadounidenses durante décadas. La flota de 17 E-3, y la experiencia de Estados Unidos al utilizarlos a lo largo de los años, es vista por analistas como una gran ventaja de la que goza Washington.

Las imágenes del avión destruido comenzaron a aparecer en redes sociales durante el fin de semana. CNN geolocalizó las imágenes en la base aérea del centro de Arabia Saudita comparándolas con una imagen satelital del 11 de marzo, que mostraba el avión E-3 en el mismo lugar que aparece en las fotos recientes.

CNN ya había informado previamente que un ataque contra la base aérea dejó al menos a 10 militares estadounidenses heridos. No se reportaron muertes. Un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos también resultó dañado, según fuentes.

El avión E-3 en sí es un poderoso puesto de mando aerotransportado, además de una plataforma de vigilancia.

Puede rastrear alrededor de 600 objetivos al mismo tiempo: desde otras aeronaves, hasta misiles, grandes drones e incluso tanques en el campo de batalla.

El personal a bordo del E-3 puede transmitir esa información en tiempo real a los comandantes en el teatro de operaciones, a los buques en el mar o de regreso al Pentágono.

Mientras tanto, los controladores a bordo del AWACS pueden dirigir cazas interceptores hacia amenazas entrantes o enviar aeronaves de ataque para apoyar a tropas terrestres bajo fuego.

Un informe de este mes del Center for a New American Security califica al AWACS como el “mariscal de campo” del campo de batalla, “al proporcionar con agilidad una conciencia situacional crítica y una coordinación en tiempo real que convierte salidas individuales en una fuerza dominante”.

El informe describe al AWACS como “un activo indispensable para las operaciones militares de Estados Unidos hoy y en el futuro previsible”.

Peter Layton, exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana e investigador del Griffith Asia Institute, dijo que los radares aerotransportados aumentan exponencialmente el tiempo de detección de amenazas.

En el conflicto actual, un E-3 podría detectar un dron iraní Shahed entrante lanzado a 320 km de distancia unos 85 minutos antes que un radar basado en tierra, dijo Layton.

Como son móviles, los AWACS pueden desplazarse rápidamente a nuevas zonas de crisis y son un objetivo más difícil para los adversarios que los radares fijos en tierra.

Analistas cuestionaron este lunes cómo Estados Unidos permitió que el E-3 quedara vulnerable a un ataque iraní.

“A menudo se toman medidas extraordinarias para protegerlo del fuego enemigo hostil mientras está en vuelo. A veces recibe escoltas de cazas y nunca se le permite sobrevolar territorio hostil para mantenerlo a salvo”, dijo Leighton.

Calificó la pérdida del E-3 en tierra como “una grave falla en nuestros esfuerzos de protección de la fuerza”.

Leighton también dijo que el ataque podría indicar que Irán está recibiendo ayuda para apuntar contra activos clave de Estados Unidos.

“Lo más probable es que Rusia le haya dado a Irán coordenadas geográficas e imágenes satelitales que proporcionaron la ubicación precisa”, dijo.

El ataque muestra cómo Irán está siendo selectivo al ir tras un número limitado de objetivos de alto valor con las fuerzas de las que dispone, escribió en X Kelly Grieco, investigadora del Stimson Center.

Señaló ataques contra infraestructura de radar y de comunicaciones satelitales en otras bases estadounidenses de la región desde que comenzó la guerra.

“Irán va tras los radares que detectan amenazas, los aviones cisterna que mantienen a los cazas en el aire y los AWACS que dirigen la batalla. Eso es una campaña de contradefensa aérea. Adaptada a lo que Irán realmente puede hacer. Y el daño es real”, escribió Grieco.

Analistas también señalaron el tamaño y la antigüedad de la flota estadounidense de E-3 y la presión que las operaciones en Medio Oriente están ejerciendo sobre ella.

El E-3 es un recurso limitado en la flota de Estados Unidos: solo había 17 al inicio del año, según el directorio 2026 World Air Forces de FlightGlobal.com. Eso es menos AWACS que bombarderos B-2 (20).

Y son antiguos. El primer avión se incorporó a la flota de la Fuerza Aérea en 1978, y la flota estadounidense se ha reducido desde 32 aeronaves en 2015.

Los reactores de cuatro motores, basados en el fuselaje comercial del Boeing 707, llevan una tripulación de vuelo de cuatro personas, además de 13 a 19 especialistas de misión, una cifra que puede variar según la asignación específica, de acuerdo con la Fuerza Aérea.

Los aviones costaban alrededor de US$ 270 millones en dólares del año fiscal 1998, según la Fuerza Aérea, unos US$ 540 millones hoy.

Además de Estados Unidos, Arabia Saudita, Francia y Chile operan el E-3, y la OTAN cuenta con su propia fuerza conjunta de 14.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha estado evaluando reemplazos para la flota envejecida, pero el Pentágono aún no se ha decidido por una plataforma, aunque algunos prototipos están en desarrollo.

La Marina de Estados Unidos opera una aeronave similar, pero mucho más pequeña, de alerta temprana y control aerotransportado: el E-2 Hawkeye, que puede despegar desde portaaviones y se utiliza para vigilar el espacio de batalla de los grupos de ataque de portaaviones.

Pero el Hawkeye no es un reemplazo sencillo para el Sentry. Como es más pequeño, el Hawkeye tiene menos tripulación para monitorear el espacio de batalla y, al ser un turbohélice en lugar de un reactor, no puede volar tan alto como el Sentry, lo que significa que su radar no puede cubrir tanto territorio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.