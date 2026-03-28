“Hicimos todo lo que pedían”: familias de EE.UU. están en el limbo tras los cambios en la obtención de la ciudadanía italiana

Por Julia Buckley, CNN

Cuando Kellen Matwick, su esposa Jacqueline y sus dos hijos abordaron un vuelo de ida a Italia en agosto de 2024, brindaron por su nueva vida.

Matwick, cuyos bisabuelos emigraron del centro de Italia a Pensilvania, forma parte de la vasta diáspora italiana.

También es uno de los millones que vieron frustradas sus esperanzas cuando el Gobierno italiano cambió sus leyes sobre la ciudadanía por descendencia hace un año, el 28 de marzo de 2025, una medida que se reforzó este mes cuando el tribunal constitucional de Italia avisó que rechazaría el primer argumento legal contra la ley.

Cuando introdujo la ley mediante un decreto de emergencia, el Gobierno citó el número creciente de ciudadanos por descendencia que nunca habían vivido en Italia.

Pero para Matwick, la nueva ley —introducida sin previo aviso en marzo de 2025— no solo ha hecho añicos sus esperanzas para el futuro. También ha trastocado su vida cotidiana.

Es uno de los muchos miembros de la diáspora que se habían mudado a Italia para comenzar el proceso de recuperar su ciudadanía, solo para que las reglas cambiaran antes de que se completara el papeleo.

Y, sin un período de gracia para quienes ya estaban en el país avanzando en los pasos iniciales del proceso que culmina en un reconocimiento oficial de la ciudadanía, se ha encontrado en un limbo en Italia: sin poder postularse a empleos, viajar ni acceder a la atención médica mientras espera que su situación legal se resuelva.

Las personas en la situación de Matwick tenían dos opciones cuando cambió la ley: esperar a ver qué pasaba o rendirse y volver a casa.

Pero para quienes renunciaron a sus trabajos, vendieron sus casas y pertenencias, y compraron vuelos de ida, volver a casa no es tan sencillo.

Un año después del cambio de ley, están varados en Italia, sobre un terreno legal incierto, con un estatus migratorio incierto y sin manera de ganarse la vida legalmente en sus circunstancias actuales. Todo porque siguieron su sueño de regresar al país de sus antepasados, de una forma que Italia solía permitir.

Para los Matwick, mudarse a Italia fue el primer paso hacia una nueva vida.

La pareja, que anteriormente vivía en la ciudad de Nueva York, estaba criando a sus dos hijos en Arizona cuando decidió emigrar en 2022. Tenían dos opciones: España, donde Matwick podría obtener una visa de nómada digital como editor de video freelance, o Italia, donde cumplía los requisitos para la ciudadanía por descendencia a través de sus bisabuelos. Ambos hablan español con fluidez, pero se decidieron por Italia porque la ciudadanía significaba un futuro más seguro.

En lugar de solicitar la ciudadanía a través de un consulado de EE.UU., lo que normalmente toma años, optaron por mudarse a Italia y hacer el papeleo al llegar, una vía que siempre se ha permitido para los descendientes de italianos. De ese modo, pensaron, podrían integrar a sus hijos (de cinco y dos años cuando se fueron) mientras aún eran pequeños. “Fue un incentivo para comenzar nuestras vidas más rápido”, dijo Jacqueline. “No parecía un riesgo: el proceso ha existido durante décadas”.

Inmigrar como descendiente de italianos es una lasaña de capas burocráticas. Primero, los recién llegados deben encontrar un contrato de alquiler a largo plazo, luego registrarse ante una autoridad local, un proceso de 45 días. Deben obtener un permiso de residencia de la Policía. Solo entonces pueden presentar su documentación ante las autoridades locales, que luego “reconocerán” su ciudadanía, que, hasta la ley de 2025, se consideraba existente desde el nacimiento. Todo el proceso puede tomar desde unos pocos meses hasta varios años.

