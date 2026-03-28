Protestas “No Kings”: multitudes en EE.UU. y Europa se manifiestan contra el Gobierno de Trump

Por CNN

Multitudes de personas salen a las calles en EE.UU. este sábado bajo el lema “No Kings” para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump, el alto costo de vida y la guerra contra Irán, según los organizadores del evento.

Se estiman miles de concentraciones en ciudades importantes, suburbios y pequeños pueblos desde Alabama hasta Wyoming, e incluso en el Círculo Polar Ártico. Algunas de las ciudades en donde se prevén protestas son: Minneapolis, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Alaska, East Glacier Park, Montana, Waverly, Iowa, Washington, Carolina del Norte, Millersburg, Ohio, Virginia, Black River Falls y Wisconsin.

Las protestas también se extendieron a varios países europeos.

“Cuando estuve en la primera manifestación de ‘No Kings’, estábamos luchando por proteger la democracia en casa y contra agentes federales y fuerzas militares que fueron desplegadas en las calles estadounidenses, contra un Gobierno que estaba fabricando una crisis para justificar el uso de su poder contra su propio pueblo. Hoy, seguimos librando esa misma lucha, pero ahora esa crisis fabricada se ha globalizado”, dijo Naveed Shah, veterano del Ejército de Estados Unidos y director político de Common Defense, uno de los organizadores.

A continuación, un vistazo a cómo se están desarrollando las protestas en EE.UU. y algunos países de Europa.

Filadelfia: imágenes aéreas de la cadena afiliada de CNN, KYW, captan a la multitud masiva de manifestantes de “No Kings” marchando por las calles de Filadelfia a primera hora de la tarde de este sábado.

Minnesota: se espera que al menos 100.000 personas asistan esta tarde a la protesta emblemática “No Kings” en el Capitolio del Estado de Minnesota, en St. Paul, donde varias personas prevén comenzar la marcha a la 1 p.m., hora local.

En St. Paul se vieron carteles de protestantes que decían “No a los reyes, no a los delincuentes, no a Trump” y “Resistir”, así como banderas ucranianas y estadounidenses. Hay una enorme escultura de un megáfono con la leyenda “No Kings”.

Se vio a un manifestante con un disfraz inflable de dinosaurio, un estilo que se ha convertido en un emblema de las protestas en contra de Trump e ICE, sosteniendo un cartel que dice: “Soy el único tirano aceptable”.

Minneapolis y St. Paul fueron el escenario de protestas feroces a principios de este año después de que agentes federales de inmigración dispararan y mataran a Renee Good y Alex Pretti en dos incidentes separados.

Ambas ciudades fueron el epicentro de la Operación Metro Surge, el mayor operativo de control migratorio en la historia de Estados Unidos, que derivó en semanas de protestas durante el invierno.

La manifestación de este sábado es la primera gran demostración desde que la Operación Metro Surge se fue desactivando el mes pasado y se espera que tenga un tono diferente.

La leyenda de la música Bruce Springsteen tiene previsto cantar en el evento. Durante la protesta en el capitolio estatal en St. Paul, el músico calificó a Minnesota como “una inspiración para todo el país”.

“Su fortaleza y su compromiso nos dijeron que esto sigue siendo Estados Unidos, y que esta pesadilla reaccionaria y estas invasiones de ciudades estadounidenses no prevalecerán”, dijo.

Se unirá a un elenco estelar de iconos culturales, entre ellos la célebre cantante folk y activista Joan Baez, la actriz y activista Jane Fonda, ganadora de premios, y la cantante Maggie Rogers. También se espera que aparezcan líderes políticos en el evento, incluidos el senador independiente Bernie Sanders, la vicegobernadora de Minnesota Peggy Flanagan y el fiscal general de Minnesota Keith Ellison.

Ciudad de Washington: llevando grandes pancartas y levantando carteles, un grupo de personas marchó desde Arlington, Virginia, hasta el National Mall en la ciudad de Washington, esta mañana.

Cantaban al ritmo constante de un tambor mientras caminaban. “Sin justicia, no hay paz. No ICE en nuestras calles”, decía uno de los cánticos. Otras personas estaban tocando cencerros.

Algunas personas estaban vestidas con trajes aludiendo a la realeza, en alusión a la temática “No Kings” de la manifestación.

Cuando llegaron al National Mall, la gente dio discursos y levantó cabezas de títeres de miembros del Gobierno de Trump en palos largos.

San Francisco: decenas de manifestantes han llegado a Embarcadero Plaza, en San Francisco, con banderas estadounidenses y carteles de “No Kings”, mientras la multitud inicia su marcha hacia Civic Center Plaza. Las concentraciones en la costa oeste cobran fuerza en medio de una jornada de protestas en todo el país.

Un video muestra a muchos manifestantes en San Francisco ondeando banderas de Ucrania, Irán y del orgullo transgénero. Otros visten disfraces de la serie de televisión “The Handmaid’s Tale” y portan carteles contra ICE, mientras marchan por Market Street.

Los organizadores dijeron que las multitudes volverán a reunirse en Ocean Beach para formar en la arena una “pancarta humana” de “No Kings”.

Las protestas contra el Gobierno de Trump se extendieron por Europa, en donde multitudes de personas en países como Italia, Francia, Alemania y España salieron a las calles con pancartas con leyendas como “No kings, no war” (“No a los reyes, no a la guerra”) y dibujos con coronas doradas canceladas y símbolos de paz. En París incluso se vio a una persona disfrazada de la icónica Estatua de la Libertad de Nueva York con un letrero que decía: “No a los reyes desde 1776”.

El año pasado, millones de personas asistieron a protestas en gran medida pacíficas en dos días de “No Kings”. Desde entonces, la ofensiva nacional de Trump en materia de control migratorio ha ido y venido en varias ciudades importantes. Ahora, los estadounidenses se enfrentan a precios de la gasolina que se disparan y a una economía en declive debido a la guerra.

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Con información de Elise Hammond, David Williams, Nic F. Anderson, Zoe Sottile, Shimon Prokupecz, Danya Gainor y Carolyn Sungde, CNN.