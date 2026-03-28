Señales contradictorias de Trump sobre la guerra con Irán frustran a los legisladores republicanos y a sus aliados políticos

Por Adam Cancryn y Sarah Ferris, CNN

Las señales contradictorias del presidente Donald Trump sobre el futuro de la guerra en Irán han provocado una creciente frustración entre los legisladores republicanos y sus aliados, quienes temen que la administración aún carezca de un objetivo final claro después de cuatro semanas de combates.

En los últimos días, Trump ha expresado simultáneamente su deseo de paz y su disposición a sumergir a Estados Unidos en una fase nueva y más peligrosa de la guerra.

El presidente ha insistido en que Irán está deseoso de negociar una tregua, al tiempo que ha ordenado el envío de miles de tropas más a la región en los próximos días y semanas.

Y a medida que Trump se acerca al plazo que él mismo se ha impuesto para una guerra que insiste en que va adelantada y que, en la práctica, ya está ganada, se ha negado repetidamente a especificar qué constituiría una victoria, dejando a casi todos, salvo a sus asesores más cercanos, en la incertidumbre.

“Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por llegar a un acuerdo. No es cierto”, declaró Trump el jueves, pocos días después de celebrar los avances hacia la negociación de una resolución “completa y total” de la guerra. “Estoy todo lo contrario a desesperado. Me da igual”.

Las vacilaciones minuto a minuto y las señales contradictorias que emanan de la Casa Blanca han inquietado a legisladores, aliados políticos e incluso a algunos asesores y colaboradores de Trump, quienes reconocen que tienen poca idea de lo que sucederá a continuación y albergan crecientes dudas sobre la gestión que hace la administración de un conflicto cargado de peligros políticos y económicos.

En los últimos días, Trump ha intentado forzar un acuerdo rápido con Irán, amenazando con ataques a infraestructuras críticas y una posible invasión terrestre para convencer al régimen de que ceda.

Sin embargo, si estas amenazas fracasan, sus aliados temen que esto pueda sentar las bases para un desenlace aún más impredecible y potencialmente desestabilizador.

A pesar del deseo de Trump de concluir la guerra en cuestión de días, los funcionarios han tenido dificultades en recientes reuniones informativas clasificadas para detallar cómo planean lograr objetivos clave si Irán no coopera, como la reapertura del estrecho de Ormuz o el fin definitivo de las ambiciones nucleares de Irán, según los legisladores presentes.

La Casa Blanca se ha visto sometida a presiones contrapuestas: los aliados árabes instan a Trump a no dejar tras de sí un régimen iraní aún más peligroso, mientras que algunos miembros del Partido Republicano le presionan para que declare la victoria y abandone la guerra antes de que los votantes se desilusionen aún más con su presidencia.

En los mercados financieros mundiales, las señales de alerta también se están intensificando.

Tras un breve retroceso a principios de esta semana, impulsado por el optimismo de que una solución diplomática estaba al alcance, los precios del petróleo han seguido disparándose hasta alcanzar nuevos máximos, ignorando las garantías de Trump de que el sufrimiento causado por su “pequeña escala” en Irán está a punto de terminar.

“A todos les preocupa que se convierta en un atolladero en Medio Oriente”, manifestó un aliado cercano de Trump, que pidió anonimato para describir el ambiente cada vez más sombrío entre muchos en el círculo del presidente. “Esa ha sido la historia de Medio Oriente desde que tengo memoria, así que no entiendo por qué no vieron el potencial de lo que esto podría llegar a ser”.

En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el “primer instinto de Trump es siempre la diplomacia”, razón por la cual inicialmente intentó negociar con el régimen iraní antes de lanzar su campaña militar.

“Ahora que Estados Unidos está aniquilando la capacidad de misiles balísticos y la armada del régimen, están suplicando llegar a un acuerdo”, afirmó. “El presidente está dispuesto a escuchar, pero si no aceptan la realidad del momento actual, sufrirán un golpe más duro que nunca”.

Aun así, incluso entre los principales asesores de Trump, sus preparativos para la siguiente fase de la guerra reflejan la incertidumbre sobre qué camino elegirá el presidente.

Los funcionarios se han esforzado por brindarle a Trump la máxima libertad de acción, ofreciéndole una amplia gama de opciones para llevar a cabo su campaña.

Han tenido cuidado de no asumir compromisos firmes que él pudiera contradecir posteriormente, incluso si eso significaba confundir a los aliados o aumentar la incertidumbre en el mercado.

Durante la última semana, funcionarios de la administración Trump han restado importancia a la posibilidad de desplegar tropas terrestres e insistido en que Trump está dispuesto a utilizar todas las opciones a su alcance para aplastar al régimen.

Y han descrito sus objetivos bélicos como prácticamente consumados, aunque se han negado a especificar cuánto tiempo más llevará lograrlos por completo.

“Se acabará cuando el presidente decida que se acaba”, declaró el secretario del Interior, Doug Burgum, en una conferencia de la industria energética a principios de esta semana, al tiempo que afirmaba que el aumento repentino de los precios del petróleo y el gas provocado por la guerra equivalía solo a un “incremento temporal”.

En los últimos días, Trump ha manifestado en privado su deseo de poner fin a la guerra pronto y centrarse en otras prioridades, según fuentes cercanas al asunto, especialmente ante la creciente preocupación por las consecuencias económicas y la proximidad de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos sitúa el índice de aprobación de Trump en materia económica en un 29%, una cifra inferior a la que alcanzó el expresidente Joe Biden durante su mandato.

Esta semana, la Casa Blanca reprogramó un viaje a China para mediados de mayo, lo que algunos interpretaron como una fecha límite flexible para el fin de la guerra.