Una alternativa es mudarse a una comunidad pequeña y rural, donde el proceso puede ser más rápido. Los Matwick descartaron esto, creyendo que sería un abuso del sistema.

“Dijimos: ‘Hagámoslo de la manera correcta’”, dijo Kellen. “Lo tratamos como una mudanza de verdad, elegimos la ciudad a la que de verdad queríamos ir. Dijimos: conseguiremos un apartamento, haremos que los niños aprendan italiano, viviremos una vida italiana real. Hicimos todo lo que querían que hiciéramos. Ahora me siento tan estúpido —porque lo hicimos de la manera correcta y nos penalizaron”.

Tardaron dos años en reunir la documentación que probaba la ascendencia de Matwick, y la familia llegó a Turín en agosto de 2024. Al día siguiente, enviaron un correo electrónico a las autoridades municipales anunciando su presencia y su intención de reclamar la ciudadanía.

“Era agosto, así que nadie respondió”, dijo Jacqueline —la mayoría de los negocios en Italia cierran durante el mes. “Volví a escribir tres semanas después, y nos dijeron que fuéramos a mediados de octubre”.

Pero el 3 de octubre, el Gobierno italiano emitió una circular que dejó a miles de estadounidenses no elegibles para la ciudadanía. La nueva norma, apodada el “tema del menor”, decía que si un progenitor de un hijo italiano nacido en el extranjero se naturalizaba mientras sus hijos aún eran menores de edad, eso “cortaría” la línea de descendencia. No hubo período de gracia para quienes ya habían iniciado el proceso.

El bisabuelo de Kellen Matwick se naturalizó cuando su hija era una niña pequeña. Ya no cumplía los requisitos para la ciudadanía.

La familia acudió a su cita de todos modos.

“Nos dijeron: ‘Ustedes ya estaban aquí, así que creemos que tienen muy buenas posibilidades’”, dijo Jacqueline, que habría adquirido la ciudadanía por matrimonio una vez que se hubiera reconocido la de Kellen. “Pero al final nos rechazaron”.

La pareja contrató a un abogado que sugirió que cambiaran a una demanda judicial a través de la bisabuela de Kellen, asegurándoles que podrían quedarse en Turín y escolarizar a los niños mientras esperaban su audiencia. Se impidió que las mujeres transmitieran la ciudadanía italiana hasta 1948, pero desde 2009, miles han demandado con éxito al Gobierno por motivos de derechos civiles. Los Matwick comenzaron a reunir la documentación de la bisabuela de Kellen.

El 28 de marzo de 2025, mientras todavía estaban recopilando los documentos requeridos, el Gobierno italiano introdujo un decreto de emergencia que limitaba la ciudadanía a dos generaciones. Respetaba los derechos adquiridos de quienes ya habían presentado demandas judiciales, pero para quienes estaban en proceso de presentarlas, no hubo período de gracia.

Una vez más, la familia había perdido su vía hacia la ciudadanía.

“Sentíamos que nos golpeaban constantemente oleadas”, dijo Jacqueline. “Seguíamos tomando la decisión lógica basándonos en el consejo que nos daban en el momento, pero cada vez resultaba ser la decisión equivocada”.

Diecinueve meses después de su llegada, los Matwick siguen en Italia. Durante el último año desde que se aprobó la nueva ley, se les ha concedido permiso para quedarse y luego se lo han revocado. Jacqueline ha tenido un tercer hijo durante este limbo, y aunque eso significó afrontar un futuro incierto estando embarazada, le dio derecho a un visado temporal, que la cubre a ella y a los niños. La misma expira el mes que viene.

Mientras tanto, a Kellen Matwick aún no le han concedido un permiso de residencia. Su limbo legal implica que no ha podido viajar para visitar a su familia en Estados Unidos, ya que probablemente no le permitirían volver a entrar en la Unión Europea. Trabaja como autónomo, pero paga impuestos a EE.UU., no a Italia como había planeado, porque no es residente. Y no reúne los requisitos para la atención sanitaria. La familia contiene la respiración hasta su fecha de juicio en enero de 2027.

