La disputa sobre la ciudadanía por nacimiento amenaza con generar “caos” en la demostración del estatus de los recién nacidos

Por John Fritze, CNN

El juez Brett Kavanaugh parecía un fiscal exaltado el año pasado cuando lanzó una serie demoledoras preguntas prácticas sobre cómo el presidente Donald Trump llevaría a cabo su plan para reescribir la forma en que se ha entendido la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos durante más de un siglo.

“¿Tendrían que cambiar los hospitales la forma en que procesan a los recién nacidos?”, preguntó Kavanaugh. “¿Tendrían que hacer algo diferente los gobiernos estatales? ¿Cómo determinarían los funcionarios federales la ciudadanía si un certificado de nacimiento ya no fuera suficiente?”

“Los funcionarios federales tendrán que averiguarlo, básicamente”, logró decir el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, en medio de una ráfaga de preguntas rápidas.

“¿Cómo?”, insistió Kavanaugh.

“Así que, pueden imaginarse varias maneras…”, comenzó Sauer.

“¿Como cuáles?”, interrumpió Kavanaugh.

Mientras la Corte Suprema se prepara para considerar la validez del decreto de Trump que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, la mayoría de las preguntas prácticas que Kavanaugh planteó hace un año siguen sin respuesta. Algunas de estas preguntas se refieren a la pesadilla burocrática que los estadounidenses, incluidos los ciudadanos estadounidenses, podrían enfrentarse a la hora documentar el estatus migratorio de un niño. Otras ahondan en la esencia misma de lo que significa ser ciudadano estadounidense.

La mayor parte de los argumentos que el tribunal presentará esta semana se centrarán en la historia de la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, que establece claramente que “todas las personas nacidas” en Estados Unidos que estén “sujetas a su jurisdicción” son ciudadanas. Los argumentos escritos tanto de Trump como de los grupos que impugnan esta política se centran principalmente en lo que los redactores de la Constitución quisieron decir con “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos.

Detrás de ese debate teórico subyace la incertidumbre sobre cómo se implementaría el decreto de Trump, firmada el primer día de su segundo mandato, si la Corte Suprema, de mayoría conservadora (6-3), la aprobara. Las preguntas de Kavanaugh el año pasado sugirieron no solo que la idea de Trump era radical, sino también que podría ser inviable.

Las agencias federales han publicado una serie de documentos orientativos que explican cómo solicitar pasaportes, números de la Seguridad Social y programas de asistencia social según el plan de Trump. Sin embargo, algunos de estos documentos han generado tantas preguntas como respuestas.

Si se permitiera que la política entrara en vigor, crearía “una oleada de confusión y caos legal”, predijo Jill Habig, CEO de Public Rights Project, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal a los gobiernos estatales y locales y que presentó un escrito en el caso en el que se oponía a la administración de Trump.

“Este es el problema de intentar cambiar cientos de años de texto constitucional y precedentes con lo que es esencialmente un memorándum”, dijo Habig. “Todos los sistemas que tenemos en este país para probar la ciudadanía se basan normalmente solo en un certificado de nacimiento”.

Cuando el Tribunal Supremo analizó el tema de la ciudadanía por derecho de nacimiento el año pasado, se enfrentó a una cuestión técnica sobre si los tribunales podían suspender temporalmente una directiva presidencial mientras se evaluaba su legalidad. A finales de junio, el tribunal votó 6-3 a favor de limitar la capacidad de los tribunales inferiores para bloquear este tipo de políticas a nivel nacional mediante un procedimiento muy utilizado en aquel momento. Sin embargo, el tribunal dejó abierta la posibilidad de recurrir a otras vías para suspender dichas políticas, como las demandas colectivas, y el decreto de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento quedó nuevamente en suspenso días después.

Pero en esta ocasión, el tribunal debatirá la legalidad del decreto en sí. Se espera una decisión para finales de junio.

Kavanaugh suele mostrarse muy respetuoso durante las audiencias orales, pero su animado intercambio con Sauer ofreció una perspectiva del pensamiento de un voto clave en el ala conservadora del tribunal. El segundo juez propuesto por Trump para la Corte Suprema suele alinearse con el Gobierno, y votó en contra cuando el tribunal anuló los aranceles de emergencia de Trump a principios de este año.

En respuesta a las duras preguntas, Sauer declaró en aquel momento que las agencias federales solicitarían documentación a los padres de los recién nacidos para demostrar su “presencia legal en el país”. Añadió que, en el caso de una persona que trabajara temporalmente en Estados Unidos, el Gobierno podría consultar su nombre en las bases de datos de visados ​​gubernamentales.

Pero eso, señaló Kavanaugh, significaba que el Gobierno tendría que realizar controles a los padres de más de 3,6 millones de bebés que nacen en Estados Unidos cada año.

“¿Para todos los recién nacidos?”, replicó Kavanaugh. “¿Así es como va a funcionar?”

Trump ha insistido en que el decreto tiene como objetivo combatir el “turismo de maternidad”; es decir, los inmigrantes que vienen a Estados Unidos brevemente con el propósito de tener un hijo.