Mientras tanto, Trump ha presionado para que se inicien conversaciones diplomáticas, designando al vicepresidente J.D. Vance, junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, para liderar las negociaciones.

Sin embargo, esas conversaciones podrían avanzar lentamente, y ambas partes parecen estar muy distanciadas, al menos públicamente.

Aún no está claro quién hablará en nombre de los iraníes en esas negociaciones, declaró el viernes el secretario de Estado Marco Rubio, mientras Estados Unidos esperaba una respuesta a su propuesta inicial de paz de 15 puntos.

Trump y su equipo han ofrecido poca claridad sobre cómo planean orquestar una salida limpia de Medio Oriente especialmente en las próximas semanas, una perspectiva que ha puesto al descubierto nuevas fisuras dentro del Partido Republicano.

Algunos legisladores republicanos de alto rango, desesperados por obtener información, criticaron públicamente al Pentágono por dos sesiones informativas que calificaron de decepcionantes.

Según los legisladores, durante esas sesiones clasificadas, los funcionarios del Departamento de Defensa se mostraron evasivos al ser interrogados por miembros de ambos partidos sobre por qué Trump estaba concentrando tropas y cómo planeaba poner fin a la guerra.

“Es justo decir que no se pudieron responder todas las preguntas que hicieron los miembros”, declaró el senador republicano Mike Rounds de Dakota del Sur.

Otros, incluidos algunos de los mayores defensores en materia de defensa dentro del Partido Republicano, se han mostrado alarmados por los esfuerzos del Gobierno para mitigar las repercusiones de la guerra, como el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso y la consideración de desviar recursos militares estadounidenses destinados a Ucrania.

“No creo que sea una buena idea”, opinó el representante de Texas, Michael McCaul, sobre la posibilidad de reducir la presión sobre Rusia. “Están proporcionando información de inteligencia activa sobre nuestras fuerzas armadas y fabricando drones Shahed junto con los iraníes”.

Aunque la mayoría de los legisladores republicanos se han mantenido alineados con Trump en la guerra hasta ahora, al menos públicamente, muchos le han instado a que termine la lucha lo más rápido posible y haga todo lo que esté a su alcance para evitar el despliegue de tropas sobre el terreno.

Varios legisladores ya han advertido que el despliegue de tropas crearía una división en el partido, impulsando la primera votación formal para autorizar el uso de la fuerza militar desde 2002 y poniendo en peligro cualquier esfuerzo por aprobar cientos de miles de millones de dólares en fondos adicionales para la guerra.

“Apoyo a nuestro presidente, apoyo a nuestras tropas. Pero espero que hayamos aprendido de Vietnam, Iraq y Afganistán”, señaló el representante republicano Jeff Van Drew, y agregó: “Le pido a Dios” que Estados Unidos no se vea envuelto en una guerra prolongada. “No podemos involucrarnos en todos los países del mundo. Simplemente no podemos”.

El representante republicano Brian Fitzpatrick, miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo estar frustrado porque recibe información sobre las tropas y otros asuntos “a través de informes de prensa” en lugar de sesiones informativas clasificadas.

“Si hay tropas terrestres en camino o que planean estar estacionadas allí —claramente hemos tenido tropas en la región durante décadas—, pero si se trata de algo diferente, entonces necesitamos ser informados al respecto y debemos estar de acuerdo”, se quejó Fitzpatrick.

Sin embargo, es probable que estas crecientes presiones políticas compliquen aún más las opciones de Trump para aliviar la grave crisis energética derivada de la guerra.

Irán ha prometido mantener el control del estrecho de Ormuz, una medida que ha paralizado el flujo de petróleo y disparado los precios en todo el mundo.

En la conferencia energética celebrada en Houston a principios de esta semana, los ejecutivos petroleros advirtieron que la escasez de suministro se agravaría cuanto más se prolongara la guerra, intensificando la competencia por los barriles disponibles y generando repercusiones en otros sectores de la economía.

Como señal de que el contagio ya está comenzando, las acciones estadounidenses han caído de forma constante durante el último mes, con el índice Dow Jones perdiendo más del 7 % de su valor.

Sin embargo, declarar el fin de la guerra no cambiará significativamente la situación si Irán mantiene el control del estrecho, advirtieron analistas e inversores.

Entre las opciones militares que los funcionarios del Pentágono prepararon para Trump se encuentra la propuesta de intentar tomar el control invadiendo la isla iraní de Kharg u otras islas menores cruciales para el estrecho.

Aun así, estas acciones podrían exponer a Estados Unidos a numerosas bajas, con escasas garantías de éxito.

“En esta guerra existe un dilema: hay que encontrar la manera de abrir el estrecho para poder resolver el conflicto”, declaró Sarah Bianchi, estratega principal de asuntos internacionales y políticas públicas del banco de inversión Evercore ISI y exalta funcionaria de la administración Biden. “En realidad, no hay un camino claro para lograrlo”.

Para algunos asesores y aliados de Trump, restaurar el estrecho de Ormuz a su estado anterior a la guerra se considera ahora el objetivo que podría permitir al presidente declarar la victoria y poner fin al conflicto, aun cuando reconocen que está muy lejos de los elevados objetivos de cambio de régimen y una era favorable a Estados Unidos en Irán que Trump anhelaba hace un mes.

Sin embargo, incluso eso podría resultar demasiado ambicioso. Durante una reunión con aliados estadounidenses en Europa, Rubio manifestó que, una vez terminada la guerra, probablemente tendrían que emprender un esfuerzo aparte para asegurar el estrecho.

En cuanto a la actual misión de Estados Unidos en Irán, Trump repitió ese mismo día un argumento ya conocido: “Están siendo diezmados. Estamos negociando. Quieren llegar a un acuerdo”.

No ofreció más detalles.

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Con información de Lauren Fox y Jennifer Hansler.