“Tenemos a los niños en la escuela. Enviamos todos nuestros muebles y tuvimos que firmar un contrato de alquiler de cuatro años como parte del proceso. No teníamos los recursos financieros para volver de inmediato. No sé qué esperan que haga la gente; parece que no pensaron en el impacto”, dijo Jacqueline.

La pareja está intentando criar a sus hijos —que ya asisten a la escuela en Turín— sin transmitirles su estrés. El personal escolar y los demás padres son una fuente de apoyo, incluso acompañándolos a las citas de visado.

“Estamos haciendo todo lo que podemos para integrarnos”, dijo Jacqueline, y añadió que les encanta la vida en Turín. “Si tenemos que mudar a los niños me pondrá muy triste que tengan que romper estas relaciones”.

Los Matwick no están solos en su lucha por desenvolverse en el sistema de inmigración de Italia. Erica Galbreath había puesto su casa de Dakota del Sur en venta y estaba a mitad de la compra de una propiedad en la Toscana, con la intención de mudarse con su esposo y sus tres hijos, cuando llegó el “tema del menor”.

Al igual que los Matwick, Galbreath cambió a un caso judicial a través de su tatarabuela (originalmente ella y su papá estaban solicitando a través del abuelo de él). Por suerte para ella, recibió la documentación a tiempo para presentar el caso nueve días antes del cambio inesperado de la ley. Su ciudadanía fue confirmada a principios de este año.

Mientras tanto, sorteó obstáculos legales para mudarse a Italia. Ella y su esposo solicitaron visados de estudiante para estudiar italiano, lo que les permitió llevar a los niños.

“Siempre planeamos mudarnos, y yo sabía que conseguir citas en los consulados era una pesadilla: hablé con personas que lo intentaron durante siete años”, dijo sobre su salto de fe.

“Los niños tenían 10, siete y cinco años en el momento de la mudanza. Queríamos venir cuando pudieran estar totalmente inmersos en el idioma. Habrían sido adolescentes si hubiéramos esperado una cita”, añadió.

El cambio de Galbreath tuvo éxito, pero dice que conoce al menos a cinco familias en situaciones similares a la de los Matwick. “Están atrapados en este limbo raro”, dijo. “Es desgarrador para personas que arrancaron de raíz toda su vida, querían estar en Italia, pagar impuestos, aprender el idioma y contribuir, y les cierran la puerta”.

CNN también habló con una persona descendiente de italianos que vendió todas sus pertenencias para mudarse a Italia, llegando dos días después del decreto. Tras agotar sus ahorros, ahora vive en el país ilegalmente, trabajando en negro, mientras espera su fecha ante el tribunal. CNN no la identifica para no ponerla en riesgo.

Mientras algunos se han quedado, otros posibles inmigrantes han regresado a casa a regañadientes. Jackie Wang pasó cinco años intentando conseguir una cita en los consulados de Italia en Boston y Los Ángeles antes de mudarse a Turín después de que una amiga reclamara con éxito su ciudadanía en la ciudad.

Poeta y académica, firmó un contrato de alquiler de cuatro años, como exigían las autoridades, y llegó el 1 de octubre de 2024. Dos días después, llegó el “problema del menor”. “Fue el peor momento posible”, dijo.

Wang —que habla italiano a nivel B2, o intermedio alto, y tiene cuatro bisabuelos de Sicilia— ya había conseguido una cita para reconocer su ciudadanía, así que esperaba que pudieran tratarla como un caso en curso.

“Ni siquiera quisieron aceptar mis documentos”, dijo. “Me dijeron: ‘¿Por qué viniste aquí siquiera?’” Pero yo me había mudado antes de que cambiara la ley. No sabía que esto iba a pasar.