La Decimocuarta Enmienda se adoptó para otorgar la ciudadanía a los esclavos liberados y a sus hijos, según ha declarado el Gobierno, no a las personas que se encuentran temporalmente en el país de forma ilegal. Y solo desde que el tribunal dictó un precedente histórico en 1898 que respaldaba la idea de la ciudadanía por derecho de nacimiento, afirma el Gobierno, se ha arraigado una “interpretación errónea reciente” del alcance de la cláusula.

“Esa interpretación es insostenible”, declaró el Departamento de Justicia ante el Tribunal Supremo.

Además, afirma que ha “incentivado la entrada ilegal a Estados Unidos y ha alentado a los ‘turistas de nacimiento’ a viajar a Estados Unidos únicamente para obtener la ciudadanía para sus hijos”.

Pero si se permite que el decreto de Trump entre en vigor, su impacto iría mucho más allá de las personas a las que supuestamente va dirigida. Los críticos dicen que cambiaría radicalmente el significado de la ciudadanía estadounidense, pasando de un concepto ligado a la geografía a uno vinculado a la ascendencia. Y eso, según ellos, representa un marcado alejamiento de la visión de la generación fundadora.

“No deberíamos considerar la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento de forma aislada. Deberíamos verla como parte del experimento estadounidense y del rechazo a las ideas continentales de linaje y ascendencia”, dijo Vikram Amar, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, quien ha escrito extensamente sobre el tema. “Todo el experimento estadounidense se basa en fundamentar tus oportunidades y tu futuro en quién eres y en cómo construyes tu propia igualdad, en lugar de en la familia o el linaje en el que naciste”.

Tras el fallo de la Corte Suprema en el primer caso sobre ciudadanía por derecho de nacimiento el año pasado, la administración de Trump comenzó a publicar una serie de documentos orientativos que explicaban la implementación del decreto. Entre esos documentos se encuentra uno del Departamento de Estado que explica cómo los funcionarios solicitarían “pruebas originales de la ciudadanía o el estatus migratorio de los padres” para tramitar una solicitud de pasaporte. En otras palabras, para obtener un pasaporte, una persona nacida después de la entrada en vigor del decreto tendría que documentar que sus padres eran ciudadanos.

Para obtener un número de Seguro Social, la agencia primero consultaría su propia base de datos para verificar los registros de los padres. Un problema con este método es que la propia Administración del Seguro Social ha reconocido durante años que potencialmente millones de sus registros de inmigración son inexactos, en parte porque el sistema depende de que las personas actualicen sus propios registros cuando cambia su estatus.

“No es un sistema para demostrar la ciudadanía”, dijo Habig. “Es un sistema para registrar los números de la Seguridad Social, y eso no es lo mismo”.

Los tribunales inferiores solo abordaron superficialmente las consideraciones prácticas de la implementación del decreto, que eran importantes para determinar si quienes impugnaban a Trump tenían legitimación para demandar. En julio, un tribunal federal de apelaciones con sede en San Francisco ratificó el fallo de un juez de Seattle que bloqueaba la política de Trump a nivel nacional en un caso presentado por un grupo de estados gobernados por demócratas. Una decisión separada, a principios de ese mismo mes, de un juez de Nueva Hampshire prohibió la aplicación del decreto de Trump contra cualquier bebé que pudiera verse afectado por la política en una demanda colectiva.

Trump apeló ambos fallos ante la Corte Suprema, pero los magistrados solo accedieron a escuchar los argumentos en el caso de Nueva Hampshire.

A pesar de las inquietudes surgidas en torno a la implementación del decreto presidencial, la administración Trump señala que muchos otros países cuentan con un sistema similar. Es probable que Sauer mencione este punto cuando regrese a la Corte Suprema este miércoles.

La concepción estadounidense inicial de la ciudadanía por derecho de nacimiento se inspiró en gran medida en el enfoque del Reino Unido, que otorgaba una ciudadanía casi universal a los bebés nacidos en suelo inglés. Sin embargo, los aliados de Trump señalan que esto cambió en 1983, cuando los británicos abolieron la ciudadanía automática por derecho de nacimiento.

“Prácticamente ningún país desarrollado mantiene un sistema de ciudadanía que se asemeje al enfoque actual de Estados Unidos”, declaró la administración ante la Corte Suprema.

Los críticos replican que, en el caso del Reino Unido, el Parlamento promulgó una ley. Trump, en cambio, intenta cambiar el significado de la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante un decreto.

Varios informes señalan que la experiencia en el Reino Unido no fue nada sencilla. Algunas de las preocupaciones que los grupos plantean ante la Corte Suprema ya se habían experimentado en el extranjero. Los inmigrantes caribeños que se trasladaron al Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial por invitación del Gobierno, o sus hijos, tuvieron dificultades para demostrar su ciudadanía en lo que se conoció como el escándalo Windrush.

Según la ley de 1983, esos inmigrantes y sus hijos ya no podían demostrar su ciudadanía con un certificado de nacimiento.

“La teoría pudo parecer sencilla, pero la práctica fue brutal”, dijo el grupo Reprieve en un informe presentado ante la Corte Suprema en febrero, en referencia a la experiencia del Reino Unido. “Un sistema basado en una norma clara y concisa dio paso a algo que la burocracia no pudo administrar, dejando a personas que habían vivido toda su vida como británicas sin poder demostrarlo por escrito”.

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