“Me puse a llorar en la oficina. Había arrancado mi vida de cero. Tenía un contrato de alquiler y facturas. Había pagado por adelantado clases de italiano. Me dijeron: “’Bueno, como no tienes familia te será más fácil volver a EE.UU.’”.

Pero Wang no tenía adónde regresar: había terminado su contrato de alquiler en EE.UU. y ya había aceptado un puesto como investigadora visitante en la Universidad de Turín. Volvió a EE.UU. y se quedó en el apartamento de una amiga mientras solicitaba un visado de investigación, antes de regresar a Turín. Mientras tanto, ella también cambió a un caso judicial, pero el límite generacional entró en vigor antes de que pudiera reunir los documentos. En diciembre de 2025 su visado expiró, y tuvo que volver a casa.

“Quedé totalmente traumatizada por esta experiencia”, dijo, al describir los cambios repentinos como un “latigazo”.

Wang es ahora profesora adjunta de artes literarias en la Universidad de Brown, pero aún sueña con una vida en Italia. Incluso sigue pagando el alquiler de su vivienda en Turín. “Quería vivir allí a tiempo parcial y, con el tiempo, establecerme a tiempo completo”, dijo. “Si algo cambia, todavía quiero hacerlo. Turín tiene una historia literaria increíble, me enamoré de la ciudad”. Espera poder comprar un apartamento allí.

“Estaba muy comprometida con tener una vida en Italia”, añade. “Eso es lo frustrante de la forma en que se redactaron las normas. Hay una manera de contemplar permitir que se queden las personas que quieren crear un vínculo —quizá una residencia con límite de tiempo. Si les preocupaba que la gente solo intentara conseguir un pasaporte de la Unión Europea, ¿por qué no redactar la ley teniendo eso en cuenta? Lo que fue impactante es que no hubo un período de transición. Dejó arruinados a todos los que se habían mudado a Italia”.

Lea Black también mantiene vivo el sueño. Se crió en Connecticut con su difunto abuelo, cuyos padres eran de Cattolica Eraclea, Sicilia. En parte para honrarlo y en parte para conectar con sus raíces, reservó un pasaje solo de ida a Italia en febrero de 2025.

Ahora, se aloja con una amiga en Atlanta, tratando de curar las heridas y mientras busca un nuevo trabajo, después de renunciar a todo para perseguir su sueño italiano.

“Estoy de vuelta en EE.UU. sin casa, sin trabajo, sin coche, sin muebles. Y es porque hice exactamente lo que me dijeron que hiciera”, dijo.

Black, que había intentado durante tres años conseguir una cita en el consulado de Italia en Miami para que le reconocieran la ciudadanía, dejó su trabajo en ventas, terminó su contrato de alquiler y vendió sus pertenencias para mudarse.

“Mi abuelo solía hablar de Sicilia con tanta felicidad, y no me di cuenta hasta que estuve en Cattolica Eraclea de lo profundamente que me iba a tocar”, dijo.

“Vi una señal de calle con el apellido de mi abuelo, me detuve a tomar una foto y conocí a mi primera amiga. Los sicilianos me acogieron de tal manera que sentí que mi abuelo me estaba guiando”.

Black llegó el 8 de marzo, con sus documentos en regla —a diferencia de los demás, no se vio afectada por el fallo de octubre, ya que su línea no estaba afectada por el “problema del menor”. Pidió una cita para el 4 de abril para obtener un número de la seguridad social italiana —algo que había solicitado al consulado tres meses antes de la mudanza. Pero el 28 de marzo, los límites generacionales hicieron añicos sus sueños.

“Sentí como si un caballo me hubiera dado una patada en el pecho”, dijo. “Miraba mis maletas, pensando: ‘Mi**da’ Este camino está plagado de minas; mirara donde mirara, estaba jodida”.

Había apartado suficiente dinero para su primer año en Italia, con la idea de convertir su trabajo secundario en un empleo a tiempo completo. En su lugar, usó sus ahorros para presentar una demanda. Pero después de 90 días —el tiempo máximo que un ciudadano no perteneciente a la Unión Europea puede pasar en la Unión Europea sin visado— no había avanzado nada.

Para ganar tiempo, se mudó a Albania, que está fuera de la Unión Europea. Tras tres meses allí, regresó a Italia. Después de otros 90 días, voló a Pensilvania, donde tenía una oferta de trabajo, pero ésta se cayó enseguida.

Alojándose con una amiga, las pertenencias que le quedan a Black caben en cuatro maletas; no tiene seguro médico y sigue buscando trabajo. “Si no fuera por la amabilidad de mis amigos, no sé qué haría”, dijo. “El último año ha sido tan agotador. Me siento muy sola”.

El caso judicial de Black se escuchó en marzo, pero aún no conoce el resultado. “Me estoy aferrando a la vida con todas mis fuerzas”, dijo.

Black también reúne los requisitos para la ciudadanía polaca por el otro lado de su familia, pero dijo que siempre fue Italia lo que quería. Hasta ahora, dice que ha gastado más de US$ 20.000 persiguiendo sus sueños.

El Ministerio del Interior de Italia, responsable de inmigración y ciudadanía, declinó una solicitud de comentarios sobre las cuestiones planteadas por los entrevistados de CNN. Al presentar la ley en 2025, el ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani dijo: “Ser ciudadano italiano es un asunto serio, la concesión de la ciudadanía es un asunto serio. Por desgracia, a lo largo de los años ha habido abusos y solicitudes de ciudadanía que iban un poco más allá del verdadero interés por nuestro país”.

Las leyes de ciudadanía del país llevan mucho tiempo siendo controvertidas. Aunque la diáspora ha disfrutado del ius sanguinis, o ciudadanía por descendencia, en la propia Italia es menos popular, donde a menudo se considera una vía fácil hacia un codiciado pasaporte de la Unión Europea, sin límites generacionales (siempre que nadie haya perdido la ciudadanía, incluso por naturalización) y sin necesidad de lazos lingüísticos o culturales. En comparación, los niños nacidos en Italia de padres inmigrantes no pueden solicitar la ciudadanía hasta los 18 años (antes si sus padres se naturalizan), lo que a menudo deja a jóvenes que han nacido, se han criado y han ido a la escuela como italianos, como extranjeros. Black llama a esto “una locura”; Wang “ni siquiera puede imaginar” cómo es.

“Somos plenamente conscientes de que la nuestra no es la historia de inmigración más dura”, dijo Jacqueline Matwick. “No quiero parecer insensible. Estamos a salvo. No nos van a recoger fuera de la escuela de nuestros hijos y meternos en un centro de detención”.

Y, sin embargo, sus vidas se han visto trastocadas.

Todos dicen que si Italia introdujera un requisito de residencia para que a la diáspora se le reconozca su ciudadanía, aprovecharían la oportunidad sin dudarlo.

“Si dijeran: ‘Vive aquí primero dos años’, me subiría al próximo avión”, dijo Black. “Quería vivir aquí para siempre”.

Se aferran a la esperanza de que las próximas audiencias sobre los límites generacionales en el Tribunal Constitucional, y una audiencia en abril sobre el “asunto de los menores” en la Corte di Cassazione, el tribunal supremo de Italia, puedan traer mejores noticias. Marco Mellone, uno de los abogados implicados en esta última, ya ha dicho a CNN que espera abordar los límites generacionales durante el proceso.

Mientras tanto, quienes están atrapados en el limbo se lo toman día a día. “Cada vez que tenemos un atisbo de esperanza, lo derriban”, dijo Jacqueline Matwick. “Siento como si estuviera en el océano y las olas no dejaran de venir”.

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